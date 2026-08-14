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CDMX

Hoy No Circula 14 de agosto: estos autos descansan en CDMX y Edomex

Antes de salir este viernes revisa el último dígito de tu placa, el color del engomado y el holograma de tu vehículo para saber si tiene restricción.
vie 14 agosto 2026 06:19 AM
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Hoy No Circula
Antes de salir este viernes revisa el último dígito de tu placa, el color del engomado y el holograma de tu vehículo para saber si tiene restricción. (Expansión)

Si vas a utilizar tu automóvil este viernes 14 de agosto, revisa antes de salir si tu vehículo tiene restricción. El programa Hoy No Circula aplicará de manera habitual en la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

La medida restrictiva se implementa con base a un calendario que toma en cuenta el último dígito de la placa, por lo que te detallamos quienes no pueden circular este viernes 13 de agosto.

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¿Qué autos no circulan el viernes 14 de agosto?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula, este viernes deberán quedarse en casa los vehículos que cuenten con las siguientes características:

Engomado: azul.

Terminación de placa: 9 o 0.

Holograma: 1 o 2.

Horario de restricción: 5:00 a 22:00 horas.

Hoy No Circula Viernes
Restringen la circulación de vehículos con engomado azul o terminación de placa 9 o 0. (Came)

¿Qué autos sí pueden circular?

Los vehículos que cuentan con holograma 00 o 0 están exentos de las restricciones, por lo que pueden circular este viernes sin importar que sus placas terminen en 9 o 0. También existen otras excepciones previstas para determinados vehículos, como los eléctricos, híbridos y aquellos que cuentan con holograma exento.

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Por lo tanto, si tu automóvil tiene holograma 00 o 0, la terminación de placa por sí sola no significa que deba descansar este viernes.

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¿Habrá Doble Hoy No Circula este viernes?

Por ahora, el programa opera bajo su esquema habitual y el Doble Hoy No Circula solamente entra en vigor cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis activa medidas adicionales por una contingencia ambiental.

Por ello, además de revisar el calendario ordinario, los automovilistas deben estar atentos a los comunicados de las autoridades ambientales, ya que una contingencia puede modificar las restricciones.

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¿En dónde aplica el programa?

La restricción aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en diversos municipios del Estado de México.

En territorio mexiquense aplica en:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, el programa también opera en:

-Toluca

-Santiago Tianguistenco

En estas dos ciudades mexiquenses, el Hoy No Circula funciona de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio, mientras que las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Circular durante el horario de restricción cuando el vehículo tiene prohibido hacerlo puede generar una sanción económica y el envío del automóvil al depósito vehicular, además de los gastos asociados con el arrastre y resguardo.

Las sanciones previstas para incumplir el programa pueden alcanzar entre 20 y 30 UMA, dependiendo del supuesto aplicable. Esto implica:

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-2,346 pesos, equivalente a 20 UMAs

-3,519 pesos, equivalente a 30 UMAs

La recomendación para los automovilistas es revisar tanto la terminación de la placa como el color del engomado y el holograma antes de salir.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Contaminación ambiental

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