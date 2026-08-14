Hoy No Circula 14 de agosto: estos autos descansan en CDMX y Edomex

¿Habrá Doble Hoy No Circula este viernes?

Por ahora, el programa opera bajo su esquema habitual y el Doble Hoy No Circula solamente entra en vigor cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis activa medidas adicionales por una contingencia ambiental.

Por ello, además de revisar el calendario ordinario, los automovilistas deben estar atentos a los comunicados de las autoridades ambientales, ya que una contingencia puede modificar las restricciones.

¿En dónde aplica el programa?

La restricción aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en diversos municipios del Estado de México.

En territorio mexiquense aplica en:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, el programa también opera en:

-Toluca

-Santiago Tianguistenco

En estas dos ciudades mexiquenses, el Hoy No Circula funciona de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio, mientras que las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Circular durante el horario de restricción cuando el vehículo tiene prohibido hacerlo puede generar una sanción económica y el envío del automóvil al depósito vehicular, además de los gastos asociados con el arrastre y resguardo.

Las sanciones previstas para incumplir el programa pueden alcanzar entre 20 y 30 UMA, dependiendo del supuesto aplicable. Esto implica: