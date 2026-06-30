Miles salen a las calles de CDMX para celebrar el triunfo de México sobre Ecuador

Miles de aficionados salieron la noche de este martes a las calles de distintas ciudades del país para celebrar la victoria de la selección mexicana por 2-0 sobre Ecuador, resultado que le dio el pase a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 y desató una auténtica fiesta nacional.
El conjunto dirigido por Javier Aguirre resolvió un partido intenso gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, quienes marcaron los tantos que hicieron estallar de júbilo al Estadio Azteca y a millones de aficionados que siguieron el encuentro en plazas públicas, restaurantes y hogares de todo el país.