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México

Miles salen a las calles de CDMX para celebrar el triunfo de México sobre Ecuador

En la Ciudad de México, el Ángel de la Independencia volvió a ser el principal punto de reunión de los seguidores de la selección mexicana, la cual jugará los octavos de final el próximo domingo.
mar 30 junio 2026 10:02 PM
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Aficionados Triunfo México Ángel
México jugará los octavos de final el próximo domingo. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro)

Miles de aficionados salieron la noche de este martes a las calles de distintas ciudades del país para celebrar la victoria de la selección mexicana por 2-0 sobre Ecuador, resultado que le dio el pase a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 y desató una auténtica fiesta nacional.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre resolvió un partido intenso gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, quienes marcaron los tantos que hicieron estallar de júbilo al Estadio Azteca y a millones de aficionados que siguieron el encuentro en plazas públicas, restaurantes y hogares de todo el país.

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En la Ciudad de México, el Ángel de la Independencia volvió a ser el principal punto de reunión de los seguidores del Tricolor. Desde antes del silbatazo final comenzaron a llegar cientos de personas con banderas, camisetas y tambores, mientras que al confirmarse el triunfo la glorieta quedó completamente abarrotada por familias, jóvenes y turistas que celebraron entre cánticos, caravanas de automóviles y fuegos artificiales.

Escenas similares se vivieron en Guadalajara, Monterrey, Puebla, León, Mérida y otras ciudades del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum también se sumó a los festejos. En redes sociales compartió videos de cómo celebró las anotaciones del cuadro tricolor.

Autoridades de seguridad y protección civil desplegaron operativos especiales en las principales plazas y avenidas donde se concentraron los aficionados, sin que hasta el momento se reportaran incidentes de gravedad.

Con la victoria sobre Ecuador, México mantiene vivo el sueño de trascender en la Copa del Mundo y rompe una de las barreras más importantes del torneo al avanzar a la siguiente fase, donde buscará seguir escribiendo una historia que ha devuelto la ilusión a toda la afición mexicana.

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