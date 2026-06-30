Miles salen a las calles de CDMX para celebrar el triunfo de México sobre Ecuador

En la Ciudad de México, el Ángel de la Independencia volvió a ser el principal punto de reunión de los seguidores del Tricolor. Desde antes del silbatazo final comenzaron a llegar cientos de personas con banderas, camisetas y tambores, mientras que al confirmarse el triunfo la glorieta quedó completamente abarrotada por familias, jóvenes y turistas que celebraron entre cánticos, caravanas de automóviles y fuegos artificiales.

Escenas similares se vivieron en Guadalajara, Monterrey, Puebla, León, Mérida y otras ciudades del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum también se sumó a los festejos. En redes sociales compartió videos de cómo celebró las anotaciones del cuadro tricolor.

Autoridades de seguridad y protección civil desplegaron operativos especiales en las principales plazas y avenidas donde se concentraron los aficionados, sin que hasta el momento se reportaran incidentes de gravedad.

Con la victoria sobre Ecuador, México mantiene vivo el sueño de trascender en la Copa del Mundo y rompe una de las barreras más importantes del torneo al avanzar a la siguiente fase, donde buscará seguir escribiendo una historia que ha devuelto la ilusión a toda la afición mexicana.