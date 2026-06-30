Sheinbaum y Brugada siguen partido México-Ecuador en Parque Tezozómoc, Azcapotzalco

¡Llegamos con nuestra presidenta @Claudiashein a compartir la pasión del Mundial!



​Qué gran alegría estar aquí para ver el partido y disfrutar en comunidad con las familias de @AzcapotzalcoMx, compartiendo el entusiasmo y la fuerza de esta gran afición.



¡Vamos a ganar! pic.twitter.com/TkpgKGvREZ — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 1, 2026

Por la mañana, en su conferencia de prensa, la presidenta manifestó su optimismo de que México ganará el encuentro y con ello se convertirá en una de las 16 selecciones que avanzan en el torneo que tiene como sede Norteamérica.

"Obviamente, va a ganar México, nada más estamos hablando de cuántos goles", dijo luego de preguntar a los periodistas y comunicadores su pronóstico de por cuántos goles sería la victoria de la selección Mexicana.

La presidenta también pidió a los aficionados de México ser respetuosos con los adversarios y de salir a festejar, llevarse su basura.

"Hay que ser respetuosos siempre de todos los demás. Se entiende la alegría, pues es una alegría enorme cuando gana la Selección y el deseo de celebrar entre todas y entre todos, pero es importante el respeto siempre a todos los demás. Y también que recojan su basura cuando se van, porque quedaba Reforma muy… Y la verdad, son las y los trabajadores de limpia quienes después tienen que hacer toda esta recolección", dijo.

Reconoció que el futbol y las victorias de la Selección Mexicana traen alegría a los mexicanos y así lo han mostrado las celebraciones de los últimos días en el Ángel de la Independencia.

"Es un momento de alegría, la verdad. Y miren, ha habido saldo blanco, o sea, 800 mil personas en Reforma. Me decían que hasta las 05:00 de la mañana, en el último partido, todavía había personas celebrando, festejando, divirtiéndose. Entonces, que se haga con responsabilidad siempre. Confiamos en las mexicanas y los mexicanos, que lo harán con responsabilidad", aseguró.