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México

Sheinbaum y Brugada siguen partido México-Ecuador en Parque Tezozómoc, Azcapotzalco

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su optimismo porque México vencerá a Ecuador y obtendrá su pase a los octavos de final de la Copa del Mundo.
mar 30 junio 2026 07:22 PM
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Sheinbaum y Brugada festejo gol
Sheinbaum y Brugada celebraron los goles de México esta noche. (Foto: Presidencia/Cuartoscuro.)

Acompañada de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la presidenta Claudia Sheinbaum sigue en el Parque Tezozómoc, alcaldía Azcapotzalco, el encuentro entre México y Ecuador por el pase a los octavos de final de la Copa de Futbol de la FIFA.

A diferencia de los dos encuentros previos de la selección mexicana en los que la presidenta optó por verlos junto a su esposo en Palacio Nacional, este martes la mandataria federal decidió salir para apoyar al 11 de Javier Aguirre.

La presidenta y la jefa de Gobierno celebraron los goles de Raúl Jiménez y Julián Quiñones durante el primer tiempo del partido.

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Por la mañana, en su conferencia de prensa, la presidenta manifestó su optimismo de que México ganará el encuentro y con ello se convertirá en una de las 16 selecciones que avanzan en el torneo que tiene como sede Norteamérica.

"Obviamente, va a ganar México, nada más estamos hablando de cuántos goles", dijo luego de preguntar a los periodistas y comunicadores su pronóstico de por cuántos goles sería la victoria de la selección Mexicana.

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La presidenta también pidió a los aficionados de México ser respetuosos con los adversarios y de salir a festejar, llevarse su basura.

"Hay que ser respetuosos siempre de todos los demás. Se entiende la alegría, pues es una alegría enorme cuando gana la Selección y el deseo de celebrar entre todas y entre todos, pero es importante el respeto siempre a todos los demás. Y también que recojan su basura cuando se van, porque quedaba Reforma muy… Y la verdad, son las y los trabajadores de limpia quienes después tienen que hacer toda esta recolección", dijo.

Reconoció que el futbol y las victorias de la Selección Mexicana traen alegría a los mexicanos y así lo han mostrado las celebraciones de los últimos días en el Ángel de la Independencia.

"Es un momento de alegría, la verdad. Y miren, ha habido saldo blanco, o sea, 800 mil personas en Reforma. Me decían que hasta las 05:00 de la mañana, en el último partido, todavía había personas celebrando, festejando, divirtiéndose. Entonces, que se haga con responsabilidad siempre. Confiamos en las mexicanas y los mexicanos, que lo harán con responsabilidad", aseguró.

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Claudia Sheinbaum Clara Brugada Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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