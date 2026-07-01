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Sheinbaum lamenta muerte de tres personas durante festejos en CDMX por triunfo de México

Autoridades de la Ciudad de México informaron que tres personas murieron durante los festejos por el pase de la selección mexicana a los octavos de final en el Mundial de futbol.
mié 01 julio 2026 07:59 AM
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Sheinbaum Mañanera Servicios Salud
Al arranque de su conferencia de prensa de este miércoles, la presidenta manifestó su solidaridad con la familia. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su solidaridad con las familias de las tres personas que perdieron la vida durante los festejos por el triunfo de México contra Ecuador e informó que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dará una conferencia de prensa para dar más detalles de lo sucedido.

"Nuestra solidaridad y nuestro apoyo a tres personas que ayer lamentablemente fallecieron", comentó.

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La mandataria federal explicó que también instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a que se le brinde apoyo a las familias.

"Siempre nuestro pésame. Está la jefatura de Gobierno con sus familias y hoy le di instrucciones a Rosa Icela para que también apoyen en todo lo necesario", indicó.

El Puesto de Mando del Sector Salud del Gobierno de la Ciudad de México informó que tres personas murieron durante los festejos por el pase de la selección mexicana a octavos de final en la Copa de Futbol de la FIFA.

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La jefa de gobierno también lamentó el deceso de las tres personas y explicó que los equipos de emergencia de la Ciudad de México atendieron de manera inmediata el reporte de tres personas inconscientes, pero lamentablemente perdieron la vida.

Al Ángel de la Independencia llegaron alrededor de un millón de personas para celebrar el triunfo de México.

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¿Medidas adicionales?

Sobre la posibilidad de que se tomen medidas adicionales para el partido de octavos de final de la Selección Mexicana y las concentraciones masivas, la presidenta afirmó que se analizará.

"Se tiene que hacer una revisión de exactamente qué fue lo que ocurrió. De todas maneras ya se está apoyando a las familias por parte del gobierno de la ciudad y vamos a hacerlo nosotros también. En efecto hay que celebrar con responsabilidad. Vamos a ver exactamente qué ocurrió y ver si para el domingo se requerirían algunas acciones de prevención sobre todo", indicó.

Explicó que la muerte de las tres personas será investigada por la Fiscalía de la Ciudad de México para conocer qué ocurrió la noche de este martes 30 de junio.

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