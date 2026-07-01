Sheinbaum lamenta muerte de tres personas durante festejos en CDMX por triunfo de México

La mandataria federal explicó que también instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a que se le brinde apoyo a las familias.

"Siempre nuestro pésame. Está la jefatura de Gobierno con sus familias y hoy le di instrucciones a Rosa Icela para que también apoyen en todo lo necesario", indicó.

El Puesto de Mando del Sector Salud del Gobierno de la Ciudad de México informó que tres personas murieron durante los festejos por el pase de la selección mexicana a octavos de final en la Copa de Futbol de la FIFA.

La jefa de gobierno también lamentó el deceso de las tres personas y explicó que los equipos de emergencia de la Ciudad de México atendieron de manera inmediata el reporte de tres personas inconscientes, pero lamentablemente perdieron la vida.

Como lo informó la @SSaludCdMx, los equipos de emergencia de la Ciudad de México atendieron de manera inmediata el reporte de tres personas inconscientes en distintos puntos de las inmediaciones de Paseo de la Reforma. Se activaron todos los protocolos de atención médica, sin… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 1, 2026

Al Ángel de la Independencia llegaron alrededor de un millón de personas para celebrar el triunfo de México.