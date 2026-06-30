“Gracias a México por abrimos las puertas; si ganan, igual celebramos”, dice comunidad ecuatoriana en CDMX

La tensión entre Ecuador y México va más allá de la cancha: el gobierno mexicano decidió romper relaciones en 2024, tras la irrupción en su embajada por parte de la policía ecuatoriana para detener al exvicepresidente Jorge Glas, a quien México daría asilo político.

Previo al partido del Mundial, la rivalidad también se dejó ver cuando la noche del lunes hasta la madrugada del martes aficionados de México se plantaron frente al hotel en Santa Fe donde se concentraba la selección de Ecuador para hacer ruido.

La comunidad ecuatoriana ve el partido junto a mexicanos en la CDMX. (Foto: Shelma Navarrete)

"No entiendo por qué siempre la política ataca, se rompen los lazos, se rompe todo", dice Christian Ceballos, ecuatoriano que migró desde hace dos años a México.

“Les damos las gracias por abrirnos las puertas de su país, por todo lo que nos han dado. Nos han dado trabajo, nos han dado techo”. Christian Ceballos, ecuatoriano en México

Para el hincha de La Tri, México es un país "muy chido" y en lugar de dividir, el futbol debería crear lazos entre las personas.

"Mañana se termina el partido, pasado se termina el Mundial y si nos vemos nos saludamos, de pronto compartir una comida, una cerveza, un buenos días, buenas tardes", afirma.