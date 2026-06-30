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Afición mexicana toma el Zócalo y el Ángel de la Independencia previo al encuentro contra Ecuador

Aficionados vestidos con la camiseta verde, banderas tricolores y diversos accesorios mundialistas ya esperan el encuentro entre México y Ecuador.
mar 30 junio 2026 04:44 PM
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Fans Of Mexico Gather At Angel De La Independencia
Aficionados de la selección mexicana se congregan en el Ángel de la Independencia previo al encuentro entre México y Ecuador, en medio de un operativo especial de seguridad y cierres viales en Paseo de la Reforma. (Foto: Hector Quintanar/Getty Images)

A horas del partido entre México y Ecuador, correspondiente a la Copa Mundial 2026, miles de aficionados comenzaron a concentrarse este martes desde temprana hora en distintos puntos de la capital, principalmente en el FIFA Fan Festival del Zócalo y en los alrededores del Ángel de la Independencia, donde ya se vive un ambiente de fiesta, color y entusiasmo.

Mientras la selección mexicana busca asegurar su pase a la siguiente ronda, la Ciudad de México activó un amplio operativo de seguridad, movilidad y servicios urbanos para atender a la afición que se espera participe en las celebraciones antes, durante y después del encuentro.

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Desde este lunes, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que para este partido se habilitaron casi 60 puntos gratuitos de transmisión en toda la capital con el objetivo de evitar concentraciones masivas en un solo sitio y “descentralizar la alegría”.

Sin embargo, desde temprana hora, aficionados vestidos con la camiseta verde, banderas tricolores y diversos accesorios mundialistas comenzaron a llegar al Zócalo capitalino, donde se instaló una de las principales sedes del Fan Festival.

En redes sociales, la Secretaría de Gobierno capitalina reportó supervisión permanente en los filtros de acceso y acciones para impedir la venta y consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.

El titular de la dependencia, César Cravioto, informó que brigadas de reordenamiento realizan recorridos para agilizar el ingreso de los asistentes y mantener condiciones de seguridad.

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La propia Secretaría de Gobierno destacó que el Fan Festival del Zócalo comenzó a llenarse desde horas antes del silbatazo inicial, mientras personal de distintas dependencias mantiene labores de acompañamiento y vigilancia para garantizar una celebración ordenada.

El Ángel de la Independencia y Reforma se han vuelto a convertir también en puntos de reunión para cientos de seguidores de la selección mexicana. Reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana indicaron que decenas de personas arribaron a la Glorieta desde el mediodía para iniciar los festejos previos al encuentro.

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Ante la creciente afluencia, autoridades capitalinas implementaron cierres viales en diversas calles que conectan con Paseo de la Reforma. Los carriles centrales con dirección al Centro fueron cerrados y únicamente se permitió el acceso a residentes que acreditaran domicilio en la zona.

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Además, se instalaron pantallas gigantes para que la afición pueda seguir el partido en un espacio controlado, mientras policías capitalinos mantienen vigilancia permanente.

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Como parte de las medidas preventivas, el gobierno capitalino ordenó la suspensión de la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos de Paseo de la Reforma y el primer cuadro de la ciudad a partir de las 15:00 horas, con el propósito de reducir riesgos y evitar incidentes.

Para la jornada mundialista, la administración capitalina desplegó más de 30,000 servidores públicos, incluidos 15,300 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. De ellos, 3,300 estarán asignados al FIFA Fan Festival del Zócalo y otros 4,200 a las actividades en Paseo de la Reforma.

Las autoridades reportan que las celebraciones realizadas durante los partidos anteriores de la selección mexicana concluyeron con saldo blanco, por lo que hicieron un llamado a los asistentes a celebrar con responsabilidad, evitar el consumo excesivo de alcohol y depositar los residuos en los contenedores instalados en los distintos puntos de reunión.

Con la expectativa de una nueva noche de festejos para la afición tricolor, el Zócalo, el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y decenas de plazas públicas de la ciudad se preparan para convertirse nuevamente en escenarios de la fiesta mundialista.

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