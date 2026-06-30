Afición mexicana toma el Zócalo y el Ángel de la Independencia previo al encuentro contra Ecuador

Desde este lunes, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que para este partido se habilitaron casi 60 puntos gratuitos de transmisión en toda la capital con el objetivo de evitar concentraciones masivas en un solo sitio y “descentralizar la alegría”.

Sin embargo, desde temprana hora, aficionados vestidos con la camiseta verde, banderas tricolores y diversos accesorios mundialistas comenzaron a llegar al Zócalo capitalino, donde se instaló una de las principales sedes del Fan Festival.

En redes sociales, la Secretaría de Gobierno capitalina reportó supervisión permanente en los filtros de acceso y acciones para impedir la venta y consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.

Ante la detección de venta y consumo de bebidas alcohólicas en el #Zócalo, el equipo de la @SeGobCDMX realiza el decomiso y la destrucción de los productos de manera inmediata.



Estas acciones forman parte del operativo permanente que implementamos para reducir riesgos y… pic.twitter.com/7PzA3VyArZ — César Cravioto (@craviotocesar) June 30, 2026

El titular de la dependencia, César Cravioto, informó que brigadas de reordenamiento realizan recorridos para agilizar el ingreso de los asistentes y mantener condiciones de seguridad.

La propia Secretaría de Gobierno destacó que el Fan Festival del Zócalo comenzó a llenarse desde horas antes del silbatazo inicial, mientras personal de distintas dependencias mantiene labores de acompañamiento y vigilancia para garantizar una celebración ordenada.

El Ángel de la Independencia y Reforma se han vuelto a convertir también en puntos de reunión para cientos de seguidores de la selección mexicana. Reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana indicaron que decenas de personas arribaron a la Glorieta desde el mediodía para iniciar los festejos previos al encuentro.