Hoy No Circula sabatino 15 de agosto: autos que no salen a las calles de CDMX y Edomex este tercer sábado del mes

¿Cuáles son los autos que no circulan este 15 de agosto?

De acuerdo con el calendario del programa Hoy No Circula sabatino, estos son los autos con restricciones para circular por calles de la CDMX y algunos municipios del Estado de México durante el 15 de agosto.

- Autos con holograma de verificación 1 y terminación de placas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

- Autos con holograma de verificación 2, sin importar el último número de las placas.

- Vehículos con placas foráneas, sin importar holograma de verificación y último dígito de las placas.

Autos que sí circulan este sábado 15 de agosto

- Autos con holograma de verificación 0 y 00.

- Autos eléctricos e híbridos, exentos como incentivo al uso de tecnologías limpias.

- Vehículos con holograma de verificación 1 y terminación de placas en número par (2, 4, 6, 8 y 0).

¿Habrá Doble Hoy No Circula este 15 de agosto?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) está descartada la aplicación del Doble Hoy No Circula para este sábado 15 de agosto.

Esta medida extraordinaria solo entra en vigor cuando se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental.