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CDMX

Hoy No Circula sabatino 15 de agosto: autos que no salen a las calles de CDMX y Edomex este tercer sábado del mes

El programa Hoy No Circula sabatino tiene como finalidad reducir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.
vie 14 agosto 2026 06:57 PM
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Hoy No Circula 19 de marzo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este jueves
El programa se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y municipios conurbados del Estado de México. (Cuartoscuro)

Llegó el fin de semana, y aunque es una gran oportunidad para salir a pasear con la familia, pareja o amigos, más vale tomar precauciones, pues se mantienen activas las restricciones del programa Hoy No Circula sabatino.

Más allá de tratarse de restricciones y multas, este programa tiene como finalidad reducir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

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¿Cuáles son los autos que no circulan este 15 de agosto?

De acuerdo con el calendario del programa Hoy No Circula sabatino, estos son los autos con restricciones para circular por calles de la CDMX y algunos municipios del Estado de México durante el 15 de agosto.

- Autos con holograma de verificación 1 y terminación de placas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

- Autos con holograma de verificación 2, sin importar el último número de las placas.

- Vehículos con placas foráneas, sin importar holograma de verificación y último dígito de las placas.

Autos que sí circulan este sábado 15 de agosto

- Autos con holograma de verificación 0 y 00.

- Autos eléctricos e híbridos, exentos como incentivo al uso de tecnologías limpias.

- Vehículos con holograma de verificación 1 y terminación de placas en número par (2, 4, 6, 8 y 0).

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¿Habrá Doble Hoy No Circula este 15 de agosto?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) está descartada la aplicación del Doble Hoy No Circula para este sábado 15 de agosto.

Esta medida extraordinaria solo entra en vigor cuando se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental.

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¿Dónde se aplica el Hoy No Circula sabatino?

Las restricciones del programa Hoy No Circula sabatino aplican en las 16 alcaldías de la CDMX, así como en los municipios conurbados del Estado de México:

- Atizapán de Zaragoza

- Coacalco

- Cuautitlán

- Cuautitlán Izcalli

- Chalco

- Chimalhuacán

- Chicoloapan

- Ecatepec

- Huixquilucan

- Ixtapaluca

- La Paz

- Naucalpan

- Nezahualcóyotl

- Nicolás Romero

- Tecámac

- Tlalnepantla

- Tultitlán

- Valle de Chalco

Adicionalmente, el programa Hoy No Circula también aplica en los municipios mexiquenses de Toluca y Santiago Tianquistenco. En dichas demarcaciones, se aplica de lunes a sábado con restricciones para autos con hologramas de verificación 1 y 2.

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¿Cuál es la multa por una infracción al Hoy No Circula sabatino?

Incumplir con las restricciones vigentes del programa puede convertirse en un severo golpe a la economía de los conductores. Estas son las multas vigentes, equivalentes a la Unidad de Medida y Actualización (UMA):

- Mínima: 20 UMAs (2,346 pesos).

- Máxima: 30 UMAs (3,519 pesos).

Estas sanciones se aplican a quienes circulen en el horario restringido sin cumplir con las excepciones del programa.

Además de las multas, se deben agregar cargos por el arrastre y almacenamiento del vehículo en el depósito.

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¿Cómo funciona el programa Hoy No Circula sabatino?

El programa Hoy No Circula sabatino funciona de la siguiente forma:

- Holograma 2: no circula ningún sábado del mes.

- Holograma 1: depende del último número de la placa (Terminación par descansan el primer y tercer sábado del mes, terminación impar descansan segundo y cuarto sábado del mes).

- Quinto sábado del mes: restricciones únicamente para autos con holograma de verificación 2 y placas foráneas.

Antes de salir de casa, se recomienda revisar el calendario del programa y así evitar posibles multas.

Tags

Multas Ciudad de México automotriz, autos, autos eléctricos automóviles, movilidad

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