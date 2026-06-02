Servicio de RTP

Línea 2 opera en dos circuitos: Tasqueña-Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos. Las estaciones Viaducto y Chabacano permanecerán cerradas y las estaciones San Antonio Abad, Nativitas y Portales no tendrán servicio hasta nuevo aviso.

El servicio gratuito con autobuses del RTP se ofrece desde el tramo Xola-Pino de manera gratuita; es decir, desde las estaciones Xola-Viaducto-Chabacano-San Antonio Abad y Pino Suárez.

Los usuarios que deseen abordar el RTP desde Xola, deben salir de esta estación y avanzar sobe calzada de Tlalpan para abordar alguna de las unidades.

Las unidades del RTP desde Pino Suárez estarán ubicadas en la intersección entre Chimalpopoca, diagonal 20 de Noviembre y Cinco de Febrero, en donde está la fila para abordar los camiones. Es decir, los camiones del RTP no están afuera de la estació Pino Suárez, los usuarios tienen que caminar aproximadamente un kilómetro, a la altura del Hospital Nacional Homeopático.