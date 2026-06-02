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CDMX

¿Dónde tomar los autobuses del RTP por obras en la Línea 2 del Metro?

El servicio es intermitente en la Línea 2 del Metro debido a los trabajos que se realizan rumbo a la inauguración de la Copa del Mundo.
mar 02 junio 2026 04:20 PM
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Usuarios de la Línea 2 del Metro sobre calzada de Tlalpan que saturan el servicio del RTP. (Foto: Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro)

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, aún se encuentran con dudas sobre los horarios y servicio intermitente que se ofrece en la Línea 2 que corre de la estación Cuatro Caminos a Tasqueña, en donde a pesar del apoyo con unidades del RTP, hay retrasos ocasionados por largas filas y confusión.

Este servicio intermitente en la línea azul deriva de los trabajos alternos que se realizan sobre calzada de Tlalpan y que consisten en iluminación, rehabilitación de banquetas, habilitación de ciclovía, construcción del corredor peatonal elevado, y el mantenimiento.

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Servicio de RTP

Línea 2 opera en dos circuitos: Tasqueña-Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos. Las estaciones Viaducto y Chabacano permanecerán cerradas y las estaciones San Antonio Abad, Nativitas y Portales no tendrán servicio hasta nuevo aviso.

El servicio gratuito con autobuses del RTP se ofrece desde el tramo Xola-Pino de manera gratuita; es decir, desde las estaciones Xola-Viaducto-Chabacano-San Antonio Abad y Pino Suárez.

Los usuarios que deseen abordar el RTP desde Xola, deben salir de esta estación y avanzar sobe calzada de Tlalpan para abordar alguna de las unidades.

Las unidades del RTP desde Pino Suárez estarán ubicadas en la intersección entre Chimalpopoca, diagonal 20 de Noviembre y Cinco de Febrero, en donde está la fila para abordar los camiones. Es decir, los camiones del RTP no están afuera de la estació Pino Suárez, los usuarios tienen que caminar aproximadamente un kilómetro, a la altura del Hospital Nacional Homeopático.

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Intersección a donde deben camiar los usuarios de la Línea 2 del Metro debido a la intermitencia del servicio. (Foto: Captura de pantalla de Google Maps)

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Ante las quejas de los usuarios por la afectación y la premura de las obras a días del Mundial de Futbol la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, refirió que fue por la demora en la entrega de 1,500 millones de pesos para obras del Mundial desde el Gobierno federal.

"Recordemos que esta obra empezó tarde, no teníamos los recursos, que son federales, por eso empezamos tarde, pero va bien y va a quedar muy bien", dijo Brugada durante una conferencia de prensa el pasado 21 de mayo.

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La Línea 2 del metro cuenta con 24 estaciones, en las que Cuatro Caminos y Tasqueña son las terminales; recorren las alcaldías Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztacalco y Coyoacán.

La terminal Cuatro Caminos se ubica en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

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Obras en el interior de la Línea 2 del Metro. (Foto: Gerardo Magallon / AFP )

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Tanto el STC como la Secretaría de Obras y Servicios solicitaron la comprensión de los usuarios ya que los beneficios de estas obras que se realizan rumbo al Mundial de Futbol 2026 se extenderán más allá de las fechas deportivas para el beneficio de la población. servicio del próximo jueves 4 de junio.

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