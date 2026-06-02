Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, aún se encuentran con dudas sobre los horarios y servicio intermitente que se ofrece en la Línea 2 que corre de la estación Cuatro Caminos a Tasqueña, en donde a pesar del apoyo con unidades del RTP, hay retrasos ocasionados por largas filas y confusión.
Este servicio intermitente en la línea azul deriva de los trabajos alternos que se realizan sobre calzada de Tlalpan y que consisten en iluminación, rehabilitación de banquetas, habilitación de ciclovía, construcción del corredor peatonal elevado, y el mantenimiento.