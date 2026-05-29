Línea 2 del Metro operará con servicio intermitente por 7 días

Tanto el STC como la Secretaría de Obras y Servicios solicitaron la comprensión de los usuarios ya que los beneficios de estas obras que se realizan rumbo al Mundial de Futbol se extenderán más allá de las fechas deportivas para el beneficio de la población.

Línea 2 del Metro

La Línea 2 del metro cuenta con 24 estaciones, en las que Cuatro Caminos y Tasqueña son las terminales; recorren las alcaldías Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztacalco y Coyoacán.

La terminal Cuatro Caminos se ubica en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

Obras después del Mundial

En enero de este año, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, informó que se renovarán las 21 estaciones de la Línea 3 del Metro que serán modernizadas y serán completamente accesibles para personas con alguna discapacidad, e hizo énfasis en que se atenderán de manera prioritaria, los problemas estructurales, como los hundimientos.

Así también se renovarán las vías, los túneles y, en particular, los sistemas tecnológicos y de energía para ahorrar el 35 por ciento de energía. También, como parte de esta tarea se adquirirán 45 nuevos trenes.

Será una obra larga, y cuyo tema prioritario serán los hundimientos como los existentes en la zona de talleres de algunas líneas, los cuales afectan la operación para los ingresos de los trenes y disminuyen su velocidad de los convoyes hasta 8 kilómetros por hora, lo que deriva en un retraso importante en el servicio.

La mandataria capitalina explicó que en La Raza e Indios Verdes son áreas en las que se han detectado este tipo de condiciones, principalmente en este último punto.