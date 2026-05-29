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CDMX

Línea 2 del Metro operará con servicio intermitente por 7 días

El Metro informó sobre las modificaciones en este medio de transporte colectivo. Así quedan los horarios en las fechas estipuladas.
vie 29 mayo 2026 09:35 AM
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Los usuarios de la Línea 2 del Metro verán afectada su movilidad debido al horario especial que se implementará en este servicio de transporte público. (Foto: Facebook Metrocdmx)

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, informó que habrá un horario especial en la Línea 2 que corre de la estación Cuatro Caminos a Tasqueña, por lo que solicitó a los usuarios tener en cuenta esta modificación para que tomen precauciones en sus traslados al usar este medio. las modificaciones se dan a dos semanas de que arranque la Copa del Mundo 2026 en la CDMX con el partido inaugural entre la selección mexicana vs. Sudáfrica.

La medida aplicará a partir de este viernes a partir de las 20:00 horas hasta el inicio del servicio del próximo jueves 4 de junio.

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Horarios en Línea 2

Desde la noche del 29 de mayo hasta la del miércoles 3 de junio, la Línea 2 operará en dos tramos: Tasqueña-Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos.

Las estaciones Viaducto y Chabacano permanecerán cerradas y las estaciones San Antonio Abad, Nativitas y Portales no tendrán servicio hasta nuevo aviso.

¿Habrá apoyo del RTP?

Sí, pero desde el tramo Xola-Pino Suárez se ofrecerá este servicio alterno con autobuses del RTP de manera gratuita.

Restablecimiento del servicio

Desde las 05:00 horas del jueves 4 de junio se restablecerán las corridas de los trenes en esta línea azul desde Tasqueña a Cuatro Caminos; sin embargo, en las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas no habrá ascenso y descenso de pasajeros hasta nuevo aviso.

Este servicio intermitente en la línea azul del metro deriva de los trabajos alternos que se realizan sobre Calzada de Tlalpan y que consisten en iluminación, rehabilitación de banquetas, habilitación de ciclovía, construcción del corredor peatonal elevado, y el mantenimiento de la Línea 2 del Metro.

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Tanto el STC como la Secretaría de Obras y Servicios solicitaron la comprensión de los usuarios ya que los beneficios de estas obras que se realizan rumbo al Mundial de Futbol se extenderán más allá de las fechas deportivas para el beneficio de la población.

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Línea 2 del Metro

La Línea 2 del metro cuenta con 24 estaciones, en las que Cuatro Caminos y Tasqueña son las terminales; recorren las alcaldías Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztacalco y Coyoacán.

La terminal Cuatro Caminos se ubica en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

Obras después del Mundial

En enero de este año, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, informó que se renovarán las 21 estaciones de la Línea 3 del Metro que serán modernizadas y serán completamente accesibles para personas con alguna discapacidad, e hizo énfasis en que se atenderán de manera prioritaria, los problemas estructurales, como los hundimientos.

Así también se renovarán las vías, los túneles y, en particular, los sistemas tecnológicos y de energía para ahorrar el 35 por ciento de energía. También, como parte de esta tarea se adquirirán 45 nuevos trenes.

Será una obra larga, y cuyo tema prioritario serán los hundimientos como los existentes en la zona de talleres de algunas líneas, los cuales afectan la operación para los ingresos de los trenes y disminuyen su velocidad de los convoyes hasta 8 kilómetros por hora, lo que deriva en un retraso importante en el servicio.

La mandataria capitalina explicó que en La Raza e Indios Verdes son áreas en las que se han detectado este tipo de condiciones, principalmente en este último punto.

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“Tenemos uno de los Metros más baratos y accesibles del mundo. Cuesta tres veces menos que lo que vale en Buenos Aires, en Sao Paulo o en Bogotá”, indicó Brugada Molina al tiempo de asegurar que la remodelación de la Línea que corre de Indios Verdes a Universidad aumentará en un 30% por ciento la capacidad de transportación de usuarios, así como mejorar la frecuencia de los trenes a menos de dos minutos.

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