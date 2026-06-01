A 10 días del Mundial, el Metro Hidalgo luce candelabros... pero sigue en obra

La estación que tiene conexión con la Línea 3 del Metro, se encuentra cubierta por una nube de polvo, mientras obreros trabajan a marchas forzadas para la instalación de acabados en las paredes, la soldadura de nuevos pasamanos y la colocación de pisos sobre las escaleras que siguen en obra gris.

Autoridades renovaron las entradas al Metro de CDMX. (Foto: Shelma Navarrete )

El sonido de martillos, ranuradoras y taladros compite con la música de los trabajadores y los gritos de comerciantes que buscan llamar la atención de los pasajeros, quienes intentan pasar entre áreas cerradas, materiales de construcción y obreros que cargan materiales.

En los andenes, ya se encuentran colocados alrededor del 90% de los acabados en muros, así como las nuevas luminarias decorativas estilo colonial, aunque algunas ya presentan daños.

En la estación, trabajadores laboran a marchas forzadas también para alistar los locales comerciales.

Autoridades continúan con las obras a unos días del Mundial de Futbol. (Foto: Shelma Navarrete)

Para abordar el Metro en dirección a Taxqueña, las personas hacen fila mientras un candelabro las ilumina ante la aglomeración provocada ya que la mitad de las escaleras se encuentran en obra.

A ello se suma que otras escaleras, tanto en dirección a Taxqueña como hacia Cuatro Caminos, se encuentran cerradas por completo para permitir que los trabajos avancen con mayor velocidad.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que la Línea 2 del Metro quedará terminada y será reinaugurada en la misma semana del inicio del Mundial.

El Metro Hidalgo se volvió tendencia en las últimas horas por las obras rumbo al Mundial. (Foto: Shelma Navarrete)

La mandataria justificó la premura de la intervención de la Línea 2 debido a la demora en la entrega de 1,500 millones de pesos para obras del Mundial desde el Gobierno federal.

"Recordemos que esta obra empezó tarde, no teníamos los recursos, que son federales, por eso empezamos tarde, pero va bien y va a quedar muy bien", dijo Brugada durante una conferencia de prensa el pasado 21 de mayo.

La estación Hidalgo, con alrededor de un millón de usuarios al mes -de las líneas 2 y 3- es uno de los puntos más concurridos de la Línea 2, la cual será una de las principales vías de llegada para las y los aficionados que acudirán a los cinco partidos del Mundial en el Estadio CDMX, que arrancan con el juego entre las selecciones de México y Sudáfrica el próximo 11 de junio.