Las víctimas de despojo en la CDMX recuperarán sus inmuebles en 15 días, prometen autoridades

Estos plazos aplicarán solo para casos de despojo donde la invasión se realice de manera furtiva o con violencia y para inmuebles que cuenten con escrituras en regla, con documentación suficiente para que la víctima pueda acreditar la propiedad.

Sin embargo, para los casos de litigios como juicios civiles o sucesorios, al ser más complejos legalmente, es difícil que se pueda cumplir con los plazos, aclaró Bertha Alcalde, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX).

La Fiscalía crea además una Unidad de Análisis Criminal especializada en el delito de despojo para detectar redes y patrones de operación.

“Necesitamos identificar qué vincula a un caso con otro, necesitamos identificar dónde se repite la actuación de un notario, de un juez, de un imputado para que podamos de esa manera desarticular redes de despojo que operan en esta ciudad”, sostuvo en conferencia de prensa este miércoles.

Brugada anunció que se creará la Defensoría Jurídica de la Propiedad y contra el Despojo, a cargo de la Consejería Jurídica, con un equipo de abogados y abogadas especializados para dar asesoría personalizada a víctimas. Un día a la semana darán atención en el Zócalo capitalino.

Cuando la persona afectada sea de la tercera edad, indígena, mujer o pertenezca a otro grupo vulnerable, los funcionarios incluso llevarán la defensa legal de forma gratuita.

“Solo en aquellos casos de poblaciones prioritarias, también se asumirá la representación legal”, apuntó la mandataria.