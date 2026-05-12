El Tren Ligero y el Trolebús serán clave para llevar a las puertas del Estadio Ciudad de México a los miles de aficionados a presenciar uno de los cinco partidos del Mundial 2026 que se llevarán a cabo en esta sede.
Martín López Delgado, director general del Sistema de Transportes Eléctricos (STE), asegura que el que estos transportes sean parte de los preparativos para la Copa del Mundo refleja el avance en la movilidad eléctrica en la Ciudad de México.
“Estamos generando un cambio tecnológico y cada vez vemos más vehículos eléctricos tanto particulares como de transporte”, afirma en entrevista.
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Rutas el Estadio CDMX
Para agilizar el traslado de aficionados se habilitarán ocho rutas especiales que llevarán a alrededor de 15,000 personas por día de partido en unidades del Trolebús, que saldrán de puntos clave de la ciudad directo hasta el Coloso de Santa Úrsula.
“El reto logístico es muy importante porque debemos hacer programas especiales para estos servicios. Implica para nosotros hacer una programación de esas 180 unidades (del Trolebús) en los ocho servicios que vamos a dar y eso implica modificar horarios de los operadores, asignar trolebuses”, dice López Delgado.
La idea es que la gente llegue en transporte público y que evitemos aglomeraciones en las inmediaciones del estadio. Es por ello que todos estos servicios especiales se van a implementar.
Martín López Delgado, director general del Sistema de Transportes Eléctricos.
Los trolebuses partirán desde ocho puntos en la ciudad. El servicio comenzará desde cinco horas antes del partido y las unidades irán saliendo de forma constante.
Esto será posible gracias a la modernización de la red de Trolebús que se realizó en la administración de Claudia Sheinbaum (2018-2023) con 452 trolebuses y que continúa con la actual jefa de Gobierno, Clara Brugada.
Con la actual mandataria ya se han adquirido y están por llegar este mayo 37 trolebuses más. Las nuevas unidades cuentan con baterías que les dan una autonomía de 75 kilómetros.
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“Vamos a aprovechar la autonomía que tienen estas unidades con un avance tecnológico donde pueden operar cuando menos 75 kilómetros sin estar conectados a la catenaria. Esto nos permite que los trolebuses circulen por vialidades donde no hay infraestructura en este momento”, explica el director del STE.
El consumo de energía de las unidades actuales nos representa el 50% de lo que consumían los trolebuses de las generaciones pasadas.
Martín López Delgado, director general del Sistema de Transportes Eléctricos.
Mientras en 2018 solo había unos 100 trolebuses en operación, hoy en total hay 502 unidades (425 del STE y 77 de empresas concesionarias); además se pasó de tener ocho líneas a 13 que dan servicio y dos más que se preparan contrarreloj.
La Línea 14, de Universidad al Estadio CDMX, lleva un 90% de avance y estará lista antes del primer partido del Mundial que será el próximo 11 de junio, afirma el funcionario. Para ello se tuvo que acordar con vecinos de Santa Úrsula que los carriles laterales seguirán disponibles para el estacionamiento de sus vehículos.
“No se va a prohibir que los habitantes de ahí estacionen sus vehículos. (…) Lo único nuevo es que va a estar pasando el Trolebús cada 4 o 5 minutos. Lo que nosotros vamos a implementar es una velocidad de seguridad para que las unidades pasen a baja velocidad”, detalla López Delgado.
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Mientras la Línea 0, de Chapultepec a Ciudad Universitaria, se pondrá en marcha con la empresa Corevsa que cambiará camiones de diésel por trolebuses con ayuda de un bono de chatarrización otorgado por el Gobierno capitalino.
“Esperemos que ya para el mundial tengamos las condiciones para que la Línea (0) esté operando de manera regular. No va a estar concluida la instalación de la catenaria, pero por la autonomía que tienen los trolebuses vamos a poder operar”, adelanta el director de Transportes Eléctricos.
"El Ajolote" al Estadio
El Tren Ligero, reinagurado este 11 de mayo tras su remodelación e incorporación de nuevos trenes, duplicó su capacidad para la Copa del Mundo, cuenta López Delgado.
“Es un incremento muy importante, porque de estar transportando de 110,000 o 115,000 usuarios (al día), con esta nueva operación, con la incorporación de estos trenes, con la puesta en servicio de todas las estaciones vamos a poder transportar arriba de 220,000 usuarios”, explica.
Los 17 nuevos trenes acoplados con una inversión de 1,383 millones de pesos, permiten incrementar la capacidad del Tren Ligero, pues los nuevos convoyes con espacio para 375 personas pueden ser ensamblados para mover a 750 personas al mismo tiempo.
En la línea la intervención consistió en la modernización de la estación Tasqueña, con 200 millones de pesos, lo que significó prácticamente construir una nueva estación, indica López Delgado
“La estación anterior, paradójicamente siendo la estación principal, la que más demanda recibe, era la única estación que no podía recibir trenes acoplados. Esto ya lo vamos a poder hacer en la estación Tasqueña porque se amplió la longitud de la propia estación, se construyó un andén más”, detalla el funcionario.
Con tres andenes, ahora en Tasqueña es posible trabajar de manera simultánea con dos trenes para que mientras de uno están descendiendo usuarios, en otro estén ascendiendo, lo que va a permitir reducir los tiempos de espera.
También se realizó la remodelación de siete estaciones en el tramo de Estadio Azteca a Xochimilco con la colocación de techumbre en estaciones, guía podotáctil y nuevos pisos.
A la par se implementó un nuevo sistema de regulación ferroviaria con un costo de 800 millones de pesos, que permitirá aumentar la velocidad de operación y mejorar la gestión de los trenes.
“Es un proyecto netamente dirigido a temas de seguridad y con esto lo que nosotros pretendemos es prácticamente reducir al 0% la posibilidad de que suceda algún incidente”, apunta el director del STE.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que si bien las obras se realizan de cara al Mundial de Futbol, quedarán como un beneficio a largo plazo para las y los capitalinos.
"La obra no se va con el Mundial, esta obra se queda como todas las obras que estamos haciendo. Es un beneficio permanente para toda la población de la Ciudad de México", dijo.