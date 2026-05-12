Rutas el Estadio CDMX

Para agilizar el traslado de aficionados se habilitarán ocho rutas especiales que llevarán a alrededor de 15,000 personas por día de partido en unidades del Trolebús, que saldrán de puntos clave de la ciudad directo hasta el Coloso de Santa Úrsula.

“El reto logístico es muy importante porque debemos hacer programas especiales para estos servicios. Implica para nosotros hacer una programación de esas 180 unidades (del Trolebús) en los ocho servicios que vamos a dar y eso implica modificar horarios de los operadores, asignar trolebuses”, dice López Delgado.

La idea es que la gente llegue en transporte público y que evitemos aglomeraciones en las inmediaciones del estadio. Es por ello que todos estos servicios especiales se van a implementar. Martín López Delgado, director general del Sistema de Transportes Eléctricos.

Los trolebuses partirán desde ocho puntos en la ciudad. El servicio comenzará desde cinco horas antes del partido y las unidades irán saliendo de forma constante.

Esto será posible gracias a la modernización de la red de Trolebús que se realizó en la administración de Claudia Sheinbaum (2018-2023) con 452 trolebuses y que continúa con la actual jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Con la actual mandataria ya se han adquirido y están por llegar este mayo 37 trolebuses más. Las nuevas unidades cuentan con baterías que les dan una autonomía de 75 kilómetros.