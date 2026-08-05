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CDMX

La Unión de Tepito y el Cártel de Tláhuac se dedican al despojo de inmuebles en la CDMX

Autoridades de la Ciudad de México han prometido reforzar los protocolos para ayudar y proteger a las víctimas de despojo, actividad criminal que ha aumentado con los años.
mié 05 agosto 2026 07:32 PM
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Bloqueo despojo Benito Juárez
Vecinos de la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, realizaron un bloqueo para exigir la intervención de las autoridades de la CDMX tras un intento de despojo cometido el 21 de julio en una casa ubicada en Cerrada Matías Romero 18. (Foto: Rogelio Morales Ponce / Cuartoscuro.com)

En la Ciudad de México el despojo es cometido tanto por particulares como por grupos criminales, indicó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez.

“Sí hemos registrado en los últimos años grupos o células delictivas u organizaciones delictivas, que han tenido entre sus actividades también el despojo de predios”, dijo el funcionario en conferencia de prensa este miércoles.

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El Cártel de Tláhuac es una de las células delictivas dedicadas al despojo en la ciudad, así como a otros delitos, entre ellos la venta y distribución de drogas y la extorsión.

Entre sus líderes detenidos por la Fiscalía General de Justicia y la Policía capitalina están Carlos Ramón ‘N’, alias ‘Perrillas’; Mario Alberto ‘N’, alias ‘El Minimí’ y José Israel ‘N’, alias ‘El Pitufo’, los tres vinculados con el despojo e invasión de inmuebles.

Otros grupos criminales vinculados con el despojo son La Unión Tepito, la Anti-Unión, Los 3AD (o Los Malcriados 3AD) y Los Rodolfos, apuntó el jefe de la Policía capitalina.

“Hay detenciones propiamente por el delito de despojo, pero hemos también tenido una actividad muy intensa, en el desmantelamiento de estas redes, por otras actividades delictivas a las que se dedican, impactando también de manera positiva en la prevención de esta actividad”, dijo Vázquez.

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Si se es víctima de despojo sobre un inmueble, el secretario de Seguridad pidió a las y los habitantes de la Ciudad de México denunciar lo antes posible al 911 o a en la línea telefónica del Gabinete del Despojo, al número (55) 5345 8120.

“¿Qué le pedimos a la gente? Que denuncie toda conducta que le parezca sospechosa. Nos toca a nosotros poder establecer con una evaluación, si se trata o no del delito de despojo y actuar en consecuencia”, señaló Vázquez.

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También representantes de este gabinete especializado atienden al público cada semana en el Martes de Zócalo Ciudadano o se puede acudir a las oficinas de la Secretaría de Gobierno de la ciudad, ubicadas en Plaza de la Constitución 1, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Protocolo de atención contra el despojo en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) cuenta con un protocolo especial para atender de forma inmediata las denuncias sobre despojo, de forma coordinada con el Gabinete del Despojo.

1. Se recibe la denuncia sobre despojo. Policías del cuadrante deben responder a la llamada de denuncia en un tiempo de tres minutos.

2. Los elementos de la SSC revisará si se acredita la flagrancia, esto es cuando se encuentran a las personas en el momento de cometer el delito, como cuando ingresan a la propiedad por la fuerza o de manera furtiva.

En ese caso, las personas serán detenidas y presentadas ante un Ministerio Público.

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3. Si no hay flagrancia, pero sí hay indicios de que se trata de un despojo, los policías llamarán a una célula especializada del Gabinete Contra el Despojo que evaluará la situación.

En caso de tratarse de despojo, las partes serán presentadas ante un Ministerio Público. De lo contrario, se dará por terminada la emergencia.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha detenido a 46 personas por el delito de despojo en lo que va de este 2026.

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César Cravioto, secretario de Gobierno, explicó que personal especializado del Gabinete contra el Despojo acompañará a la víctima a presentar la denuncia para abrir una carpeta de investigación ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) cuando se trate de este delito.

Además se abrirá un expediente sobre el caso en el Gabinete al cual se le dará seguimiento hasta su resolución.

En caso de tratarse de otro delito –como robo a casa habitación, allanamiento de morada, entre otros– se dará asesoría jurídica a las personas afectadas.

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