La Unión de Tepito y el Cártel de Tláhuac se dedican al despojo de inmuebles en la CDMX

El Cártel de Tláhuac es una de las células delictivas dedicadas al despojo en la ciudad, así como a otros delitos, entre ellos la venta y distribución de drogas y la extorsión.

Entre sus líderes detenidos por la Fiscalía General de Justicia y la Policía capitalina están Carlos Ramón ‘N’, alias ‘Perrillas’; Mario Alberto ‘N’, alias ‘El Minimí’ y José Israel ‘N’, alias ‘El Pitufo’, los tres vinculados con el despojo e invasión de inmuebles.

Otros grupos criminales vinculados con el despojo son La Unión Tepito, la Anti-Unión, Los 3AD (o Los Malcriados 3AD) y Los Rodolfos, apuntó el jefe de la Policía capitalina.

“Hay detenciones propiamente por el delito de despojo, pero hemos también tenido una actividad muy intensa, en el desmantelamiento de estas redes, por otras actividades delictivas a las que se dedican, impactando también de manera positiva en la prevención de esta actividad”, dijo Vázquez.

Si se es víctima de despojo sobre un inmueble, el secretario de Seguridad pidió a las y los habitantes de la Ciudad de México denunciar lo antes posible al 911 o a en la línea telefónica del Gabinete del Despojo, al número (55) 5345 8120.

“¿Qué le pedimos a la gente? Que denuncie toda conducta que le parezca sospechosa. Nos toca a nosotros poder establecer con una evaluación, si se trata o no del delito de despojo y actuar en consecuencia”, señaló Vázquez.