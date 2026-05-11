Brugada da banderazo al renovado Tren Ligero "El Ajolote" que va de Tasqueña a Xochimilco

La mandataria afirmó que esta obra, si bien se realiza de cara al Mundial de Futbol, quedará como un beneficio a largo plazo para las y los capitalinos.

"La obra no se va con el Mundial, esta obra se queda como todas las obras que estamos haciendo. Es un beneficio permanente para toda la población de la Ciudad de México", dijo.

¡Seguimos en la construcción de una ciudad que pone en el centro el bienestar de su gente!



Hoy inauguramos el Tren Ligero “El Ajolote”, una obra que transforma la movilidad en la Ciudad de México. pic.twitter.com/qtnYpIQVhz — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 11, 2026

La jefa de Gobierno señaló que hay personas que "desde la ignorancia, el prejuicio o el clasismo" dicen que durante su gestión se está "ajolotizando" la ciudad, a quienes invitó a seguir "ajolotizando" y transformando la CDMX.

"Si ajolotizar significa llenar de color lo que antes era gris, construir Utopías, dibujar murales, transformar el espacio público, pintar de morado feminista, crear el Sistema Público de Cuidados, invertir en movilidad y electromovilidad, modernizar el Tren Ligero, construir Cablebuses, entonces claro que estamos ajolotizando", afirmó.

Renovación del Tren Ligero

Siete estaciones fueron renovadas de Estadio Azteca a Xochimilco, además se remodeló por completo la terminal Tasqueña, que ahora alcanza los 1,500 metros cuadrados de construcción y cuenta con tres andenes, lo que permite operar a los trenes en ambos sentidos, tanto Tasqueña como Xochimilco.

A ello se suma la adquisición de 17 trenes nuevos con una vida útil de 30 años y capacidad de acoplarse, para pasar de mover a 375 personas hasta 750 personas por tren.

Las nuevas unidades con las anteriores suman un total de 34 trenes, que saldrán en intervalos de 4 minutos.

La jefa de Gobierno recordó que también se tiene el proyecto de construir una nueva línea de Cablebús para conectar a la alcaldía Xochimilco.