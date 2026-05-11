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CDMX

Brugada da banderazo al renovado Tren Ligero "El Ajolote" que va de Tasqueña a Xochimilco

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, recordó que también se tiene el proyecto de construir una nueva línea de Cablebús para conectar a la alcaldía Xochimilco.
lun 11 mayo 2026 12:22 PM
tren ligero el ajolote
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que esta obra, si bien realizada de cara al Mundial de Futbol, quedará como un beneficio a largo plazo para las y los capitalinos. (Foto: Shelma Navarrete/Expansión Política)

Con una inversión de 2,386 millones de pesos, se inauguró la renovación del Tren Ligero a un mes antes del partido inaugural del Mundial de Futbol, que se realizará en la Ciudad de México.

"La espina dorsal de la movilidad del sur de la Ciudad de México es sin duda el Tren Ligero, hoy denominado 'El Ajolote'", dijo la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

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La mandataria afirmó que esta obra, si bien se realiza de cara al Mundial de Futbol, quedará como un beneficio a largo plazo para las y los capitalinos.

"La obra no se va con el Mundial, esta obra se queda como todas las obras que estamos haciendo. Es un beneficio permanente para toda la población de la Ciudad de México", dijo.

La jefa de Gobierno señaló que hay personas que "desde la ignorancia, el prejuicio o el clasismo" dicen que durante su gestión se está "ajolotizando" la ciudad, a quienes invitó a seguir "ajolotizando" y transformando la CDMX.

"Si ajolotizar significa llenar de color lo que antes era gris, construir Utopías, dibujar murales, transformar el espacio público, pintar de morado feminista, crear el Sistema Público de Cuidados, invertir en movilidad y electromovilidad, modernizar el Tren Ligero, construir Cablebuses, entonces claro que estamos ajolotizando", afirmó.

Renovación del Tren Ligero

Siete estaciones fueron renovadas de Estadio Azteca a Xochimilco, además se remodeló por completo la terminal Tasqueña, que ahora alcanza los 1,500 metros cuadrados de construcción y cuenta con tres andenes, lo que permite operar a los trenes en ambos sentidos, tanto Tasqueña como Xochimilco.

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A ello se suma la adquisición de 17 trenes nuevos con una vida útil de 30 años y capacidad de acoplarse, para pasar de mover a 375 personas hasta 750 personas por tren.

Las nuevas unidades con las anteriores suman un total de 34 trenes, que saldrán en intervalos de 4 minutos.

La jefa de Gobierno recordó que también se tiene el proyecto de construir una nueva línea de Cablebús para conectar a la alcaldía Xochimilco.

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Martín López Delgado, director general del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), explicó que mientras hasta el momento el Tren Ligero moviliza a 110,000 usuarios diarios, con la intervención ahora se podrá transportar a 230,000 personas diarias.

"El Tren Ligero es una alternativa fundamental para la movilidad en el sur de la ciudad", afirmó el funcionario.

En el evento estuvo presente Gabriela Cuevas, representante de México para la Copa Mundial FIFA, y Jesús Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno federal.

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