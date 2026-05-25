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CDMX

Calzada de Tlalpan, la remodelación que va a contrarreloj para el Mundial en CDMX

La renovación de la Línea 2 del Metro y la construcción del Parque Elevado en Calzada de Tlalpan avanzan a marchas forzadas a días de la inauguración del Mundial el próximo 11 de junio.
lun 25 mayo 2026 05:28 PM
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A pocos días del Mundial de Futbol en CDMX, obras como la remodelación de la Línea 2 del Metro y la construcción del Parque Elevado en Calzada de Tlalpan aún no son terminadas. (Fotos: Shelma Navarrete / Expansión Política)

A solo 17 días del partido inaugural del Mundial de Futbol 2026, dos proyectos clave en la Ciudad de México avanzan a marchas forzadas: la renovación de la Línea 2 del Metro y la construcción del Parque Elevado sobre Calzada de Tlalpan.

El Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con la FIFA, apuestan por desincentivar la llegada en vehículo particular al Estadio CDMX con el operativo "última milla", con el que solo se permitirá el paso de vehículos autorizados y de vecinos.

Por ello, la Línea 2 del Metro será una de las principales rutas para que aficionados del futbol lleguen al Coloso de Santa Úrsula, a ser la conexión con el Tren Ligero ‘El Ajolote’ que va de Taxqueña a Xochimilco, con la estación Estadio Azteca que lleva directamente al puente peatonal por el cual se podrá acceder al estadio.

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Línea 2 en obras

Con el ruido de rotomartillos, esmeriles y soldadores, la Línea 2 aún se encuentra en obra con la intervención de 16 de sus 22 estaciones –desde Revolución hasta la terminal Taxqueña– para prepararse para la llegada de alrededor de 1.1 millones de turistas.

Hasta la semana pasada, en la estación Hidalgo, las escaleras para acceder a los andenes se encontraban en obra gris: los usuarios caminan entre escalones desnudos e irregulares en una mitad, mientras que otra parte se encuentra cerrada y con materiales en espera de que los nuevos acabados sean colocados, según documentó Expansión Política.

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Estación Hidalgo de la Línea 2 del Metro. (Foto: Shelma Navarrete / Expansión Política)

El mayor avance se muestra en los muros donde se han colocado los nuevos revestimientos en la mayoría de la superficie, aunque aún se pueden ver segmentos donde solo está la estructura metálica.

En la estación, destacó que pese a que son evidentes las obras, se colocaron candelabros como parte de las tareas de remodelación.

En Bellas Artes, una de las estaciones más usadas por turistas al encontrarse en el Centro Histórico de la capital, se puede ver el nuevo piso en poco más del 50% de la superficie de los andenes, pero sigue la instalación de las piezas de mármol y el área donde las personas pueden caminar está reducida por las obras con trafitambos, mallas y material. En los muros de los andenes y los pasillos se colocan los nuevos acabados.

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Estación Bellas Artes de la Línea 2 del Metro. (Foto: Shelma Navarrete / Expansión Política)

En tanto en la estación Allende, en un andén los muros sin acabados dejan ver las manchas de humedad en el concreto y el óxido sobre la estructura metálica, mientras una gotera surge desde el techo.

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Estación Allende de la Línea 2 del Metro. (Foto: Shelma Navarrete / Expansión Política)

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Zócalo muestra que las paredes de los andenes ahora serán muros verdes, pues ya se encuentran instaladas las hileras de macetas de plástico, aunque todavía no se colocan las plantas que vestirán la estación. Tampoco se han cambiado los pisos, las escaleras eléctricas se encuentran cerradas y los accesos reducidos pues parte de la superficie está ocupada por bultos de materiales en dirección a Cuatro Caminos.

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Estación Zócalo de la Línea 2 del Metro. (Foto: Shelma Navarrete / Cuartoscuro.com)

Una fuga se presenta también en Pino Suárez, la cual impregna de olor a aguas residuales el pasillo al que arriban las personas usuarias del Metro. El área afectada por la gotera solo está señalizada con una de las divisiones usadas para distinguir los vagones exclusivos para mujeres. En esta estación ya se colocaron los nuevos revestimientos, así como secciones con mosaicos decorativos, pero no se ve avance en el cambio de pisos ni en los andenes ni en el transbordo que conecta con la Línea 1.

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Estación Pino Suárez de la Línea 2 del Metro. (Foto: Shelma Navarrete / Expansión Política)

En Chabacano y Viaducto trabajadores laboran en la colocación de los nuevos acabados en muros y escaleras, lo que provoca que algunos puntos de acceso para las y los pasajeros estén cerrados. También en Viaducto, dos tercios de las entradas a la estación están ocupadas por materiales mientras obreros cargan losas y cambian las piezas de los vitrales diseñados por el arquitecto Enrique del Moral cinco décadas atrás.

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Estación Viaducto de la Línea 2 del Metro. (Foto: Shelma Navarrete / Expansión Política)

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Las estaciones Portales, San Antonio Abad y Nativitas se encuentran completamente cerradas al público.

En tanto en Ermita y General Anaya son varias las escaleras que están cerradas y confinadas con tablas y plásticos que reducen el espacio para caminar en el andén; el polvo logra colarse hasta las y los usuarios mientras obreros avanzan en el cambio de los acabados.

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Estación Ermita de la Línea 2 del Metro. (Foto: Shelma Navarrete / Expansión Política)

En Taxqueña, pese a ser una de los puntos con mayor avance, aún hay obras en la parte superior de la estación donde se colocan nuevos revestimientos en muros y se cambian los pisos. La mitad del andén en dirección a Cuatro Caminos se encuentra cerrado al paso de peatones mientras trabajadores realizan soldaduras en las estructuras que soportarán los acabados y señalizaciones.

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Estación Taxqueña de la Línea 2 del Metro. (Foto: Shelma Navarrete / Expansión Política)

La remodelación realizada para recibir a las y los turistas del Mundial y mejorar el servicio para los usuarios, es padecida por las personas que usan cotidianamente esta vía.

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María González, de 59 años, usa la Línea 2 cada semana para ir al Centro Histórico a comprar botanas y dulces para surtir un puesto que atiende en la UH Vicente Guerrero en Iztapalapa.

Aunque reconoce que hacía falta un mantenimiento en el Metro, para María las obras en la Línea 2 han complicado sus viajes, pues debe moverse entre trabajadores cargando materiales y los andenes tienen menos espacio para caminar.

“Es más difícil andar en esta línea, hay mucho polvo, en los andenes es difícil caminar porque están las obras, las escaleras eléctricas no funcionan y las otras están pelonas, te puedes resbalar y la gente te empuja, todos llevan prisa”, comenta la usuaria.

Adriana, de 35 años, usa la Línea 2 de lunes a viernes. Junto a sus dos hijos de 6 y 10 años, toma el Metro de Cuatro Caminos hasta Chabacano, desde donde camina para dejar en la escuela a sus niños antes de dirigirse a su trabajo en una dependencia de gobierno.

“Al chiquito lo tengo que cargar para subir y bajar escaleras porque me da miedo que se caiga. Nos quedaba mejor San Antonio Abad pero ya tiene como dos meses cerrada (la estación) y no se ve para cuándo. Luego en Chabacano, de por sí hay mucha gente en la mañana, como también están haciendo obras se hace un desorden”, comparte.

Remodelaciones con el tiempo encima

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, reconoció que las obras en la Línea 2 comenzaron tarde y aseguró que revisará junto a las empresas contratadas los avances.

“No teníamos los recursos que son federales, por eso empezamos tarde, pero va bien y va a quedar muy bien”, aseguró durante una conferencia de prensa este 21 de mayo.

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Con un presupuesto de 1,500 millones de pesos, la intervención de la ‘Línea Azul’ arrancó apenas cuatro meses antes del inicio del Mundial, el pasado 9 de febrero.

“La mayor parte del recurso se fue al mantenimiento del Metro, se fue a todo lo que se requiere para que funcione bien y aun así (…) la tercera parte del recurso se fue para atender las estaciones”, explicó Brugada.

El director del Metro, Adrián Rubalcava, ha compartido en redes sociales sus recorridos para supervisar el avance de las obras en las estaciones así como el mantenimiento de los trenes y compartió un mensaje en el que empatiza con las molestias experimentadas por las y los usuarios.

“He visto en redes sociales todos sus reclamos, he visto la molestia que se está generando, créeme que estoy preocupado por tu sentimiento, entiendo que estás enojado o enojada.

“Asumo la responsabilidad pero créeme que de verdad estamos trabajando duro para tener un mejor Metro porque se lo merece México, porque tú te lo mereces. Tenme tantita paciencia, va a quedar increíble”, dijo Rubalcava en un video publicado en redes sociales el 19 de mayo.

A poco más de dos semanas del arranque del Mundial, el director del Metro tomó la decisión de cerrar la mitad de la Línea 2 durante el fin de semana con el fin de acelerar las obras.

Desde el sábado 23 de mayo a las 20:00 horas hasta el lunes 25 de mayo a las 05:00 horas solo se dio servicio de Pino Suárez a Cuatro Caminos. En su lugar, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) apoyaron con traslados gratuitos.

El lunes los

Remodelación lista con el Mundial

La jefa de Gobierno estimó que será la misma semana de la inauguración del Mundial –el próximo jueves 11 de junio– cuando se reinaugure la remodelación de la Línea 2.

La remodelación del Metro va a estar como dijimos, tuve reunión con las empresas al viernes y se va a estar concluyendo, calculo que el lunes, martes o miércoles antes del Mundial estaremos inaugurando”, dijo en conferencia de prensa este 25 de mayo.

Brugada explicó que de 1,500 millones de pesos del presupuesto asignado por el gobierno federal a la Ciudad de México para el Mundial, 1,000 millones de pesos se destinaron para el mantenimiento integral del Metro y 500 millones de pesos para la remodelación de estaciones de la Línea 2.

No obstante, aclaró que esto se suma al presupuesto que el propio Gobierno capitalino etiquetó para el Metro. “Se destinaron 25,000 millones de pesos al Metro, un presupuesto histórico para la ciudad y se están destinando recursos para su mantenimiento integral, es decir, trenes, sistema eléctrico, sistema contra incendios, material rodante, en fin”, detalló.

La mandataria adelantó que una vez finalice el Mundial, comenzará la intervención mayor de la Línea 3 del Metro, que corre de Indios Verdes a Universidad.

El Parque Elevado pendiente

El Parque Elevado sobre Calzada de Tlalpan, que va de la Plaza Tlaxcoaque en el Centro Histórico hasta la estación Chabacano del Metro, es otro de los proyectos emprendidos en el marco del Mundial de Futbol que aún no se encuentra concluido.

Expansión Política comprobó que la estructura se encuentra prácticamente terminada, aunque aún se construye la última parte que conectará con la futura Universidad de las Artes y dos de las escaleras de acceso desde Plaza Tlaxcoaque y la Plaza Pino Suárez están en proceso de instalación.

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Instalación de escaleras en el Parque Elevado de Calzada de Tlalpan. (Foto: Shelma Navarrete / Expansión Política)

En lo alto, cuadrillas de trabajadores apuran la colocación de vallas de unos 1.8 metros de alto a lo largo de la calzada peatonal, la cual servirá para proteger a las personas que usen el nuevo espacio público.

Sigue en proceso la conexión de la calzada flotante con la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro.

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Obras en el Parque Elevado en la conexión con la estación Chabacano de la Línea 2. (Foto: Shelma Navarrete / Expansión Política)

Ernesto Hernández, residente de San Antonio Abad 58, afirma que sus preocupaciones van más allá del tiempo de entrega del Parque Elevado. Como sus vecinos, vivió meses de maquinaria trabajando de día y noche para levantar la obra y desde hace tres meses señala que han comenzado a aparecer algunas grietas en departamentos del edificio donde vive.

“Se sentía como un temblor, si estabas aquí bien pudiste haber confundido las obras con un sismo. Ya se empezaron a presentar unos daños estéticos al menos en la estructura del edificio, este edificio estaba nuevo y a partir de estas obras empezaron a salir cuarteaduras en los departamentos. A nosotros nos preocupa que al rato toda esta estructura se vea afectada por las obras, por la premura”, dice.

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Fisuras en un edificio ubicado en San Antonio Abad 58, colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc. (Foto: Especial)

A la par, Ernesto afirma estar intranquilo ante la posibilidad de que el espacio debajo del parque sea usado por personas en situación de calle para instalar campamentos o como escondite para personas dedicadas al robo.

“Nos preocupa que aumente la delincuencia, grafitis, vagancia porque esta zona es bastante problemática”, sostiene.

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La jefa de Gobierno sostuvo que las obras realizadas por el Mundial de Futbol llevan un 90% de avance y destacó que el Parque Elevado de Calzada de Tlalpan estará listo antes del inicio de los partidos.

“Sí, se van a concluir el 31 de mayo, esperamos que ya esté concluido”, dijo en conferencia.

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Raúl Basulto, secretario de Obras y Servicios, aseguró que las obras de esta calzada elevada se encuentran en la última etapa.

“La superestructura está montada, así que prácticamente estamos en la recta final y por supuesto que vamos a tener Parque Elevado antes de que inicie el Mundial”, indicó durante la conferencia.

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