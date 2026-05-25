Remodelaciones con el tiempo encima

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, reconoció que las obras en la Línea 2 comenzaron tarde y aseguró que revisará junto a las empresas contratadas los avances.

“No teníamos los recursos que son federales, por eso empezamos tarde, pero va bien y va a quedar muy bien”, aseguró durante una conferencia de prensa este 21 de mayo.

Con un presupuesto de 1,500 millones de pesos, la intervención de la ‘Línea Azul’ arrancó apenas cuatro meses antes del inicio del Mundial, el pasado 9 de febrero.

“La mayor parte del recurso se fue al mantenimiento del Metro, se fue a todo lo que se requiere para que funcione bien y aun así (…) la tercera parte del recurso se fue para atender las estaciones”, explicó Brugada.

El director del Metro, Adrián Rubalcava, ha compartido en redes sociales sus recorridos para supervisar el avance de las obras en las estaciones así como el mantenimiento de los trenes y compartió un mensaje en el que empatiza con las molestias experimentadas por las y los usuarios.

“He visto en redes sociales todos sus reclamos, he visto la molestia que se está generando, créeme que estoy preocupado por tu sentimiento, entiendo que estás enojado o enojada.

“Asumo la responsabilidad pero créeme que de verdad estamos trabajando duro para tener un mejor Metro porque se lo merece México, porque tú te lo mereces. Tenme tantita paciencia, va a quedar increíble”, dijo Rubalcava en un video publicado en redes sociales el 19 de mayo.

Sé que las obras de rehabilitación en estaciones del @MetroCDMX generan molestias y entiendo el sentir de las y los usuarios. Asumo la responsabilidad y también el compromiso de trabajar todos los días para tener un mejor Metro.

Estamos interviniendo estaciones de las Líneas 2,… pic.twitter.com/erqsKaQzv9 — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) May 19, 2026

A poco más de dos semanas del arranque del Mundial, el director del Metro tomó la decisión de cerrar la mitad de la Línea 2 durante el fin de semana con el fin de acelerar las obras.

Desde el sábado 23 de mayo a las 20:00 horas hasta el lunes 25 de mayo a las 05:00 horas solo se dio servicio de Pino Suárez a Cuatro Caminos. En su lugar, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) apoyaron con traslados gratuitos.

El lunes los

Remodelación lista con el Mundial

La jefa de Gobierno estimó que será la misma semana de la inauguración del Mundial –el próximo jueves 11 de junio– cuando se reinaugure la remodelación de la Línea 2.

La remodelación del Metro va a estar como dijimos, tuve reunión con las empresas al viernes y se va a estar concluyendo, calculo que el lunes, martes o miércoles antes del Mundial estaremos inaugurando”, dijo en conferencia de prensa este 25 de mayo.

Brugada explicó que de 1,500 millones de pesos del presupuesto asignado por el gobierno federal a la Ciudad de México para el Mundial, 1,000 millones de pesos se destinaron para el mantenimiento integral del Metro y 500 millones de pesos para la remodelación de estaciones de la Línea 2.

No obstante, aclaró que esto se suma al presupuesto que el propio Gobierno capitalino etiquetó para el Metro. “Se destinaron 25,000 millones de pesos al Metro, un presupuesto histórico para la ciudad y se están destinando recursos para su mantenimiento integral, es decir, trenes, sistema eléctrico, sistema contra incendios, material rodante, en fin”, detalló.

La mandataria adelantó que una vez finalice el Mundial, comenzará la intervención mayor de la Línea 3 del Metro, que corre de Indios Verdes a Universidad.