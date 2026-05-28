Hoy No Circula 28 de mayo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este jueves

Si este jueves 28 de mayo tienes pensado usar el automóvil en la Ciudad de México o en el Estado de México, es importante que primero revises el programa Hoy No Circula. La medida es obligatoria en la Zona Metropolitana del Valle de México y no respetarla puede derivar en multas de varios miles de pesos, además de complicaciones para moverte por la ciudad.
La restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas y forma parte de las acciones permanentes para reducir la contaminación atmosférica.
En la Ciudad de México, la restricción opera en las 16 alcaldías.
En el Estado de México, el Hoy No Circula aplica en los siguientes municipios:
-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco
Además, en Toluca y Santiago Tianguistenco, el programa opera de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2. En estos municipios, las sanciones comenzaron a aplicarse desde el 1 de enero de 2026.
¿Cuánto cuesta no respetar el Hoy No Circula?
Circular en día restringido puede salir caro. Con el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en 2026, las multas son:
Mínima (20 UMAs): 2,346 pesos
Máxima (30 UMAs): 3,519 pesos
Estas sanciones se aplican a quienes circulen en horario restringido sin estar dentro de las excepciones del programa.
El programa no solo busca evitar sanciones, también reducir emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México. Confirmar si tu auto puede circular puede ahorrarte dinero y evitarte problemas en el camino.