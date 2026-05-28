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CDMX

Hoy No Circula 28 de mayo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este jueves

La medida tiene como finalidad reducir la contaminación ambiental, por lo que las autoridades recomiendan revisar antes de salir que el vehículo cumpla con las disposiciones vigentes.
jue 28 mayo 2026 07:37 AM
Hoy No Circula 11 de marzo de 2026
No respetar el programa Hoy No Circula puede derivar en sanciones de hasta 3,519 pesos. (LIVINUS/Getty Images)

Si este jueves 28 de mayo tienes pensado usar el automóvil en la Ciudad de México o en el Estado de México, es importante que primero revises el programa Hoy No Circula. La medida es obligatoria en la Zona Metropolitana del Valle de México y no respetarla puede derivar en multas de varios miles de pesos, además de complicaciones para moverte por la ciudad.

La restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas y forma parte de las acciones permanentes para reducir la contaminación atmosférica.

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¿Qué autos no pueden circular este jueves?

De acuerdo con el calendario oficial del programa , este jueves deben suspender su circulación los vehículos que cumplan con alguna de estas características:

-Engomado verde

-Placas con terminación 1 o 2

-Holograma 1 o 2

Si tu auto entra en estas condiciones, lo recomendable es no usarlo y optar por alternativas como transporte público, bicicleta, trayectos a pie en distancias cortas o compartir vehículo.

Hoy No Circula jueves
Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)

¿Qué vehículos sí pueden circular?

Este jueves sí pueden circular:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado verde ni terminación 1 o 2 en placas

Antes de salir, revisa tres datos clave: engomado, holograma y último dígito de la placa. De eso depende si puedes circular o no.

¿Hay Doble Hoy No Circula?

Por ahora no hay contingencia ambiental declarada, por lo que solo aplica el esquema habitual del programa.

En caso de que las autoridades activen una contingencia por mala calidad del aire, el Doble Hoy No Circula entraría en vigor al día siguiente del anuncio, no el mismo día en que se emite la medida.

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¿Dónde aplica el programa?

En la Ciudad de México, la restricción opera en las 16 alcaldías.

En el Estado de México, el Hoy No Circula aplica en los siguientes municipios:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, en Toluca y Santiago Tianguistenco, el programa opera de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2. En estos municipios, las sanciones comenzaron a aplicarse desde el 1 de enero de 2026.

¿Cuánto cuesta no respetar el Hoy No Circula?

Circular en día restringido puede salir caro. Con el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en 2026, las multas son:

Mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

Máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

Estas sanciones se aplican a quienes circulen en horario restringido sin estar dentro de las excepciones del programa.

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Recomendaciones antes de salir

Antes de encender el motor, revisa:

-El calendario del Hoy No Circula

-Los reportes de calidad del aire

-Posibles alertas o contingencias ambientales

El programa no solo busca evitar sanciones, también reducir emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México. Confirmar si tu auto puede circular puede ahorrarte dinero y evitarte problemas en el camino.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

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