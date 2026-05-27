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CDMX

CDMX habilita cinco nuevas estaciones de Ecobici para el Mundial 2026

Las estaciones tendrán horarios especiales durante las fechas en que la Ciudad de México recibirá partidos de la Copa del Mundo 2026.
mié 27 mayo 2026 04:30 PM
Deterioro Sistema Ecobici
El sistema Ecobici es utilizado por miles de personas en la capital mexicana. (Foto: Cuartoscuro )

La Ciudad de México contará con cinco nuevas ubicaciones de biciestacionamientos de Ecobici para el inicio del Mundial de Futbol de 2026.

Uno estará en el Parque Avenida Tlalpan, en el corral junto a la Cicloestación 649 (Héroes del 47-Calzada de Tlalpan); otro se ubicará en el Tren Ligero Las Torres, en el Anillo de Circunvalación, esquina Tlalpan.

También habrá en el bajo puente de Viaducto Tlalpan, frente al Bodega Aurrera y en las canchas ''Los Multis'', sobre Tlalpan, esquina Cerro San Antonio.

La quinta se ubicará en el Metro General Anaya, sentido Norte, en el corral sobre Tlalpan, esquina Nadadores.

Los horarios de funcionamiento serán los siguientes durante las fechas en que la capital tendrá partidos mundialistas:

-Jueves 11 de junio, de 7:00 a 18:00 horas.
-Miércoles 17 de junio, de 14:00 a 00:30 horas del 18 de junio.
-Miércoles 24 de junio, de 13:00 a 00:00 horas del 18 de junio.
-Martes 30 de junio, de 13:00 a 00:00 horas del 18 de junio.
-Domingo 5 de julio, de 12:00 a 23:00 horas.

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Más de 185,000 membresías activas

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) informó que más de 185,000 personas tienen membresía activa de Ecobici en este 2026 . En el acumulado desde el inicio de operaciones de dicho sistema de transporte, son más de 648,000 personas las que han dado de alta una membresía.

La Semovi informó que la confianza de las personas usuarias se refleja en los resultados de la Encuesta de Percepción 2025, en la que más del 80% de las personas encuestadas calificaron positivamente el servicio.

Actualmente, el contrato firmado entre la Semovi y la operadora de Ecobici incluye el servicio con 9,308 bicicletas distribuidas en 689 cicloestaciones ubicadas en la zona central de la capital.

Las alcaldías con mayor demanda de uso son Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, donde en promedio se realizan 50,000 viajes diarios.

Los horarios de mayor utilización coinciden con los principales picos de movilidad de la ciudad, entre las 7:00 y las 10:00 horas, así como de las 17:00 a las 20:00 horas.

La Semovi y Ecobici implementan “Guardianes de Ecobici”, una estrategia que busca detectar de manera oportuna bicicletas mal ancladas, abandonadas o fuera de sistema, para prevenir que el número de unidades en servicio disminuya.

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Ecobici Bicicletas Ciudad de México

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