CDMX habilita cinco nuevas estaciones de Ecobici para el Mundial 2026

La Ciudad de México contará con cinco nuevas ubicaciones de biciestacionamientos de Ecobici para el inicio del Mundial de Futbol de 2026.

Uno estará en el Parque Avenida Tlalpan, en el corral junto a la Cicloestación 649 (Héroes del 47-Calzada de Tlalpan); otro se ubicará en el Tren Ligero Las Torres, en el Anillo de Circunvalación, esquina Tlalpan.

También habrá en el bajo puente de Viaducto Tlalpan, frente al Bodega Aurrera y en las canchas ''Los Multis'', sobre Tlalpan, esquina Cerro San Antonio.

La quinta se ubicará en el Metro General Anaya, sentido Norte, en el corral sobre Tlalpan, esquina Nadadores.

Los horarios de funcionamiento serán los siguientes durante las fechas en que la capital tendrá partidos mundialistas:

-Jueves 11 de junio, de 7:00 a 18:00 horas.

-Miércoles 17 de junio, de 14:00 a 00:30 horas del 18 de junio.

-Miércoles 24 de junio, de 13:00 a 00:00 horas del 18 de junio.

-Martes 30 de junio, de 13:00 a 00:00 horas del 18 de junio.

-Domingo 5 de julio, de 12:00 a 23:00 horas.