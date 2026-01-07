Publicidad

CDMX

Modernización de Línea 3 del Metro de CDMX iniciará después del Mundial de Futbol

Tras el Mundial de Futbol de Norteamérica, la Línea 3 -que corre de Universidad a Indios Verdes- será sometida a una renovación total, como ocurrió con la Línea 1 del Metro.
mié 07 enero 2026 02:55 PM
Obras de modernización de Línea 3 del Metro de CDMX iniciará después del Mundial de Futbol
La rehabilitación de la Línea 3 será la segunda intervención mayor de la red del Metro de la CDMX. (Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro)

Las obras de modernización de la Línea 3 del Metro arrancarán después de que la Ciudad de México reciba la Copa Mundial de Futbol por tercera vez en su historia.

La jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, informó hoy que en los próximos días se comenzará con renovaciones en la terminal de Universidad, sin embargo, esos trabajos no afectarán el servicio.

En la estación Universidad, la cual es usada por miles de estudiantes todos los días, se llevarán a cabo intervenciones de garajes, talleres y estacionamientos.

Brugada dijo que por el tiempo que tiene la Línea 3 en operación, inaugurada en noviembre de 1970, hay afectaciones en la velocidad de trenes y en los tiempos en que los usuarios tienen que esperar para trasladarse de un lugar a otro.

La mandataria señaló que se invertirán 42,000 millones de pesos en la renovación de la Línea 3.

El proceso de licitación para la modernización de la Línea 3 del Metro inició en diciembre de 2025. En la convocatoria se señaló que sería hasta marzo cuando concluyera el concurso.

Tras la Copa del Mundo de este año, la Línea 3 será sometida a una renovación total, como ocurrió con la Línea 1 del Metro.

Se espera el cambio de sistemas eléctricos, hidráulicos, de accesibilidad y señalización, lo cual provocará cierres de estaciones.

La Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) corre de Universidad a Indios Verdes. Tiene más de 23 kilómetros de longitud.

Cruza las alcaldías Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Coyoacán.

