Modernización de Línea 3 del Metro de CDMX iniciará después del Mundial de Futbol

En la estación Universidad, la cual es usada por miles de estudiantes todos los días, se llevarán a cabo intervenciones de garajes, talleres y estacionamientos.

Brugada dijo que por el tiempo que tiene la Línea 3 en operación, inaugurada en noviembre de 1970, hay afectaciones en la velocidad de trenes y en los tiempos en que los usuarios tienen que esperar para trasladarse de un lugar a otro.

La mandataria señaló que se invertirán 42,000 millones de pesos en la renovación de la Línea 3.

El proceso de licitación para la modernización de la Línea 3 del Metro inició en diciembre de 2025. En la convocatoria se señaló que sería hasta marzo cuando concluyera el concurso.

Tras la Copa del Mundo de este año, la Línea 3 será sometida a una renovación total, como ocurrió con la Línea 1 del Metro.

Se espera el cambio de sistemas eléctricos, hidráulicos, de accesibilidad y señalización, lo cual provocará cierres de estaciones.

La Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) corre de Universidad a Indios Verdes. Tiene más de 23 kilómetros de longitud.

Cruza las alcaldías Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Coyoacán.