Hoy No Circula 29 de mayo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este viernes

Si este viernes 29 de mayo planeas salir en automóvil por la Ciudad de México o el Estado de México, hay algo que debes revisar antes de arrancar: si tu vehículo puede circular. El programa Hoy No Circula seguirá operando de manera normal en la Zona Metropolitana del Valle de México y no respetarlo puede derivar en multas de hasta 3,519 pesos, además de retrasos y complicaciones innecesarias.
El programa se mantendrá activo en su horario habitual, de las 5:00 a las 22:00 horas, como parte de las medidas para reducir la contaminación ambiental en la región.