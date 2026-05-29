Hoy No Circula 29 de mayo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este viernes

¿Qué autos no podrán circular este viernes?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula , este viernes deberán quedarse estacionados los vehículos que tengan:

-Engomado azul

-Terminación de placas 9 o 0

-Holograma 1 o 2

Si tu auto cumple con estas características, lo más recomendable es buscar alternativas de movilidad, como el transporte público, bicicleta, taxi o aplicaciones de transporte.

Restringen la circulación de vehículos con engomado azul o terminación de placa 9 o 0. (Came)

¿Qué vehículos sí pueden circular?

Los vehículos que podrán circular sin restricciones son:

-Autos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos e híbridos

-Autos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado azul ni terminación de placas 9 o 0

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Hasta el momento no existe contingencia ambiental, por lo que el programa funcionará con normalidad este viernes.

En caso de que las autoridades activaran una contingencia por mala calidad del aire, el llamado Doble Hoy No Circula entraría en vigor hasta el sábado, no durante este viernes.