Los capitalinos vivirán el Mundial más allá del estadio con el Fan Fest y los Festivales Futboleros

La transmisión de los partidos en el FIFA Fan Fest será sin anuncios, al igual que en los festivales en las alcaldías.

"Nos importa que se viva el partido, el juego, el deporte y que no todo el tiempo nos esté vendiendo algo", apunta la secretaria de Cultura capitalina.

Sin embargo, ya que el Fan Fest del Zócalo es organizado principalmente por la FIFA, sí se prevén activaciones publicitarias con marcas patrocinadoras del Mundial.

Frausto destaca que en la Ciudad de México serán bienvenidas las personas de cualquier nacionalidad, religión, orientación sexual, identidad de género y cultura. Esto luego de que el Gobierno de Estados Unidos advirtió que no permitirá la entrada de personas de Haití e Irán durante el Mundial, pese a ser selecciones clasificadas.

"En la Ciudad de México y nuestro país recibimos a todas las nacionalidades del mundo, a todas las creencias, a todas las culturas, sin discriminación, sin xenofobia, sin homofobia, sin machismo.

"Se dice en segundos, pero compartimos el Mundial con otros países en donde es muy complicado vivir con esa libertad", sostiene Frausto.

Como muestra de esa diversidad, se llevará a cabo la 'Ola más grande del mundo' el próximo 31 de mayo a las 10:00 horas en Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia al Zócalo; el registro para quienes deseen participar se realizará el día del evento a partir de las 8:00 horas o se puede realizar de forma previa vía digital .

"El espacio público es un gran protagonista y es una invitación importante a todos los gremios, las identidades, las culturas, las personas que quieran ser parte de una celebración comunitaria", apunta la funcionaria.