Los capitalinos vivirán el Mundial más allá del estadio con el Fan Fest y los Festivales Futboleros

"Van a ser transmisiones gratuitas, un ambiente familiar sin venta de alcohol. La gente de toda la ciudad va a vivir el Mundial y que tenga el derecho a hacerlo gratuitamente y cerca de su casa", dice en entrevista con Expansión Política.
En siete Festivales Futboleros se transmitirán todos los partidos del Mundial durante 39 días, mientras en otros 11 festivales solo se transmitirán los partidos emblemáticos -como la inauguración y la final- así como aquellos en los que juegue México.
A la par de las transmisiones en vivo de los partidos, se ofrecerán actividades culturales y deportivas abiertas al público.
"Esa parte de Festivales Futboleros para nosotros es crucial, porque vamos a darle a la ciudadanía oportunidad de vivirlo. Son espacios que van a tener grandes pantallas, cancha para fomentar deporte, área infantil. Va a haber por ejemplo venta de productos del suelo de conservación, de lo que se produce en chinampas", detalla Frausto.
¿Dónde estarán los Festivales Futboleros en CDMX?
-Álvaro Obregón: Parque La Bombilla.
-Azcapotzalco: Parque Tezozómoc.
-GAM: Campos Revolución y
-Deportivo Hermanos Galeana (por confirmar).
-Benito Juárez: Parque Las Américas.
-Coyoacán: Parque de la Consolación.
-Cuajimalpa: Deportivo San Mateo Atenco.
-Cuauhtémoc: Plaza Garibaldi.
-Iztacalco: Deportivo Leandro Valle.
-Iztapalapa: Utopía Meyehualco y Central de Abastos.
-Magdalena Contreras: Unidad Independiecia.
-Miguel Hidalgo: Parque Cri- Cri
-Milpa Alta: Deportivo San Francisco Tecoxpa.
-Tlalpan: Deportivo Vivanco.
-Tláhuac: Bosque de Tláhuac.
-Venustiano Carranza: Utopía
-Deportivo Eduardo Molina.
-Xochimilco: Deportivo Xochimilco.