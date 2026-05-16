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CDMX

Los capitalinos vivirán el Mundial más allá del estadio con el Fan Fest y los Festivales Futboleros

La secretaria de Turismo de la Ciudad de México anunció que se podrán ver los partidos en el Zócalo y las 16 alcaldías y habrá actividades culturales y deportivas.
sáb 16 mayo 2026 12:42 PM
Mexico City Prepares To Host FIFA World Cup 2026
Ajologol, la mascota oficial de la Ciudad de México, en el Zócalo, donde estará el FIFA Fan Fest que ofrecerá la transmisión en vivo de los partidos del Mundial de Futbol 2026. (Foto: Hector Vivas/Getty Images)

Las autoridades de la Ciudad de México ya preparan el FIFA Fan Fest, donde unas 55,000 personas podrán ver la transmisión en vivo de los partidos del Mundial de Futbol a través de pantallas gigantes en el Zócalo capitalino del 11 de junio al 19 de julio.

Esto se suma a 18 Festivales Futboleros que se realizarán en las 16 alcaldías, con el fin llevar la fiesta pambolera más allá del Estadio CDMX, indica Alejandra Frausto, secretaria de Cultura de la ciudad.

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"Van a ser transmisiones gratuitas, un ambiente familiar sin venta de alcohol. La gente de toda la ciudad va a vivir el Mundial y que tenga el derecho a hacerlo gratuitamente y cerca de su casa", dice en entrevista con Expansión Política.

En siete Festivales Futboleros se transmitirán todos los partidos del Mundial durante 39 días, mientras en otros 11 festivales solo se transmitirán los partidos emblemáticos -como la inauguración y la final- así como aquellos en los que juegue México.

A la par de las transmisiones en vivo de los partidos, se ofrecerán actividades culturales y deportivas abiertas al público.

"Esa parte de Festivales Futboleros para nosotros es crucial, porque vamos a darle a la ciudadanía oportunidad de vivirlo. Son espacios que van a tener grandes pantallas, cancha para fomentar deporte, área infantil. Va a haber por ejemplo venta de productos del suelo de conservación, de lo que se produce en chinampas", detalla Frausto.

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¿Dónde estarán los Festivales Futboleros en CDMX?

-Álvaro Obregón: Parque La Bombilla.

-Azcapotzalco: Parque Tezozómoc.

-GAM: Campos Revolución y

-Deportivo Hermanos Galeana (por confirmar).

-Benito Juárez: Parque Las Américas.

-Coyoacán: Parque de la Consolación.

-Cuajimalpa: Deportivo San Mateo Atenco.

-Cuauhtémoc: Plaza Garibaldi.

-Iztacalco: Deportivo Leandro Valle.

-Iztapalapa: Utopía Meyehualco y Central de Abastos.

-Magdalena Contreras: Unidad Independiecia.

-Miguel Hidalgo: Parque Cri- Cri

-Milpa Alta: Deportivo San Francisco Tecoxpa.

-Tlalpan: Deportivo Vivanco.

-Tláhuac: Bosque de Tláhuac.

-Venustiano Carranza: Utopía

-Deportivo Eduardo Molina.

-Xochimilco: Deportivo Xochimilco.

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La transmisión de los partidos en el FIFA Fan Fest será sin anuncios, al igual que en los festivales en las alcaldías.

"Nos importa que se viva el partido, el juego, el deporte y que no todo el tiempo nos esté vendiendo algo", apunta la secretaria de Cultura capitalina.

Sin embargo, ya que el Fan Fest del Zócalo es organizado principalmente por la FIFA, sí se prevén activaciones publicitarias con marcas patrocinadoras del Mundial.

Frausto destaca que en la Ciudad de México serán bienvenidas las personas de cualquier nacionalidad, religión, orientación sexual, identidad de género y cultura. Esto luego de que el Gobierno de Estados Unidos advirtió que no permitirá la entrada de personas de Haití e Irán durante el Mundial, pese a ser selecciones clasificadas.

"En la Ciudad de México y nuestro país recibimos a todas las nacionalidades del mundo, a todas las creencias, a todas las culturas, sin discriminación, sin xenofobia, sin homofobia, sin machismo.

"Se dice en segundos, pero compartimos el Mundial con otros países en donde es muy complicado vivir con esa libertad", sostiene Frausto.

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Como muestra de esa diversidad, se llevará a cabo la 'Ola más grande del mundo' el próximo 31 de mayo a las 10:00 horas en Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia al Zócalo; el registro para quienes deseen participar se realizará el día del evento a partir de las 8:00 horas o se puede realizar de forma previa vía digital .

"El espacio público es un gran protagonista y es una invitación importante a todos los gremios, las identidades, las culturas, las personas que quieran ser parte de una celebración comunitaria", apunta la funcionaria.

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Capacitan a más de 100,000 personas de cara al Mundial

Frausto indica que desde la Secretaría de Turismo se capacitó a 106,000 personas que trabajan en comercios (restaurantes y hospedajes) así como a prestadoras de servicios turísticos (como guías de turistas, conductores de trajineras en Xochimilco y taxistas) para que puedan recibir mejor a las miles de personas que viajarán a la Ciudad de México para el Mundial.

"Al día de hoy, en menos de un año, tenemos capacitadas a más de 106,000 personas. Esto representa un esfuerzo histórico, porque los años en donde más se había capacitado en la Secretaría habían sido unas 400 personas.

"¿En qué consiste la capacitación? En saber todo nuestro patrimonio cultural, en saber temas de protección civil, en saber idiomas, en saber distintas herramientas", detalla la secretaria de Turismo.

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