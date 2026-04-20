La Ciudad de México está muy cerca de tener una Ley del Sistema de Cuidados para garantizar que el Estado sea el ente rector de la provisión de servicios de este tipo.
Sin embargo, la iniciativa también plantea la corresponsabilidad de las empresas, a fin de reducir la exclusión de las mujeres cuidadoras del mercado laboral.
Para incluir al sector privado, el Congreso capitalino organizará un foro con las cámaras empresariales el próximo 27 de abril.
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La reunión busca recoger opiniones y propuestas, además de identificar las necesidades relacionadas con los cuidados presentes en los centros de trabajo.
Al participar en un Encuentro Expansión, tanto legisladoras como expertas en el tema consideraron importante la corresponsabilidad empresarial para construir un Sistema de Cuidados en la Ciudad de México.
Un análisis de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza estima que hay 19 millones de mujeres en edad productiva excluidas del mercado laboral porque deben dedicarse a labores de cuidado.
La falta de flexibilidad en los horarios y de acceso a servicios de cuidado, como guarderías o casas de día, obstaculiza la inserción laboral de quienes deben cuidar a infancias, adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad.
Ante ese panorama, la iniciativa de ley propone un modelo de “licencias de cuidado”, es decir, un permiso que se pueda otorgar a los empleados en caso de una situación de urgencia por temas de cuidado.
“Ahí necesitamos al sector privado”, subraya Cecilia Vadillo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México.
El camino hacia el Sistema de Cuidados
La Ley del Sistema de Cuidados es el pilar para reconocer los cuidados como un trabajo y crear un programa especial quegaranticeel acceso a estos servicios. El Congreso de la Ciudad de México tiene al 31 de mayo, cuando termina ele actual periodo de sesiones, para aprobarla.
“De que sale antes de que concluya este periodo ordinario, sale”, asegura Xóchitl Bravo, coordinadora de Morena en el Congreso capitalino.
La ley busca redistribuir la cargade los cuidados, que recae desproporcionadamente sobre las mujeres.
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También busca erradicar la división sexual del trabajo porque propicia desigualdades de género.
De aprobarse el próximo mes, el Congreso local cumplirá, además, la orden judicial de emitir la normativa a más tardar en mayo de este año.
El mandato del juez respondió a un amparo interpuesto por familias y organizaciones de la sociedad civil en contra del Congreso de la Ciudad de México. Lo señalaron de incumplir la Constitución local, vigente a partir de 2018, donde se estableció que se debía publicar, en máximo cinco años, una ley reglamentaria para construir el sistema de cuidados.
Sin embargo, fue hasta la legislatura actual que por fin se presentó un proyecto de ley y se dan pasos firmes hacia su aprobación.
De lograrlo, la Ciudad de México se convertirá en el segundo estado del país, después de Jalisco, en avalar una ley sobre cuidados. También podría ser ejemplo para que se retome una legislación similar a nivel nacional, pendiente de votación en el Senado desde 2020.
Estamos en un momento histórico, se va a reconocer, por primera vez, una tarea que han realizado siempre las mujeres.
Xóchitl Bravo, diputada del Congreso de la Ciudad de México.
Los resultados arrojaron que los adultos mayores son los que más cuidados necesitan, debido al envejecimiento poblacional. Se estima que, en 20 años, uno de cada cuatro habitantes de CDMX será un adulto mayor.
También se encontró que el 80% de las personas cuidadoras en la Ciudad de México enfrentan un desgaste emocional.
Las mujeres que cuidan en esta ciudad sienten que nadie las cuida, que nadie las protege.
Cecilia Vadillo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México.
Actualmente se lleva a cabo el proceso de consulta sobre la ley con foros temáticos, donde participan distintas poblaciones, organizaciones, especialistas y grupos parlamentarios.
El objetivo es considerar las perspectivas de varios sectores, agregó Brenda Ruiz, vicecoordinadora de Morena en el Congreso local.
El desafío del presupuesto
Para Mariana Belló, coordinadora estratégica de justicia de género y cuidados en Oxfam México, el proceso para crear un Sistema de Cuidados en la Ciudad de México ha sido pionero.
No obstante, su construcción enfrenta desafíos tan importantes que se estiman 30 años para alcanzar la mayor cobertura, debido a que la infraestructura de cuidados actual es insuficiente.
Tenemos un rezago enorme en este país en desarrollo de servicios públicos e infraestructura.
Mariana Belló, coordinadora estratégica de justicia de género y cuidados de Oxfam México.
El reto más grande es el presupuesto para operar el sistema de cuidados. La ley incluye un artículo que ordena que el gasto debe ser progresivo y nunca menor al aprobado un año anterior, pero también considera una disposición transitoria que prohíbe cualquier incremento del gasto.
La diputada local Xóchitl Bravo explica que esa acotación busca que ninguna alcaldía ni dependencia local condicione los recursos para cuidados a un presupuesto mayor para no poner manos a la obra.
“Con el presupuesto que se tiene, que se destina desde el Congreso de la Ciudad de México para las secretarías, para las alcaldías, de ese presupuesto tienen que tomar una parte y destinarlo al sistema de cuidados”.
La especialista de Oxfam reconoce que, ante un gasto limitado, es necesario priorizar unas intervenciones primero e incluir otras de manera gradual hasta lograr una política de largo alcance.
Pero después sí se necesitarán recursos adicionales, para lo que se deberá mejorar la recaudación fiscal en las alcaldías.
Belló recomienda incluir claramente en la ley que el presupuesto aprobado cada año al sistema de cuidados no podrá reducirse durante su ejercicio anual. “Que jamás pueda disminuir durante el ejercicio fiscal, que no haya reasignaciones a la baja”, sigiere.
Tras analizar la propuesta legislativa, Oxfam también propone que el modelo de cuidados se plantee con una visión intergeneracional porque hay niñas, adolescentes, jóvenes y adultas mayores haciendo trabajo de cuidados.
“Y cada una necesita, por la etapa de la vida en que está, diferenciaciones en ese modelo de atención”, indicó.
Lo que sigue después de la ley
Por la situación financiera, la diputada Cecilia Vadillo explica que el Sistema de Cuidados se implementará en dos fases. La primera, que se realiza ahora, es la construcción teórica del proyecto con base en estándares internacionales.
Esto significa que la Ley del Sistema de Cuidados debe asentar los principios de operación del modelo, como la visión de género y la promoción de la autonomía de las personas con discapacidad.
La segunda parte serán las políticas públicas a implementar, que en este momento tienen como prioridad la construcción de Utopías y centros de cuidado, donde el gobierno capitalino considera invertir 12,000 millones de pesos en todo el sexenio.
Sin embargo, asegura, estas acciones se modificarán con el tiempo y según las necesidades futuras de cuidado. Aclara que, por las restricciones de presupuesto, no se pueden implementar todas las políticas de cuidado al mismo tiempo.
Después se podrán incluir otros programas, como la entrega gratuita de bastones, dispositivos auditivos o sillas de ruedas; apoyos para el pago de cuidadores o el desarrollo de modelos de covivienda.
"Eventualmente, la segunda parte irá cambiando. Ahí vamos a estar imaginando nuevas formas para ir consolidando el sistema de cuidados", explica Vadillo.
Con este planteamiento coincide Brenda Ruiz, vicecoordinadora de Morena en el Congreso de CDMX, quien agrega que la transformación del sistema de cuidados será gradual.
Para ella, la Ciudad de México tendrá otra cara en 10 años, como resultado de que las secretarías incorporen una visión de cuidados en sus funciones. Entonces, ilustra, será normal que el Metro tenga espacios adecuados para personas con discapacidad o que la Secretaría de Obras exija rampas en la construcción de cualquier edificio.
No va a ser de un día para otro, pero sabemos habrá frutos en un par de años por instaurar el Sistema de Cuidados.
Brenda Ruiz, vicecoordinadora de Morena en el Congreso de CDMX.
A la par, la ciudad deberá reforzar la difusión y educación sobre el Sistema de Cuidados porque la mayoría de la población no reconoce que cuidar es un trabajo. Por el contrario, lo asumen como responsabilidad familiar y no como un derecho que debe garantizar el Estado.