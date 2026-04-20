La reunión busca recoger opiniones y propuestas, además de identificar las necesidades relacionadas con los cuidados presentes en los centros de trabajo.

Al participar en un Encuentro Expansión, tanto legisladoras como expertas en el tema consideraron importante la corresponsabilidad empresarial para construir un Sistema de Cuidados en la Ciudad de México.

Un análisis de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza estima que hay 19 millones de mujeres en edad productiva excluidas del mercado laboral porque deben dedicarse a labores de cuidado.

La falta de flexibilidad en los horarios y de acceso a servicios de cuidado, como guarderías o casas de día, obstaculiza la inserción laboral de quienes deben cuidar a infancias, adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad.

Ante ese panorama, la iniciativa de ley propone un modelo de “licencias de cuidado”, es decir, un permiso que se pueda otorgar a los empleados en caso de una situación de urgencia por temas de cuidado.

“Ahí necesitamos al sector privado”, subraya Cecilia Vadillo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México.

"Hemos salido a discutir la Ley del Sistema de Cuidados, la estamos construyendo de la mano de la ciudadanía. No es una cosa cosmética", afirmó Cecilia Vadillo Obregón, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México. (Foto: Anylú Hinojosa-Peña/Expansión)

El camino hacia el Sistema de Cuidados

La Ley del Sistema de Cuidados es el pilar para reconocer los cuidados como un trabajo y crear un programa especial que garantice el acceso a estos servicios. El Congreso de la Ciudad de México tiene al 31 de mayo, cuando termina ele actual periodo de sesiones, para aprobarla.

“De que sale antes de que concluya este periodo ordinario, sale”, asegura Xóchitl Bravo, coordinadora de Morena en el Congreso capitalino.

La ley busca redistribuir la carga de los cuidados, que recae desproporcionadamente sobre las mujeres.