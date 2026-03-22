Brugada inaugura primera Utopía en Iztacalco con go karts, canchas y Sistema de Cuidados

“Aquí nace en Mixiuhca una nueva forma de repensar y hacer ciudad. Aquí está naciendo un gran proyecto integral que tiene como objetivo la cohesión social, atender causas, pero sobre todo lo que hemos soñado históricamente que debe ser transformado.

“Encontrarán en este lugar miles de actividades que hacen que se convierta esta Utopía en un laboratorio del futuro, hacen que esta Utopía se convierta también en una gran escuela de ciudadanía y queremos que cuando atraviesen la puerta y entren a este lugar comiencen a transformar también sus pensamientos”, dijo la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al inaugurar el espacio.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró la Utopía Mixiuhca en Iztacalco, la primera de su administración al frente de la CDMX, que se suma a las 15 construídas durante su gestión como alcaldesa en Iztapalapa. (Foto: Gobierno CDMX)

¿Qué ofrece la Utopía Mixiuhca?

La primera Utopía en la Ciudad de México fuera de Iztapalapa ofrece servicios del Sistema de Cuidados, además de actividades deportivas y culturales

Espacios del Sistema de Cuidados

- Centro de Cuidados y Desarrollo Infantil

- Sala de infancias

- Lavandería y comedor Popular

- Casa de Día para Adultos Mayores

- Cuidados personales

- Centro Colibrí para la prevención y atención de adicciones

- El Reto es Cuidar, espacio para la corresponsabilidad de hombres sobre los cuidados

- Centro de Cuidado de las Emociones

- Temazcal

En la Utopía Mixiuhca se ofrece terapia acuática para personas con discapacidad. (Foto: Gobierno CDMX)

Espacios deportivos y culturales

- Salón de usos múltiples

- Auditorio para 426 personas

- Foro al aire libre

- Salones de danza, cine, teatro y música

- Alberca semiolímpica

- Canchas de fútbol, squash, pentaca, padel, voleibol, tenis

- Minigolf

- Parque para perros

- Dos consultorios veterinarios

- Tortillería, tienda de comercio justo y del campo a la ciudad

La Utopía Mixiuhca cuenta con espacios para las artes como danza, cine y teatro. (Foto: Gobierno CDMX)

Islas interactivas

Isla del agua: ofrece juegos acuáticos

- Isla del descubrimiento: diferentes plataformas con areneros, espacio para exploración y juego sobre paleontología con espacios para trepar

- Isla de las aventuras: juegos con trepadores de cuerdas, con retos de salto, escalada y balanceo

- Isla de las alturas: juegos de gran altura con puentes, toboganes, resbaladillas y juegos musicales

- Kartódromo con 20 go karts