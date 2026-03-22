Brugada inaugura primera Utopía en Iztacalco con go karts, canchas y Sistema de Cuidados

La Utopía Mixiuhca es la primera en ser inaugurada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, fuera de Iztapalapa.
En 80,000 metros cuadrados en Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca, esta Utopía ofrecerá servicios de cuidados para niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad, una pista de go karts, alberca semiolímpica e islas con juegos para infancias, entre otras instalaciones deportivas y culturales.
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“Aquí nace en Mixiuhca una nueva forma de repensar y hacer ciudad. Aquí está naciendo un gran proyecto integral que tiene como objetivo la cohesión social, atender causas, pero sobre todo lo que hemos soñado históricamente que debe ser transformado.
“Encontrarán en este lugar miles de actividades que hacen que se convierta esta Utopía en un laboratorio del futuro, hacen que esta Utopía se convierta también en una gran escuela de ciudadanía y queremos que cuando atraviesen la puerta y entren a este lugar comiencen a transformar también sus pensamientos”, dijo la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al inaugurar el espacio.
¿Qué ofrece la Utopía Mixiuhca?
La primera Utopía en la Ciudad de México fuera de Iztapalapa ofrece servicios del Sistema de Cuidados, además de actividades deportivas y culturales
Espacios del Sistema de Cuidados
- Centro de Cuidados y Desarrollo Infantil
- Sala de infancias
- Lavandería y comedor Popular
- Casa de Día para Adultos Mayores
- Cuidados personales
- Centro Colibrí para la prevención y atención de adicciones
- El Reto es Cuidar, espacio para la corresponsabilidad de hombres sobre los cuidados
- Centro de Cuidado de las Emociones
- Temazcal
Espacios deportivos y culturales
- Salón de usos múltiples
- Auditorio para 426 personas
- Foro al aire libre
- Salones de danza, cine, teatro y música
- Alberca semiolímpica
- Canchas de fútbol, squash, pentaca, padel, voleibol, tenis
- Minigolf
- Parque para perros
- Dos consultorios veterinarios
- Tortillería, tienda de comercio justo y del campo a la ciudad
Islas interactivas
Isla del agua: ofrece juegos acuáticos
- Isla del descubrimiento: diferentes plataformas con areneros, espacio para exploración y juego sobre paleontología con espacios para trepar
- Isla de las aventuras: juegos con trepadores de cuerdas, con retos de salto, escalada y balanceo
- Isla de las alturas: juegos de gran altura con puentes, toboganes, resbaladillas y juegos musicales
- Kartódromo con 20 go karts
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Brugada señaló que en este espacio de Magdalena Mixuhca habrá dos Utopías, la segunda, de 40,000 metros cuadrados, ya está en proceso de construcción y se llamará Utopía de las Infancias.
Esta segunda etapa consistirá en un museo para niños, niñas y adolescentes, con espacios interactivos y de aprendizaje experimental, talleres educativos, jardín sensorial, ludoteca, biblioteca, robótica y espacio de proyección 360.