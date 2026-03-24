Clara Brugada reafirma el derecho al bienestar colectivo con UTOPÍAS Mixiuhca

“Con la nueva UTOPÍAS en Iztacalco, no solo fomentamos la salud, sino que garantizamos el derecho pleno a la ciudad y al bienestar colectivo”, afirmó la titular del Ejecutivo local.

Vista aérea de UTOPÍAS Mixiuhca en Iztacalco. (Cortesía)

Unidades al servicio de la ciudadanía

En esta primera etapa destacan el Módulo de Agua Bienestar, destinado al suministro de agua potable, y el Auditorio Principal, que servirá como sede para múltiples expresiones artísticas y culturales.

Otro punto relevante de la visita de Brugada fue el Centro de Cuidados y Desarrollo Infantil, el cual operará en un horario extendido de 7:30 a 16:00 horas.

Asimismo, la funcionaria acudió a la Casa del Adulto Mayor y la Casa de Cuidado de las Tres Erres, instalaciones que consolidan el eje de protección social de este ambicioso proyecto.

Respecto a la oferta recreativa, el complejo integra una pista de pump track y un área de minigolf de 18 hoyos, disponible para personas desde los cuatro años y con capacidad para recibir hasta 60 usuarios por hora.

Dada la magnitud de los servicios gratuitos que ofrece el recinto, la jefa de Gobierno extendió su estancia en las instalaciones para validar la operatividad de cada sección antes de abrir sus puertas al público.