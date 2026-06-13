Brugada encabeza Gran Desfile Mundialista en Avenida Paseo de la Reforma

La diversidad cultural del país estuvo representada por delegaciones de las 32 entidades federativas, cuyos trajes típicos y expresiones artísticas desfilaron junto a una gran banda de música mexicana. A ello se sumaron bicicletas decoradas con las banderas de los países que participarán en la justa mundialista y globos monumentales que simbolizaron el carácter internacional del torneo.
Homenaje a los Mundiales celebrados en México
Uno de los momentos más emotivos fue la recreación de episodios históricos de las Copas del Mundo organizadas en territorio mexicano. La imagen oficial de México 70 volvió a recorrer las calles de la ciudad, mientras una representación del festejo de Pelé tras conquistar el campeonato evocó uno de los momentos más recordados del futbol internacional.
Asimismo, fueron homenajeadas las integrantes de la selección mexicana que participó en el Mundial Femenil de 1971, quienes recibieron aplausos y muestras de reconocimiento de los asistentes.
Más adelante aparecieron referencias al Mundial México 86, incluida la figura de Pique y una recreación de la célebre "Mano de Dios" protagonizada por Diego Armando Maradona.
El desfile marcó una de las primeras actividades públicas de Clara Brugada encabeza tras su ausencia en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 celebrada este jueves en el Estadio Azteca.
La jefa de Gobierno no acudió al encuentro, pese a que la Ciudad de México fue sede del partido de apertura del torneo y de diversos actos protocolarios relacionados con el evento deportivo.