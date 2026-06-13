Brugada encabeza Gran Desfile Mundialista en Avenida Paseo de la Reforma

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, acudió al arranque del desfile. Sin embargo, durante su presencia en el evento se registraron abucheos y expresiones de desaprobación por parte de algunos asistentes,Los reclamos fueron captados en videos difundidos posteriormente en redes sociales.

Los abucheos ocurren en medio de las críticas que ha enfrentado la administración capitalina en semanas recientes por temas relacionados con la movilidad, las afectaciones provocadas por las lluvias y diversas demandas ciudadanas. Pese a ello, el desarrollo del desfile continuó sin incidentes mayores.

Y el 99% de aprobación de Clara Brugada, ¿dónde quedó?



Entre rechiflas y abucheos, reciben a la Jefa de Gobierno. pic.twitter.com/95vWeWULaM — Samuel Fonseca (@Samuel_uFonseca) June 13, 2026

Un recorrido por la cultura y la historia mundialista

La apertura del desfile estuvo inspirada en el ancestral Juego de Pelota mesoamericano, acompañado por medio centenar de danzantes prehispánicos. Detrás avanzó una monumental ofrenda dedicada a figuras históricas del futbol mundial como Pelé, Ferenc Puskás y Paolo Rossi.

También destacaron una trajinera y una comparsa de catrinas que representaron a Xochimilco, así como figuras gigantes de ajolotes, colibríes, cacomixtles y alebrijes que acompañaron a chinelos, caporales y otros grupos provenientes de pueblos originarios y alcaldías de la capital.