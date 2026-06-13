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CDMX

Brugada encabeza Gran Desfile Mundialista en Avenida Paseo de la Reforma

Entre abucheos y porras, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México fue recibida en el defile de este sábado donde 1,400 participantes recorrieron 3 kilómetros de la Diana Cazadora a Revolución.
sáb 13 junio 2026 07:15 PM
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desfile brugada
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó este sábado el Desfile Mundialista. (Foto: Gobierno CDMX)

Miles de personas participaron este sábado en el Gran Desfile Mundialista "La pelota vuelve a casa", organizado por el Gobierno de la Ciudad de México como parte de las actividades rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026. El recorrido reunió a más de 1,400 artistas, músicos, bailarines y representantes culturales que llenaron de color y música la avenida Paseo de la Reforma.

La celebración comenzó poco después de las 13:00 horas en la Glorieta de la Diana Cazadora y concluyó en el Monumento a la Revolución, donde desfilaron carros alegóricos, alebrijes monumentales, comparsas, danzas tradicionales, personajes históricos del futbol y expresiones representativas de las 32 entidades del país.

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La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, acudió al arranque del desfile. Sin embargo, durante su presencia en el evento se registraron abucheos y expresiones de desaprobación por parte de algunos asistentes,Los reclamos fueron captados en videos difundidos posteriormente en redes sociales.

Los abucheos ocurren en medio de las críticas que ha enfrentado la administración capitalina en semanas recientes por temas relacionados con la movilidad, las afectaciones provocadas por las lluvias y diversas demandas ciudadanas. Pese a ello, el desarrollo del desfile continuó sin incidentes mayores.

Un recorrido por la cultura y la historia mundialista

La apertura del desfile estuvo inspirada en el ancestral Juego de Pelota mesoamericano, acompañado por medio centenar de danzantes prehispánicos. Detrás avanzó una monumental ofrenda dedicada a figuras históricas del futbol mundial como Pelé, Ferenc Puskás y Paolo Rossi.

También destacaron una trajinera y una comparsa de catrinas que representaron a Xochimilco, así como figuras gigantes de ajolotes, colibríes, cacomixtles y alebrijes que acompañaron a chinelos, caporales y otros grupos provenientes de pueblos originarios y alcaldías de la capital.

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La diversidad cultural del país estuvo representada por delegaciones de las 32 entidades federativas, cuyos trajes típicos y expresiones artísticas desfilaron junto a una gran banda de música mexicana. A ello se sumaron bicicletas decoradas con las banderas de los países que participarán en la justa mundialista y globos monumentales que simbolizaron el carácter internacional del torneo.

Homenaje a los Mundiales celebrados en México

Uno de los momentos más emotivos fue la recreación de episodios históricos de las Copas del Mundo organizadas en territorio mexicano. La imagen oficial de México 70 volvió a recorrer las calles de la ciudad, mientras una representación del festejo de Pelé tras conquistar el campeonato evocó uno de los momentos más recordados del futbol internacional.

Asimismo, fueron homenajeadas las integrantes de la selección mexicana que participó en el Mundial Femenil de 1971, quienes recibieron aplausos y muestras de reconocimiento de los asistentes.

Más adelante aparecieron referencias al Mundial México 86, incluida la figura de Pique y una recreación de la célebre "Mano de Dios" protagonizada por Diego Armando Maradona.

El desfile marcó una de las primeras actividades públicas de Clara Brugada encabeza tras su ausencia en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 celebrada este jueves en el Estadio Azteca.

La jefa de Gobierno no acudió al encuentro, pese a que la Ciudad de México fue sede del partido de apertura del torneo y de diversos actos protocolarios relacionados con el evento deportivo.

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