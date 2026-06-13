Lluvias inundan el Hospital Psiquiátrico San Fernando en Tlalpan

Las intensas lluvias registradas la tarde de este viernes en la Ciudad de México provocaron afectaciones en distintos puntos de la capital, incluido el Hospital Regional de Psiquiatría Héctor Acosta, también conocido como Hospital de “San Fernando”, en la alcaldía Tlalpan, donde se acumuló agua en áreas de circulación y fue necesario desplegar equipos de emergencia para evitar riesgos a pacientes y personal médico.
La inundación se presentó derivado de una jornada de precipitaciones que dejó más de 19.5 millones de metros cúbicos de agua sobre la capital del país, lo que llevó al Gobierno de la Ciudad de México a activar el operativo interinstitucional Tlaloque 2.0 para atender encharcamientos, inundaciones y afectaciones en vialidades y espacios públicos.