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CDMX

Lluvias inundan el Hospital Psiquiátrico San Fernando en Tlalpan

El IMSS informó que la emergencia fue atendida de forma oportuna y que los pacientes no se vieron afectados por esta situación.
sáb 13 junio 2026 10:09 AM
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luvias en CDMX provocan inundación temporal en Hospital Psiquiátrico San Fernando. (Fotos: Captura de pantalla)

Las intensas lluvias registradas la tarde de este viernes en la Ciudad de México provocaron afectaciones en distintos puntos de la capital, incluido el Hospital Regional de Psiquiatría Héctor Acosta, también conocido como Hospital de “San Fernando”, en la alcaldía Tlalpan, donde se acumuló agua en áreas de circulación y fue necesario desplegar equipos de emergencia para evitar riesgos a pacientes y personal médico.

La inundación se presentó derivado de una jornada de precipitaciones que dejó más de 19.5 millones de metros cúbicos de agua sobre la capital del país, lo que llevó al Gobierno de la Ciudad de México a activar el operativo interinstitucional Tlaloque 2.0 para atender encharcamientos, inundaciones y afectaciones en vialidades y espacios públicos.

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Videos compartidos en redes sociales mostraron las afectaciones provocadas por la lluvia en el Hospital Regional de Psiquiatría “San Fernando”.

En las publicaciones, usuarios señalaron que la acumulación de agua dificultaba la salida de personas del inmueble.

Horas después, el IMSS informó que la situación fue atendida sin que se registraran lesionados ni daños a la infraestructura del hospital.

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De acuerdo con IMSS, personal de Conservación, Protección Civil, Limpieza e Higiene actuó de manera inmediata para retirar el agua acumulada en el Hospital Psiquiátrico, con apoyo de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

El IMSS detalló que no se registraron personas lesionadas ni daños a la infraestructura del inmueble, por lo que las actividades médicas continuaron con normalidad mientras se realizaban las labores de limpieza.

En tanto el Gobierno de la Ciudad de México confirmó que en el nosocomio fueron desplegados equipos hidroneumáticos y cuadrillas especializadas para desalojar el agua acumulada, como parte de las acciones implementadas tras la tormenta.

Según se informó, la intensidad de las precipitaciones fue particularmente severa en el sur de la ciudad. Datos de la Segiagua indican que la estación pluviométrica de La Joya, en Tlalpan, registró 57.5 milímetros de lluvia, la cifra más alta de la jornada.

También destacan los registros de San Pedro Mártir, con 42.75 milímetros; Bosque de Tlalpan, con 36.25; Zacatón, con 33 milímetros; y el Estadio Azteca, en Coyoacán, con 46.5 milímetros.

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Ante la magnitud de las lluvias, el gobierno capitalino desplegó a 123 trabajadores operativos, ingenieros y técnicos, además de 43 unidades de maquinaria especializada, incluidos vehículos de bombeo de emergencia, equipos hidroneumáticos y camiones tipo Hércules.

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Las precipitaciones de este viernes también provocaron anegaciones en diversos puntos de la ciudad. En Periférico Sur y Viaducto Tlalpan, en la colonia Arenal Tepepan, el drenaje fue rebasado y generó un encharcamiento de aproximadamente 250 metros de extensión y hasta 90 centímetros de profundidad. Asimismo, se reportaron afectaciones en carriles centrales y laterales de Periférico Oriente y en unidades habitacionales del sur de la capital.

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Inundaciones Lluvias Ciudad de México

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