Lluvias inundan el Hospital Psiquiátrico San Fernando en Tlalpan

Videos compartidos en redes sociales mostraron las afectaciones provocadas por la lluvia en el Hospital Regional de Psiquiatría “San Fernando”.

En las publicaciones, usuarios señalaron que la acumulación de agua dificultaba la salida de personas del inmueble.

Horas después, el IMSS informó que la situación fue atendida sin que se registraran lesionados ni daños a la infraestructura del hospital.

De acuerdo con IMSS, personal de Conservación, Protección Civil, Limpieza e Higiene actuó de manera inmediata para retirar el agua acumulada en el Hospital Psiquiátrico, con apoyo de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

El IMSS detalló que no se registraron personas lesionadas ni daños a la infraestructura del inmueble, por lo que las actividades médicas continuaron con normalidad mientras se realizaban las labores de limpieza.

En tanto el Gobierno de la Ciudad de México confirmó que en el nosocomio fueron desplegados equipos hidroneumáticos y cuadrillas especializadas para desalojar el agua acumulada, como parte de las acciones implementadas tras la tormenta.

Ante las fuertes lluvias ⛈️ registradas en distintos puntos de la #CDMX, la #SEGIAGUA mantiene un trabajo permanente en coordinación con la @SGIRPC_CDMX, @SOBSECDMX, @SSC_CDMX, @Bomberos_CDMX, @conagua_mx y el @EJTO_FAM_GN para atender de manera oportuna las afectaciones y… pic.twitter.com/SCTLe7ReQ3 — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) June 13, 2026

Según se informó, la intensidad de las precipitaciones fue particularmente severa en el sur de la ciudad. Datos de la Segiagua indican que la estación pluviométrica de La Joya, en Tlalpan, registró 57.5 milímetros de lluvia, la cifra más alta de la jornada.

También destacan los registros de San Pedro Mártir, con 42.75 milímetros; Bosque de Tlalpan, con 36.25; Zacatón, con 33 milímetros; y el Estadio Azteca, en Coyoacán, con 46.5 milímetros.