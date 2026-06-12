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CDMX

Autoridades de CDMX activan la Alerta Roja por lluvias en alcaldías Coyoacán y Tlalpan

La Alerta Amarilla es para las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Xochimilco.
vie 12 junio 2026 06:57 PM
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Lluvia Capital
Habitantes de la Ciudad de México se resguardaron esta tarde ante las fuertes lluvias en varias alcaldías. (Foto: Cuartoscuro )

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la Alerta Roja para las alcaldías Coyoacán y Tlalpan debido a la persistencia de lluvias fuertes y la posibilidad de caída de granizo durante la tarde y noche de este viernes.

De acuerdo con el organismo, se prevén precipitaciones acumuladas de entre 50 y 70 milímetros, acompañadas de granizo, entre las 17:45 y las 23:00 horas.

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Asimismo, la dependencia actualizó a Alerta Amarilla las condiciones meteorológicas para las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Xochimilco, donde se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros durante el mismo periodo.

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones, corrientes fuertes de agua en calles y avenidas, así como deslaves en zonas de ladera. También existe riesgo por la caída de ramas, árboles y estructuras ligeras como lonas.

Ante estas condiciones, Protección Civil recomendó a la población que habita en zonas propensas a inundaciones resguardar documentos importantes en bolsas de plástico selladas, desconectar aparatos electrónicos y mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Además, exhortó a evitar cruzar calles, avenidas, ríos o arroyos con niveles elevados de agua, caminar únicamente por banquetas y puentes seguros, y brindar apoyo a niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Las autoridades también pidieron no refugiarse bajo árboles durante las tormentas, retirar basura de coladeras dentro y fuera de los domicilios, cerrar puertas y ventanas, y utilizar paraguas o impermeable en caso de salir de casa.

Protección Civil reiteró el llamado a la ciudadanía para extremar precauciones y mantenerse informada a través de los canales oficiales mientras persistan las condiciones de lluvia intensa en la capital del país.

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Lluvias Ciudad de México Alertas meteorológicas

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