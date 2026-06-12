Autoridades de CDMX activan la Alerta Roja por lluvias en alcaldías Coyoacán y Tlalpan

Asimismo, la dependencia actualizó a Alerta Amarilla las condiciones meteorológicas para las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Xochimilco, donde se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros durante el mismo periodo.

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones, corrientes fuertes de agua en calles y avenidas, así como deslaves en zonas de ladera. También existe riesgo por la caída de ramas, árboles y estructuras ligeras como lonas.

Ante estas condiciones, Protección Civil recomendó a la población que habita en zonas propensas a inundaciones resguardar documentos importantes en bolsas de plástico selladas, desconectar aparatos electrónicos y mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Se activa #AlertaRoja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del viernes 12/06/2026 en las demarcaciones: @Alcaldia_Coy y @TlalpanAl.



Se actualiza #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo… pic.twitter.com/jecZlCm2tZ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 12, 2026

Además, exhortó a evitar cruzar calles, avenidas, ríos o arroyos con niveles elevados de agua, caminar únicamente por banquetas y puentes seguros, y brindar apoyo a niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Las autoridades también pidieron no refugiarse bajo árboles durante las tormentas, retirar basura de coladeras dentro y fuera de los domicilios, cerrar puertas y ventanas, y utilizar paraguas o impermeable en caso de salir de casa.

Protección Civil reiteró el llamado a la ciudadanía para extremar precauciones y mantenerse informada a través de los canales oficiales mientras persistan las condiciones de lluvia intensa en la capital del país.