“Habrá justicia para Pepe y Ximena”, afirma Clara Brugada a un año de asesinato de colaboradores

Después fueron detenidas cinco personas por su presunta vinculación con el crimen, destacando la captura el 26 de agosto de Isai 'N', presunto autor material del primer intento de ataque que iba a ser cometido el 14 de mayo de 2025, pero fue cancelado ya que Ximena no pasó a recoger a José antes de ir al trabajo, por lo cual se confirma que ambas personas eran el objetivo.
El secretario de Seguridad indicó que uno de los integrantes del grupo delictivo fue asesinado meses después del homicidio.
“El móvil de este asesinato podría estar relacionado con la propia actividad delictiva de la persona o con la creencia de algunos de los detenidos de que este individuo habría facilitado su localización y captura por haber cometido diversos errores operativos”, afirmó.
Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, indicó que la información será tratada con sigilo para no comprometer el éxito de la investigación, decisión que fue tomada en conjunto con las familias de las víctimas.
No obstante, confirmó la participación de al menos seis personas en la ejecución material del doble asesinato, así como el uso de siete vehículos.
“La agresión no fue un hecho improvisado, las investigaciones acreditaron una planeación previa de al menos 20 días”, dijo.
Alcalde señaló que se ha avanzado en la imputación de 10 personas, seis detenidas durante el operativo del 20 de agosto y cuatro más identificadas posteriormente, quienes son procesadas por los delitos de feminicidio, homicidio y asociación delictuosa agravada. Otras ocho personas se tienen vinculadas por otras actividades delictivas.