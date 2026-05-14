“Habrá justicia para Pepe y Ximena”, afirma Clara Brugada a un año de asesinato de colaboradores

Pese a la detención de 18 personas relacionadas con la ejecución y planeación del ataque en contra de quienes eran el coordinador de asesores y la secretaria particular de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aún no ha sido capturada la persona que disparó en contra de ambas víctimas.

Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana, sostuvo que el doble asesinato fue ejecutado por integrantes de un grupo criminal.

“En este momento, a partir de los indicios recabados, se cuentan con los indicios suficientes para afirmar que una parte sustancial de esta operación fue ejecutada por integrantes de un grupo delictivo identificado con operaciones en la Ciudad de México y el Estado de México”, dijo el funcionario.

A partir del crimen, la Secretaría de Seguridad Ciudadana en coordinación con las fiscalías de la Ciudad de México y el Estado de México, así como con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, realizaron 11 cateos y acciones operativas, seis en las alcaldías Gustavo A. Madero y Xochimilco y cinco en Otumba y Coacalco en el Estado de México.

Como resultado el 20 de agosto de 2025 fueron detenidas 13 personas posiblemente relacionadas con el homicidio.

“Se han recabado suficientes elementos para determinar que seis de los detenidos tuvieron participación material de los hechos y que uno de los detenidos presuntamente fue parte activa de la célula de ejecución y habría fungido como autor material de los homicidios de haberse ejecutado estos el 14 de mayo”, explicó Vázquez.