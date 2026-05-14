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CDMX

“Habrá justicia para Pepe y Ximena”, afirma Clara Brugada a un año de asesinato de colaboradores

La jefa de Gobierno aseguró que los homicidios de sus colaboradores José Muñoz y Ximena Guzmán no quedarán impunes; secretario de Seguridad dice que está involucrado un grupo delictivo.
jue 14 mayo 2026 11:54 AM
Brugada Avances Caso Ximena y José
Clara Brugada, jefa de Gobierno, durante conferencia de prensa en la que se presentaron avances en la investigación a casi un año de los homicidios de Ximena Gúzman, y José Muñoz, colaboradores del gobierno capitalino. Estuvo acompañada de Bertha María Alcalde Luján, Fiscal General de Justicia de la Capital y Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana. (Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro.com)

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que el doble asesinato de sus colaboradores José Muñoz y Ximena Guzmán no quedará impune, a días de cumplirse un año del crimen cometido el 20 de mayo de 2025.

“Conocer la verdad y garantizar justicia es un compromiso irrenunciable que tenemos con sus familias, con los compañeros, compañeras, con la ciudad y conmigo misma. No habrá olvido, no habrá impunidad, habrá justicia para Pepe y Ximena”, afirmó la mandataria capitalina.

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Pese a la detención de 18 personas relacionadas con la ejecución y planeación del ataque en contra de quienes eran el coordinador de asesores y la secretaria particular de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aún no ha sido capturada la persona que disparó en contra de ambas víctimas.

Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana, sostuvo que el doble asesinato fue ejecutado por integrantes de un grupo criminal.

“En este momento, a partir de los indicios recabados, se cuentan con los indicios suficientes para afirmar que una parte sustancial de esta operación fue ejecutada por integrantes de un grupo delictivo identificado con operaciones en la Ciudad de México y el Estado de México”, dijo el funcionario.

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A partir del crimen, la Secretaría de Seguridad Ciudadana en coordinación con las fiscalías de la Ciudad de México y el Estado de México, así como con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, realizaron 11 cateos y acciones operativas, seis en las alcaldías Gustavo A. Madero y Xochimilco y cinco en Otumba y Coacalco en el Estado de México.

Como resultado el 20 de agosto de 2025 fueron detenidas 13 personas posiblemente relacionadas con el homicidio.

“Se han recabado suficientes elementos para determinar que seis de los detenidos tuvieron participación material de los hechos y que uno de los detenidos presuntamente fue parte activa de la célula de ejecución y habría fungido como autor material de los homicidios de haberse ejecutado estos el 14 de mayo”, explicó Vázquez.

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Después fueron detenidas cinco personas por su presunta vinculación con el crimen, destacando la captura el 26 de agosto de Isai 'N', presunto autor material del primer intento de ataque que iba a ser cometido el 14 de mayo de 2025, pero fue cancelado ya que Ximena no pasó a recoger a José antes de ir al trabajo, por lo cual se confirma que ambas personas eran el objetivo.

El secretario de Seguridad indicó que uno de los integrantes del grupo delictivo fue asesinado meses después del homicidio.

“El móvil de este asesinato podría estar relacionado con la propia actividad delictiva de la persona o con la creencia de algunos de los detenidos de que este individuo habría facilitado su localización y captura por haber cometido diversos errores operativos”, afirmó.

Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, indicó que la información será tratada con sigilo para no comprometer el éxito de la investigación, decisión que fue tomada en conjunto con las familias de las víctimas.

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No obstante, confirmó la participación de al menos seis personas en la ejecución material del doble asesinato, así como el uso de siete vehículos.

“La agresión no fue un hecho improvisado, las investigaciones acreditaron una planeación previa de al menos 20 días”, dijo.

Alcalde señaló que se ha avanzado en la imputación de 10 personas, seis detenidas durante el operativo del 20 de agosto y cuatro más identificadas posteriormente, quienes son procesadas por los delitos de feminicidio, homicidio y asociación delictuosa agravada. Otras ocho personas se tienen vinculadas por otras actividades delictivas.

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