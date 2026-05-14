Hoy No Circula 15 de mayo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este viernes

Si este viernes 15 de mayo vas a salir en automóvil por la Ciudad de México o el Estado de México, primero revisa si tu vehículo tiene permitido circular. El programa Hoy No Circula operará con normalidad en la Zona Metropolitana del Valle de México y las restricciones estarán vigentes de las 5:00 a las 22:00 horas.
No respetar el programa puede derivar en multas de hasta 3 mil 519 pesos, además de posibles complicaciones como la inmovilización del vehículo.
La medida forma parte de las acciones implementadas para reducir los niveles de contaminación ambiental en una de las regiones con mayor concentración vehicular del país.
Si tu automóvil entra en esta categoría, lo mejor será considerar otras alternativas de movilidad para evitar sanciones y contratiempos. Entre las opciones disponibles están el transporte público, bicicletas, taxis o aplicaciones de transporte privado.
¿Qué vehículos sí pueden circular?
No todos los automóviles estarán sujetos a restricciones. Los vehículos que sí podrán transitar normalmente son:
-Autos con holograma 0 o 00
-Vehículos eléctricos e híbridos
-Autos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado azul ni terminación de placas 9 o 0
¿Habrá Doble Hoy No Circula?
Hasta ahora, las autoridades ambientales no han activado contingencia ambiental por mala calidad del aire, por lo que el programa funcionará de manera ordinaria este viernes.
En caso de que se registraran altos niveles de contaminación y se decretara contingencia ambiental, el llamado Doble Hoy No Circula entraría en vigor hasta el sábado, no durante este viernes.
Para evitar problemas este viernes, las autoridades recomiendan:
-Consultar el calendario del Hoy No Circula
-Revisar la calidad del aire
-Planear los traslados con anticipación
-Verificar holograma, engomado y terminación de placas
Cumplir con el programa no solo ayuda a evitar sanciones económicas. También contribuye a disminuir la contaminación atmosférica en el Valle de México. Una revisión rápida antes de encender el auto puede ahorrarte dinero, tiempo y varios dolores de cabeza.