Hoy No Circula 15 de mayo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este viernes

Si este viernes 15 de mayo vas a salir en automóvil por la Ciudad de México o el Estado de México, primero revisa si tu vehículo tiene permitido circular. El programa Hoy No Circula operará con normalidad en la Zona Metropolitana del Valle de México y las restricciones estarán vigentes de las 5:00 a las 22:00 horas.

No respetar el programa puede derivar en multas de hasta 3 mil 519 pesos, además de posibles complicaciones como la inmovilización del vehículo.

La medida forma parte de las acciones implementadas para reducir los niveles de contaminación ambiental en una de las regiones con mayor concentración vehicular del país.