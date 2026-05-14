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CDMX

Hoy No Circula 15 de mayo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este viernes

La medida busca disminuir la contaminación ambiental, por lo que las autoridades aconsejan verificar antes de salir si el automóvil cumple con las restricciones vigentes.
jue 14 mayo 2026 07:34 PM
Hoy No Circula
Incumplir el programa Hoy No Circula puede generar multas de hasta 3,519 pesos. (abalcazar/Getty Images)

Si este viernes 15 de mayo vas a salir en automóvil por la Ciudad de México o el Estado de México, primero revisa si tu vehículo tiene permitido circular. El programa Hoy No Circula operará con normalidad en la Zona Metropolitana del Valle de México y las restricciones estarán vigentes de las 5:00 a las 22:00 horas.

No respetar el programa puede derivar en multas de hasta 3 mil 519 pesos, además de posibles complicaciones como la inmovilización del vehículo.

La medida forma parte de las acciones implementadas para reducir los niveles de contaminación ambiental en una de las regiones con mayor concentración vehicular del país.

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¿Qué autos no podrán circular este viernes?

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula , este viernes deberán permanecer estacionados los vehículos que tengan las siguientes características:

-Engomado azul

-Terminación de placas 9 o 0

-Holograma 1 o 2

Si tu automóvil entra en esta categoría, lo mejor será considerar otras alternativas de movilidad para evitar sanciones y contratiempos. Entre las opciones disponibles están el transporte público, bicicletas, taxis o aplicaciones de transporte privado.

Hoy No Circula viernes
La restricción aplica para vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 o 0 y holograma 1 o 2. (Gobierno de México)

¿Qué vehículos sí pueden circular?

No todos los automóviles estarán sujetos a restricciones. Los vehículos que sí podrán transitar normalmente son:

-Autos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos e híbridos

-Autos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado azul ni terminación de placas 9 o 0

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Hasta ahora, las autoridades ambientales no han activado contingencia ambiental por mala calidad del aire, por lo que el programa funcionará de manera ordinaria este viernes.

En caso de que se registraran altos niveles de contaminación y se decretara contingencia ambiental, el llamado Doble Hoy No Circula entraría en vigor hasta el sábado, no durante este viernes.

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¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en diversos municipios del Estado de México.

En territorio mexiquense aplica en:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, el programa también opera en:

-Toluca

-Santiago Tianguistenco

En estas dos ciudades mexiquenses, el Hoy No Circula se aplica de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2.

¿Cuánto cuesta la multa?

Ignorar las restricciones puede resultar bastante costoso. Con base en el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para 2026, las sanciones económicas oscilan entre:

-2 mil 346 pesos, equivalente a 20 UMAs

-3 mil 519 pesos, equivalente a 30 UMAs

Además de pagar la multa, las autoridades pueden remitir el vehículo al corralón, lo que implica tiempo perdido, trámites y gastos adicionales para recuperarlo.

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¿Quién es Roberto Capuano, la persona al frente de Olinia y de resolver el problema de agua en el Valle de México? Capuano ha desempeñado varias posiciones relacionadas al desarrollo sustentable, energía y electromovilidad. Actualmente encabeza el proyecto de Olinia, la armadora de vehículos eléctricos mexicana.

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Recomendaciones antes de salir

Para evitar problemas este viernes, las autoridades recomiendan:

-Consultar el calendario del Hoy No Circula

-Revisar la calidad del aire

-Planear los traslados con anticipación

-Verificar holograma, engomado y terminación de placas

Cumplir con el programa no solo ayuda a evitar sanciones económicas. También contribuye a disminuir la contaminación atmosférica en el Valle de México. Una revisión rápida antes de encender el auto puede ahorrarte dinero, tiempo y varios dolores de cabeza.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

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