México

Siete mujeres fueron asesinadas y 34 desaparecieron cada día en México durante 2025

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2025 se cometieron, en promedio, 230 delitos en contra de las mujeres cada hora.
mar 27 enero 2026 03:20 PM
feminicidios-
El 2025 hubo una reducción de 16% en feminicidios. (Foto: Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro.)

El 2025 fue un año marcado por la violencia contra las mujeres. En promedio, cada día fueron asesinadas siete mujeres y 34 más desaparecieron. En total, se registraron 2 millones 16,476 delitos perpetrados contra ellas.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el año pasado se cometieron, en promedio, 230 delitos en contra de las mujeres cada hora. Aunque en ciertos tipos de delitos, como los feminicidios y homicidios dolosos, se observó una disminución, en otros, como las lesiones dolosas, los índices de violencia aumentaron significativamente.

El feminicidio, la forma más extrema de violencia contra las mujeres, experimentó una disminución del 16% en comparación con el año anterior. En 2025 se registraron 721 víctimas, frente a las 853 reportadas en 2024.

Este descenso en las cifras de feminicidio convierte al 2025 en el año menos violento desde 2021, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba en el poder. En ese año se alcanzó la cifra más alta de feminicidios registrada desde 2015, con 1,021 muertes, un saldo que hasta ahora es el único en superar la barrera de los 1,000 feminicidios anuales.

Sinaloa, Estado de México, Chihuahua, Ciudad de México y Veracruz fueron las entidades que concentraron la mayor cantidad de feminicidios, con el 36.2% del total nacional, lo que representa 261 víctimas.

De los 721 feminicidios registrados, 63 (8.7%) fueron cometidos contra menores de edad, mientras que el 84% contra mayores de 18 años.

El Secretariado también identifica los municipios más violentos para las mujeres, aquellos donde se concentraron la mayoría de los feminicidios. Estos son: Culiacán, Sinaloa; Juárez, Chihuahua; Tijuana, Baja California; Reynosa, Tamaulipas; Chihuahua, Chihuahua, y Centro, Tabasco.

En cuanto a los homicidios dolosos, el año anterior cerró con una disminución del 20%, al reducirse de 2,561 a 2,074 casos.

Ese delito alcanzó la cifra más baja de la última década. En 2015 se registraron 1,733 homicidios dolosos y, a partir de ese año, las cifras superaron de forma constante las 2,100 víctimas.

Guanajuato, Baja California, Estado de México y Michoacán concentran el 40% de las víctimas de homicidio doloso en 2025.

Las lesiones dolosas alcanzaron el número más alto de víctimas en el país. En 2025 se registraron 80,505 mujeres afectadas por este delito, lo que representa un aumento del 18% en comparación con 2024, cuando se reportaron 67,814 víctimas.

El año pasado, las mujeres también fueron víctimas de desapariciones forzadas. Entre enero y diciembre se reportaron 12,474 casos de este delito.

Mujeres más víctimas de rapto; hombres de homicidio doloso

Las mujeres son las principales víctimas de rapto, tráfico de menores, trata de personas y corrupción de menores, con porcentajes que varían entre el 63% y el 90%.

Por otro lado, los hombres predominan como víctimas de homicidio doloso, con un 89.5%; homicidio culposo, con un 79.4%; secuestro, con un 76.5%, y lesiones culposas, con un 60.6%.

