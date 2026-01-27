Siete mujeres fueron asesinadas y 34 desaparecieron cada día en México durante 2025

El feminicidio, la forma más extrema de violencia contra las mujeres, experimentó una disminución del 16% en comparación con el año anterior. En 2025 se registraron 721 víctimas, frente a las 853 reportadas en 2024.

Este descenso en las cifras de feminicidio convierte al 2025 en el año menos violento desde 2021, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba en el poder. En ese año se alcanzó la cifra más alta de feminicidios registrada desde 2015, con 1,021 muertes, un saldo que hasta ahora es el único en superar la barrera de los 1,000 feminicidios anuales.

Sinaloa, Estado de México, Chihuahua, Ciudad de México y Veracruz fueron las entidades que concentraron la mayor cantidad de feminicidios, con el 36.2% del total nacional, lo que representa 261 víctimas.

De los 721 feminicidios registrados, 63 (8.7%) fueron cometidos contra menores de edad, mientras que el 84% contra mayores de 18 años.

El Secretariado también identifica los municipios más violentos para las mujeres, aquellos donde se concentraron la mayoría de los feminicidios. Estos son: Culiacán, Sinaloa; Juárez, Chihuahua; Tijuana, Baja California; Reynosa, Tamaulipas; Chihuahua, Chihuahua, y Centro, Tabasco.

En cuanto a los homicidios dolosos, el año anterior cerró con una disminución del 20%, al reducirse de 2,561 a 2,074 casos.