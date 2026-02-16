Publicidad

CDMX

Va CDMX por 2 millones de altas vehiculares y récord en recaudación de tenencia

El secretario de Finanzas, Juan Pablo de Botton, afirma que con la ampliación del valor de los vehículos que pueden exentar la tenencia y la creación de la Licencia Permanente se recauda más sin aumentar impuestos.
lun 16 febrero 2026 11:59 PM
La apuesta para este 2026 en la Ciudad de México es duplicar el número de vehículos que accedan al subsidio de la tenencia.

La Ciudad de México va por duplicar la cantidad de vehículos que accedan al subsidio de la tenencia este 2026, luego de que por primera vez en 13 años, el Gobierno capitalino aumentó de 250,000 a 638,000 pesos el valor de los autos y camionetas que pueden exentar el pago de este impuesto.

Para este 2026 la apuesta es duplicar el número de vehículos que accedan al subsidio de la tenencia vehicular en la ciudad para alcanzar los dos millones de unidades, lo que viene de la mano con disminuir el número de autos y camionetas que circulan en la capital pero con placas de otros estados.

“Si bien el año pasado hubo 1 millón 265,000 personas que fueron beneficiarias del subsidio del 100% de la tenencia, este año estamos apuntando llegar a dos millones, estamos esperando que prácticamente incremente al doble de beneficiarios”, dice en entrevista Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas de la CDMX.

El funcionario sostiene que esta estrategia va más allá de incrementar los ingresos de la capital con el pago del refrendo de 731 pesos por cada vehículo. La apuesta es por atraer a miles de automovilistas que antes, para librar el pago de tenencia, registraban su vehículo en otras entidades pese a circular en su día a día en la Ciudad de México.

Las y los dueños de vehículos podrán acceder al descuento del 100% en la tenencia con solo pagar el refrendo hasta el próximo 31 de marzo.

"Hemos visto la buena recepción de las y los capitalinos, hemos tenido una mayor cantidad de operaciones en tenencia que en años anteriores", asegura De Botton.

“La medida permite que ya no exista un incentivo para emplacar en otra parte, esto nos homologa con otras políticas en el área metropolitana".

A la par, esta medida busca mejorar el control vehicular en la ciudad, pues servirá para revisar los papeles de la personas que están detrás del registro para que haya una mejor movilidad en la ciudad.

Tan solo en enero de este 2026 alrededor de 1.5 millones de personas aprovecharon beneficios fiscales en la Ciudad de México: 285,000 fueron por subsidio de la tenencia vehicular y 1.2 millones por el descuento en el pago anticipado anual del impuesto predial así como las tarifas especiales a personas que forman parte de grupos vulnerables, como madres solteras y pensionados.

“Es el mayor número de beneficiarios que se haya registrado durante enero en la ciudad”, indica De Botton.

Sin nuevos impuestos

Esto es parte de una estrategia con la cual el Gobierno de la Ciudad de México busca incrementar los ingresos de la capital sin crear nuevos impuestos.

Al mismo tiempo que tenemos mayores ingresos que nos permite regresar en obras públicas a la gente (...) también estamos dándoles beneficios fiscales que sí se sienten y que nos permite continuar reportando finanzas sanas.
Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas de CDMX

La licencia de conducir permanente –con un costo de 1,500 pesos– ha sido clave también en esta estrategia, pues de enero al 9 de febrero se han emitido ya un 1 millón 14,681 licencias, mientras en todo 2025 se expidieron 1.6 millones de licencias.

A la par del interés de la ciudadanía, la Secretaría de Administración y Finanzas ha extendido los horarios de atención para facilitar que las y los capitalinos puedan acudir.

Las oficinas, recuerda, están abiertas al público todos los días del año, de lunes a domingo, incluyendo días festivos, en un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche

Además de significar un ingreso por 1,522 millones de pesos en este arranque de 2026, los recursos de la Licencia Permanente se dirigirán a obras se seguridad vial y movilidad sustentable, detalla el secretario de Finanzas.

“Vamos a generar este año más de 500 cruces seguros, incluyendo cruces seguros para escuelas; vamos a incrementar el número de bicicletas públicas en la ciudad con el programa Ecobici.

"Estamos trabajando también en fortalecer el transporte público, en particular vamos a adquirir 100 nuevos autobuses eléctricos para RTP y vamos a modernizar los CETRAM (Centros de Transferencia Modal) de la ciudad”, cuenta el funcionario.

De Botton resalta que la Ciudad de México es la única entidad del país donde más del 50% de sus ingresos son locales, lo que ha permitido incrementar en 55% la inversión pública este 2026 en comparación con 2024, pues este año se proyecta una inversión de 57,911 millones de pesos.

“Habla de la fortaleza de las finanzas de la ciudad, también nos da autonomía financiera y nos coloca no solo como la entidad federativa con mayor recaudación local, sino también nos da la posibilidad de incrementar la inversión”, considera el secretario de Finanzas.

Las y los capitalinos aún tienen tiempo para acceder a descuentos, como del 5% en el pago anual por adelantado del predial durante febrero.

La Secretaría de Finanzas prepara una campaña de regularización para las personas que decidan ponerse al día en pagos atrasados por el servicio de agua y predial, pues del 2 de marzo al 30 de abril podrán saldar sus adeudos sin multas ni recargos, así como descuentos de hasta el 90% en infracciones de tránsito que no estén relacionadas con lesiones, comisión de delitos o impliquen la invasión de carriles confinados y ciclovías.

“Hay distintas ventanas de oportunidad para que aquellos que apliquen puedan tener estos beneficios fiscales”, asegura De Botton.

