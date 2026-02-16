Va CDMX por 2 millones de altas vehiculares y récord en recaudación de tenencia

A la par, esta medida busca mejorar el control vehicular en la ciudad, pues servirá para revisar los papeles de la personas que están detrás del registro para que haya una mejor movilidad en la ciudad.

Tan solo en enero de este 2026 alrededor de 1.5 millones de personas aprovecharon beneficios fiscales en la Ciudad de México: 285,000 fueron por subsidio de la tenencia vehicular y 1.2 millones por el descuento en el pago anticipado anual del impuesto predial así como las tarifas especiales a personas que forman parte de grupos vulnerables, como madres solteras y pensionados.

“Es el mayor número de beneficiarios que se haya registrado durante enero en la ciudad”, indica De Botton.

Sin nuevos impuestos

Esto es parte de una estrategia con la cual el Gobierno de la Ciudad de México busca incrementar los ingresos de la capital sin crear nuevos impuestos.

Al mismo tiempo que tenemos mayores ingresos que nos permite regresar en obras públicas a la gente (...) también estamos dándoles beneficios fiscales que sí se sienten y que nos permite continuar reportando finanzas sanas. Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas de CDMX

La licencia de conducir permanente –con un costo de 1,500 pesos– ha sido clave también en esta estrategia, pues de enero al 9 de febrero se han emitido ya un 1 millón 14,681 licencias, mientras en todo 2025 se expidieron 1.6 millones de licencias.

A la par del interés de la ciudadanía, la Secretaría de Administración y Finanzas ha extendido los horarios de atención para facilitar que las y los capitalinos puedan acudir.

Las oficinas, recuerda, están abiertas al público todos los días del año, de lunes a domingo, incluyendo días festivos, en un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche