Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Locales

CDMX fortalece sus finanzas públicas y lidera la recaudación local en México

La Ciudad de México continúa siendo la única entidad federativa con más del 50% de recaudación local y con mayor recaudación propia del país.
mié 04 febrero 2026 07:49 AM
imagen de Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, hablando en el estrado.
Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. (Cortesía)

El año pasado el gobierno de la Ciudad de México demostró su compromiso de mantener finanzas públicas sanas, sustentables y sostenibles; hecho que se ve reflejado en la reciente publicación del informe de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), correspondiente al periodo enero-diciembre de 2025.

En dicho reporte se destacó que los ingresos totales de la capital del país (con información preliminar) registraron un monto de 334,327 millones de pesos (mdp), lo que representa un aumento de 8.5% respecto a lo recaudado en 2024. Además, esta cifra fue superior en 14.7% respecto a lo aprobado en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2025 (LICDMX 2025).

Publicidad

En el informe publicado se subraya el crecimiento de 21.7% anual en el apartado de los ingresos locales –es decir, los que recauda la propia ciudad– con un monto de 150,635 millones de pesos. Por su parte, los ingresos de origen federal ascendieron a 157,063 mdp, con una disminución de 1.5% en el año.

Dentro de los ingresos locales, los ingresos tributarios se incrementaron 24.9%, impulsados por el crecimiento de 37.5% anual en la recaudación del Impuesto sobre Nóminas y de 21.8% anual en la recaudación del Impuesto Predial.

Al analizar los datos reportados, la Ciudad de México se mantiene como la única entidad federativa con más del 50% de recaudación local y con mayor recaudación propia del país.

Gasto e inversión pública

En los datos correspondientes al gasto, el neto total ascendió a 318,165 millones de pesos (con cifras preliminares) de lo ejercido más comprometido, acorde con los mayores ingresos percibidos.

Lo correspondiente al gasto programable sumó 301,628 mdp, reflejando un crecimiento de 3.1% respecto al ejercicio presupuestario de 2024, y el gasto no programable ascendió a 16,536 mdp.

Por su parte, la inversión pública de la Ciudad de México en 2025 aumentó en 9.5% respecto al año anterior. En este renglón se destaca que el monto proveniente de recursos locales incrementó en 24.9% anual, es decir, 50,354 mdp.

Otros datos destacados son los beneficios fiscales, lo que refleja una política que combina solidez recaudatoria con estímulos dirigidos a hogares y pequeñas empresas. En el periodo se registró un total de 4,778,323 beneficios fiscales, entre los que sobresalen 2,742,116 beneficios en el pago del Impuesto Predial y 1,225,992 beneficios en el subsidio a la tenencia vehicular. Asimismo, alrededor del 90% de los contribuyentes (micro y pequeñas empresas) del Impuesto sobre Nóminas recibieron beneficios fiscales.

Publicidad

Deuda e inversión productiva

El Gobierno de la Ciudad de México mantiene una política de deuda conforme al compromiso de impulsar finanzas públicas sanas, sustentables y sostenibles para la capital. En el informe de la dependencia capitalina se informó que el financiamiento se destina a proyectos de inversión productiva que mejoran la calidad de vida de la ciudadanía, preservando en todo momento la sostenibilidad de la deuda. Esto se ve reflejado en las calificaciones de la deuda pública del Gobierno de la Ciudad de México.

En 2025, la deuda pública de la capital del país fue ratificada con la mejor calificación a escala estatal por calificadoras internacionales. En agosto, Moody’s ratificó la calificación de deuda de largo plazo de la Ciudad de México en AAA.mx; en noviembre, Fitch afirmó la calificación de la Ciudad de México en ‘AAA(mex)’ con perspectiva estable; y en diciembre, HR Ratings ratificó la calificación de HR AAA, también con perspectiva estable.

Por otra parte, la emisión del bono verde de la CDMX, en 2025, representó la emisión etiquetada de mayor monto en la historia de la capital, a través de la cual se dispusieron recursos de financiamiento para el desarrollo de proyectos estratégicos de inversión que garanticen una ciudad más limpia, verde y sostenible.

Con estos resultados, la Ciudad de México consolida un modelo de gestión financiera que combina crecimiento, disciplina fiscal y capacidad de inversión para el desarrollo urbano sostenible.

Cabe señalar que la SAF entregó el Informe de Avance Trimestral del periodo enero-diciembre de 2025, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 32, apartado C, inciso i, de la Constitución Política de la Ciudad de México y 153 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de la Ciudad de México, conforme a las instrucciones de la Jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada.

Publicidad

Tags

Ciudad de México Gobierno de la CDMX Política monetaria y fiscal

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad