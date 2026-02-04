CDMX fortalece sus finanzas públicas y lidera la recaudación local en México

En el informe publicado se subraya el crecimiento de 21.7% anual en el apartado de los ingresos locales –es decir, los que recauda la propia ciudad– con un monto de 150,635 millones de pesos. Por su parte, los ingresos de origen federal ascendieron a 157,063 mdp, con una disminución de 1.5% en el año.

Dentro de los ingresos locales, los ingresos tributarios se incrementaron 24.9%, impulsados por el crecimiento de 37.5% anual en la recaudación del Impuesto sobre Nóminas y de 21.8% anual en la recaudación del Impuesto Predial.

Al analizar los datos reportados, la Ciudad de México se mantiene como la única entidad federativa con más del 50% de recaudación local y con mayor recaudación propia del país.

Gasto e inversión pública

En los datos correspondientes al gasto, el neto total ascendió a 318,165 millones de pesos (con cifras preliminares) de lo ejercido más comprometido, acorde con los mayores ingresos percibidos.

Lo correspondiente al gasto programable sumó 301,628 mdp, reflejando un crecimiento de 3.1% respecto al ejercicio presupuestario de 2024, y el gasto no programable ascendió a 16,536 mdp.

Por su parte, la inversión pública de la Ciudad de México en 2025 aumentó en 9.5% respecto al año anterior. En este renglón se destaca que el monto proveniente de recursos locales incrementó en 24.9% anual, es decir, 50,354 mdp.

Otros datos destacados son los beneficios fiscales, lo que refleja una política que combina solidez recaudatoria con estímulos dirigidos a hogares y pequeñas empresas. En el periodo se registró un total de 4,778,323 beneficios fiscales, entre los que sobresalen 2,742,116 beneficios en el pago del Impuesto Predial y 1,225,992 beneficios en el subsidio a la tenencia vehicular. Asimismo, alrededor del 90% de los contribuyentes (micro y pequeñas empresas) del Impuesto sobre Nóminas recibieron beneficios fiscales.