CDMX

Ecobici consolida a CDMX como referente de la movilidad ciclista en América Latina

El sistema público de bicicletas compartidas de la CDMX cumple 16 años con más de 180 mil usuarios activos mensuales que utilizan este medio para llegar mayormente a la escuela y el trabajo.
vie 13 febrero 2026 04:22 PM
El sistema de bicicletas compartidas es uno de los más extendidos de América Latina y cuenta con más de 180 mil usuarios activos cada mes.

El sistema Ecobici ha logrado consolidar a la Ciudad de México como un referente en el uso de la bicicleta en América Latina, afirmó Mario Delgado, director de BKT Bici Pública, en la celebración de sus primeros 16 años.

En los talleres de Ecobici, donde se da mantenimiento al sistema, se realizó una ceremonia que incluyó a las personas integrantes que trabajan dentro del sistema de bicicletas compartidas y que van desde mantenimiento de estaciones y bicicletas, balanceo y atención al usuario.

"Ecobici transformó realmente la forma en la que se puede habitar y disfrutar la ciudad.

"Esta ciudad se ha consolidado como una de las pioneras en toda América en la promoción del uso de la bicicleta y no es cosa menor", dijo en entrevista.

En su mensaje, agradeció a las personas que forman parte del equipo que día a día garantiza la operación del sistema que actualmente se extiende a más de 70 kilómetros cuadrados.

"Cada una de las personas que participan en esta organización es indispensable y agradezco infinitamente su empeño y dedicación", dijo a los trabajadores.

La celebración de los 16 años tuvo lugar dentro de los talleres de Ecobici.

Actualmente la cobertura del sistema tiene presencia en las alcaldías de Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Coyoacán enito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

Ana Sylvia Castro, líder de Marketing Mobility en Ecobici-Grupo Expansión, afirmó que el 67% de las y los usuarios que usan Ecobici se mueven hacia sus trabajos o centros de estudio, por lo que se integra a su forma de movilidad en la ciudad.

"En estos años Ecobici ha evitado miles de toneladas de CO2, ha contribuido a la mejora de la calidad de vida de las personas, a la calidad del aire y ha ayudado a descongestionar otros sistemas de transporte.

"Más allá del impacto ambiental, ha contribuido a algo más importante: a normalizar la bicicleta como un medio legítimo, digno y eficiente de transporte urbano", dijo Castro.

Según datos oficiales, desde su lanzamiento en 2010 y hasta 2023, ha logrado una reducción de 6,380 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e), cifra comparable a las emisiones generadas por aproximadamente 764 millones de automóviles.

Mayor demanda, los retos que viene

Los logros que ha tenido Ecobici como sistema de movilidad en estos 16 años, también presentan retos.

Para el director de BKT Bici Pública uno de ellos es que hoy en día hay una mayor demanda en el sistema de bicicletas públicas.

"Logramos traspasar barreras estadísticas, muchísimos más viajes por persona, por bici, por día, todas las estadísticas son favorables.

"Eso al mismo tiempo ha significado un estrés sobre la demanda con la que estamos todos lidiando", dijo.

De cara al Mundial de Fútbol -del cual la Ciudad de México será sede de cinco partidos y espera la visita de tres millones de turistas- Delgado afirma que se busca hacer de Ecobici un sistema más flexible y ampliar la zona de cobertura.

"Se está trabajando en crecer junto con la ciudad el sistema, llegar a más personas, llegar a más gente.

"Está planeado reforzar también los polígonos donde ya existe el sistema, donde es más usado", asegura.

A mediados del año pasado, la jefa de Gobierno anunció la incorporación de 20 mil nuevas bicicletas al sistema, de las que 15 mil llegarán este año. Además de que se busca la expansión del sistema hacia el sur, oriente y norte de la ciudad.

Los beneficios de rodar

Los beneficios del uso de la bicicleta se extienden más allá de la movilidad.

La Organización Panamericana de la Salud destaca que el desplazamiento a través de la bicicleta previene el sedentarismo, mismo que es considerado uno de los factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, entre otras.

Según información del Instituto Nacional de Salud Pública, el ciclismo es un ejercicio de bajo impacto que involucra grandes grupos musculares, como las piernas, glúteos y espalda, por lo que si se practica de manera adecuada puede contribuir a aumentar la fuerza muscular, la resistencia y la flexibilidad.

