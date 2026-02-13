Ecobici consolida a CDMX como referente de la movilidad ciclista en América Latina

"Ecobici transformó realmente la forma en la que se puede habitar y disfrutar la ciudad.

"Esta ciudad se ha consolidado como una de las pioneras en toda América en la promoción del uso de la bicicleta y no es cosa menor", dijo en entrevista.

En su mensaje, agradeció a las personas que forman parte del equipo que día a día garantiza la operación del sistema que actualmente se extiende a más de 70 kilómetros cuadrados.

"Cada una de las personas que participan en esta organización es indispensable y agradezco infinitamente su empeño y dedicación", dijo a los trabajadores.

Actualmente la cobertura del sistema tiene presencia en las alcaldías de Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Coyoacán enito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

Ana Sylvia Castro, líder de Marketing Mobility en Ecobici-Grupo Expansión, afirmó que el 67% de las y los usuarios que usan Ecobici se mueven hacia sus trabajos o centros de estudio, por lo que se integra a su forma de movilidad en la ciudad.

"En estos años Ecobici ha evitado miles de toneladas de CO2, ha contribuido a la mejora de la calidad de vida de las personas, a la calidad del aire y ha ayudado a descongestionar otros sistemas de transporte.

"Más allá del impacto ambiental, ha contribuido a algo más importante: a normalizar la bicicleta como un medio legítimo, digno y eficiente de transporte urbano", dijo Castro.

Según datos oficiales, desde su lanzamiento en 2010 y hasta 2023, ha logrado una reducción de 6,380 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e), cifra comparable a las emisiones generadas por aproximadamente 764 millones de automóviles.