San Ángel, zona patrimonial en CDMX asediada por desarrollos irregulares

“Todos estos 90 casos denunciados podrían llegar a ser legales después, a eso le están apostando (los desarrolladores) porque el Plan General de Desarrollo desconoce los Programas Parciales”, advierte Josefina Mac Gregor, directora de la organización Suma Urbana.

Esta situación, según McGregor, se extiende a todo el polígono –conformado por las colonias San Ángel, San Ángel Inn y Tlacopac– a pesar de que es una de las zonas protegidas a través del Plan Parcial de Desarrollo Urbano.

“En un daño al tejido social y a la memoria histórica”, dice en entrevista.

El legado cultural y arquitectónico de San Ángel está respaldado en dos declaratorias que deberían garantizar su protección: la de Zona de Monumentos Históricos, otorgada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en 1986, y la de Patrimonio Cultural Tangible e Intangible de la Ciudad de México, dada por el Gobierno capitalino en 2010.

Exceso de niveles y obras de tipo comercial

Una de las obras denunciadas es la de Avenida Revolución 1381, donde se anuncia un proyecto de 14 niveles de oficinas con comercio en planta baja, pese a que el uso de suelo permite en la zona un máximo de cuatro pisos de construcción.

En este predio se intentó hacer una transferencia de potencialidad para incrementar la altura de construcción, pero esto se encuentra prohibido en el Programa Parcial de San Ángel.

En Avenida Revolución 1381 se anuncia la próxima construcción de una torre de 14 niveles. (Foto: Shelma Navarrete)

Otra obra es un hospital privado, instalado en Desierto de los Leones 48. Aunque el uso de suelo no permite este tipo de establecimientos, no se mostraron los permisos para la obra como la constancia de publicitación vecinal obligatoria ni el cambio de uso de suelo, solicitado en 2024 al Congreso capitalino, el cual lo rechazó.

El edificio se terminó pese a los sellos de suspensión colocados por el INAH.