San Ángel, zona patrimonial en CDMX asediada por desarrollos irregulares

Entre sus calles empedradas, casonas y jardines, San Ángel resguarda espacios icónicos como la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, la Plaza de San Jacinto y el Centro Cultural San Ángel, espacios patrimoniales que hoy están bajo el asedio de obras irregulares que violan el uso de suelo y ponen en riesgo su identidad y la memoria histórica de la Ciudad.
Se trata de casi un centenar de edificaciones, las cuales ya han sido denunciadas ante la alcaldía, el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), sin que hasta ahora se frene su construcción.
“Todos estos 90 casos denunciados podrían llegar a ser legales después, a eso le están apostando (los desarrolladores) porque el Plan General de Desarrollo desconoce los Programas Parciales”, advierte Josefina Mac Gregor, directora de la organización Suma Urbana.
Esta situación, según McGregor, se extiende a todo el polígono –conformado por las colonias San Ángel, San Ángel Inn y Tlacopac– a pesar de que es una de las zonas protegidas a través del Plan Parcial de Desarrollo Urbano.
“En un daño al tejido social y a la memoria histórica”, dice en entrevista.
El legado cultural y arquitectónico de San Ángel está respaldado en dos declaratorias que deberían garantizar su protección: la de Zona de Monumentos Históricos, otorgada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en 1986, y la de Patrimonio Cultural Tangible e Intangible de la Ciudad de México, dada por el Gobierno capitalino en 2010.
Una de las obras denunciadas es la de Avenida Revolución 1381, donde se anuncia un proyecto de 14 niveles de oficinas con comercio en planta baja, pese a que el uso de suelo permite en la zona un máximo de cuatro pisos de construcción.
En este predio se intentó hacer una transferencia de potencialidad para incrementar la altura de construcción, pero esto se encuentra prohibido en el Programa Parcial de San Ángel.
Otra obra es un hospital privado, instalado en Desierto de los Leones 48. Aunque el uso de suelo no permite este tipo de establecimientos, no se mostraron los permisos para la obra como la constancia de publicitación vecinal obligatoria ni el cambio de uso de suelo, solicitado en 2024 al Congreso capitalino, el cual lo rechazó.
El edificio se terminó pese a los sellos de suspensión colocados por el INAH.
Un caso similar es el de Altavista 120, donde se promociona un próximo centro comercial con tres niveles de tiendas, una terraza y dos niveles de estacionamientos.
Esto pese a que tampoco es un giro permitido en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano y los trabajos se realizan solo con un permiso de remodelación de sótanos.
Pese a las denuncias, la acción de las autoridades es calificada de insuficiente.
Una muestra de ello es que en 32 de 56 casos que han sido denunciados ante el INVEA, los verificadores se limitaron a reportar que en una inspección ocular no se encontró la dirección o no se vio la irregularidad.
Para Mac Gregor el problema está por incrementarse, ya que el proyecto del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, el cual es impulsado desde el Gobierno capitalino omite por completo los 47 Planes Parciales de Desarrollo que existen, incluyendo el del polígono de San Ángel.
“En la campaña se habló de corrupción inmobiliaria en la Benito Juárez y ahora se está haciendo un marco para la corrupción inmobiliaria en el desarrollo urbano que abarca toda la ciudad”, advierte la directora de Suma Urbana.
Los Programas Parciales de Desarrollo buscan proteger una zona específica de la ciudad por su valor histórico o ambiental.
En el caso de la Ciudad, algunas de estas zonas son el centro histórico de Coyoacán; Hipódromo, en la alcaldía Cuauhtémoc; Lomas de Chapultepec y Polanco, en Miguel Hidalgo; el centro de Tlalpan y Santa María Nativitas, en Xochimilco.
Para Fátima Cabañas, integrante de la Comisión de Participación Comunitaria (Copaco) de San Ángel, la proliferación de construcciones y establecimientos irregulares ya ha provocado un deterioro en esta zona patrimonial.
Incluso en los casos donde el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) o la alcaldía Álvaro Obregón sí intervienen, sus acciones llegan tarde y no hay vigilancia a los sellos de suspensión o clausura, por lo que las obras continúan.
“No es un daño solo para los vecinos que vivimos aquí, es un daño al patrimonio de México, está es una zona que se visita por turistas y se anuncia en el mundo por su valor patrimonial pero no le damos el valor”, afirma.
Francisco López Morales, quien fue Director de Patrimonio Mundial del INAH por más de 20 años, explica que San Ángel es considerada una zona patrimonio de la ciudad por el valor histórico de sus calles, plazas e inmuebles antiguos.
“San Ángel está asentado en lo que se llamaba Tenanitla, un asentamiento prehispánico a las orillas del lago y se convirtió en la Villa de San Ángel en el tiempo de la Colonia y del Porfiriato”, detalla a Expansión Política.
Este pueblo albergaba también una parte de la burguesía de la época del Porfiriato y por su abundancia de agua –debido al paso del Río San Ángel- era un centro de adaptación climática para plantas traídas de Asia y Europa.
Para el arquitecto, proteger la zona patrimonial de San Ángel es evitar que se rompa el equilibrio urbano y conservar su integridad.
“Es crucial que se generen Planes de Desarrollo que contemplen la conservación con un elemento importante, el de la cooperación de la ciudadanía que vive en estas áreas de la ciudad.
“No es el valor del monumento aislado, son contextos urbanos y de barrio que caracterizan las diferentes partes de la ciudad”, explica López Morales.
La directora de Suma Urbana señala que ante la proximidad del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México –cuya consulta pública termina el próximo 28 de febrero–, cada vez es más difícil que la autoridad intervenga.
“Despidieron a la mitad del personal del INVEA y no lo reemplazaron, cambiaron al personal de PAOT y ya no puedes presentar denuncias", acusa.
------***------ Expansión Política contacto al área de comunicación de la alcaldía Álvaro Obregón, pero declinaron hacer comentarios al señalar que es un tema que le toca al INVEA. En el organismo verificador no concretaron la solicitud de entrevista.