Descuentos en predial

- 8% de descuento al pagar hasta el 31 de enero y 5% de descuento al pagar hasta el 28 de febrero, siempre que se realice el pago anticipado por los seis bimestres de 2026.

- Las personas de grupos vulnerables podrán pagar una cuota fija de solo 68 pesos por bimestre en propiedades con un valor máximo de 2.8 millones de pesos. Si el valor de la propiedad excede ese monto, aún podrán acceder a un descuento del 30%.

- ¿Quiénes forman parte de los grupos vulnerables? Adultos mayores sin ingresos fijos y de escasos recursos; madres solteras, separadas o divorciadas; jefas de hogar, viudas, cónyuges supervivientes del propietario; huérfanos, pensionados, jubilados o pensionados por riesgos de trabajo, invalidez o discapacidad permanente y personas de 60 años en adelante.

Tarifa especial en agua

Descuento del 50% para grupos vulnerables y adultos mayores en el pago de los servicios por derecho al agua.

Tenencia de vehículos

Descuento del 100% en la tenencia de vehículos con un valor máximo en factura de 638,000 pesos, con solo pagar el refrendo de 760 pesos a más tardar el 31 de marzo. Aplica en autos y camionetas; para motocicletas, el límite permanece en 250,000 pesos.

¿Requisitos? No tener adeudos de tenencia de años anteriores y Contar con tarjeta de circulación vigente o pagar su renovación.