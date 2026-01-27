Publicidad

CDMX

Descuentos en predial, agua y tenencia siguen disponibles en CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México ofrece predial desde 68 pesos, 50% de descuento en agua para grupos vulnerables y tenencia vehicular por 760 pesos.
mar 27 enero 2026 03:21 PM
Pago de Impuestos Tesorería
El Gobierno CDMX ofrece distintos descuentos por pago anticipado de impuestos este 2026, así como tarifas especiales para grupos vulnerables. (Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro.com)

El Gobierno de la Ciudad de México ofrece descuentos y tarifas preferenciales a quienes aprovechan los primeros meses del año para pagar sus impuestos, con beneficios especiales para personas de grupos vulnerables.

Infórmate sobre los descuentos disponibles, las fechas límite y los lugares donde se puede realizar el pago.

Descuentos en predial

- 8% de descuento al pagar hasta el 31 de enero y 5% de descuento al pagar hasta el 28 de febrero, siempre que se realice el pago anticipado por los seis bimestres de 2026.

- Las personas de grupos vulnerables podrán pagar una cuota fija de solo 68 pesos por bimestre en propiedades con un valor máximo de 2.8 millones de pesos. Si el valor de la propiedad excede ese monto, aún podrán acceder a un descuento del 30%.

- ¿Quiénes forman parte de los grupos vulnerables? Adultos mayores sin ingresos fijos y de escasos recursos; madres solteras, separadas o divorciadas; jefas de hogar, viudas, cónyuges supervivientes del propietario; huérfanos, pensionados, jubilados o pensionados por riesgos de trabajo, invalidez o discapacidad permanente y personas de 60 años en adelante.

Tarifa especial en agua

Descuento del 50% para grupos vulnerables y adultos mayores en el pago de los servicios por derecho al agua.

Tenencia de vehículos

Descuento del 100% en la tenencia de vehículos con un valor máximo en factura de 638,000 pesos, con solo pagar el refrendo de 760 pesos a más tardar el 31 de marzo. Aplica en autos y camionetas; para motocicletas, el límite permanece en 250,000 pesos.

¿Requisitos? No tener adeudos de tenencia de años anteriores y Contar con tarjeta de circulación vigente o pagar su renovación.

¿Dónde se puede pagar?

Hay más de 8,800 puntos de cobro disponibles, como supermercados, bancos, tiendas de conveniencia y tiendas departamentales. También se puede realizar el pago en línea en la página oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas ( www.finanzas.cdmx.gob.mx ) o a través de la app Tesorería CDMX, disponible para dispositivos iOS y Android.

Además, puedes acudir a los Kioscos de la Tesorería, que brindan atención de 9:00 a 20:00 horas, todos los días de la semana, incluso días festivos. Las ubicaciones exactas se pueden consultar en el portal de Finanzas CDMX .

Para mayor información sobre cómo realizar los pagos y acceder a los descuentos, puedes llamar al Contributel al 55 5588 3388.

