CDMX

Lo que le espera a CDMX en 2026 en movilidad: rescate de líneas del Metro y nuevas rutas de Cablebús

El Gobierno CDMX va también por la rehabilitación de la Línea A del Metro, construir la Línea 0 del Trolebús e impulsar la movilidad de ciclistas, pero arrastra pendientes en seguridad vial.
mié 07 enero 2026 10:34 AM
La rehabilitación de la Línea 3 será la segunda intervención mayor de la red del Metro de la CDMX y comenzará en 2026. (Mario Jasso / Cuartoscuro.com)

Este 2026 arrancarán los principales proyectos de movilidad de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada: el inicio de la intervención de la Línea 3 del Metro y la construcción de tres nuevas líneas del Cablebús.

La movilidad ciclista también crecerá con el aumento de 15,000 bicicletas del sistema Ecobici, a lo que se suma la inauguración de la ciclovía ‘Gran Tenochtitlán’ sobre Calzada de Tlalpan, con un trayecto de 34 kilómetros –14 kilómetros en cada sentido– rumbo al Mundial de Futbol, en el que la capital será sede de cinco partidos.

Rehabilitación de la Línea 3 y la Línea A del Metro

Con 5,000 millones de pesos etiquetados, en 2026 se proyecta iniciar la intervención de la Línea 3 del Metro que cruza la ciudad de Indios Verdes a Universidad y es la segunda más utilizada del sistema, con alrededor de 472,000 viajes diarios.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha señalado que ya se cuenta con un plan maestro para esta intervención, pero su presentación aún está pendiente. Sin embargo indicó que en la primera mitad del año no habrá suspensión del servicio, pues la primera etapa será de labores de planeación y diagnóstico.

“No va a haber obras que impliquen suspender el servicio del Metro la primera parte del año”, señaló en una conferencia de prensa el 18 de noviembre.

La primera intervención de una magnitud similar se realizó en la Línea 1 del Metro, la más antigua del sistema con 56 años en algunos tramos, que de inicio a fin llevó tres años y cuatro meses de obras con la reapertura escalonada de ciertas estaciones para abrir el último tramo en noviembre de este 2025, cuando originalmente se anunció que la renovación estaría completa en marzo de 2023.

Una segunda rehabilitación es la de la Línea A de Pantitlán a La Paz, la cual conecta a la Ciudad de México con el Estado de México al oriente. Esta se realizará con recursos federales.

Pese a no ser de las líneas más antiguas (fue inaugurada en 1991), se ha visto afectada por los hundimientos en la zona al correr sobre la Calzada Ignacio Zaragoza.

Un pendiente más del Metro es la ampliación de la Línea 12, para conectar Mixcoac con Observatorio, la cual se espera terminar hasta 2027 de acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), sin embargo, es una obra que se ha arrastrado ya por 10 años, durante las administraciones de Miguel Ángel Mancera, Claudia Sheinbaum y ahora con Clara Brugada en la ciudad.

La tarifa del Metro se mantendrá en 5 pesos

Brugada ha asegurado que se continuará incrementando el presupuesto destinado al Metro, pero se mantendrá el costo del viaje en cinco pesos.

“Al Gobierno cualquier viaje del Metro le cuesta 13 pesos y el boleto cuesta cinco pesos. La diferencia está subsidiada por el Gobierno de la ciudad y con los impuestos de ustedes.

“El Metro de la Ciudad de México sigue apoyando a la ciudad completa y queremos decirles que va a mantenerse la tarifa de cinco pesos”, afirmó la jefa de Gobierno este 26 de diciembre en un evento público en Cuautepec, alcaldía Gustavo A. Madero.

El costo del viaje en el Metro subió por última vez en diciembre de 2013, durante la administración de Miguel Ángel Mancera como jefe de Gobierno (2012-2018), cuando pasó de tres a cinco pesos.

Tres nuevas líneas de Cablebús y un nuevo Trolebús

En 2026 comenzará la construcción de tres nuevas líneas del Cablebús en la ciudad. Dos líneas con una inversión proyectada de 4,559.7 millones de pesos con recursos del Gobierno capitalino serán la Línea 5 de Magdalena Contreras a Álvaro Obregón, la cual conectará con la estación Mixcoac del Metro, y la Línea 6 de Milpa Alta a Tláhuac, que llevará a la estación Tláhuac del Metro.

Mientras el Gobierno federal financiará con 4,754 millones de pesos la construcción de la Línea 4 del Cablebús de Tlalpan a Coyoacán, la cual conectará con la estación Universidad del Metro.

También se creará una nueva ruta de Trolebús, Línea 0 de Chapultepec a Universidad, la cual atravesará 10 alcaldías de la ciudad con 30 puntos de conexión a Metro, Metrobús, Centros de Transferencia Modal (Cetram) y otras líneas de Trolebús.

Víctor Alvarado, investigador especializado en movilidad e ingeniero en Transporte por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), considera que la ampliación de las líneas de Cablebús es uno de los avances más importantes que se proyectan para 2026 en materia de movilidad para la ciudad.

“Es un proceso de democratización del transporte en zonas donde cuentan con un servicio de transporte que sí existe pero que de alguna manera adolece que no esté profesionalizado, no esté estructurado, no tenga paradas preestablecidas como sí lo puede ofrecer un teleférico.

(El Cablebús) que es un servicio de aproximación, no es un servicio que te va a dejar enfrente de tu casa, del trabajo o de una atención médica pero se ha comprobado que la experiencia de viaje termina siendo satisfactoria.
Víctor Alvarado, experto en movilidad.

El especialista considera necesario que el Gobierno capitalino avance en la profesionalización y reestructuración del transporte concesionado, pues en la ciudad aún circulan alrededor de 4,500 microbuses y camiones en rutas.

“Si bien el Metro es una columna vertebral en la Ciudad de México, realmente quien moviliza más viajes es el servicio de transporte concesionado: microbuses, autobuses, y actualmente no llegamos ni a 30 corredores profesionalizados de 1,000 rutas que en su conjunto existen en la Ciudad de México”, apunta Alvarado.

Impulso a movilidad ciclista

El Plan Ciclista 2025-2030 para la Ciudad de México tiene como objetivo la construcción de 300 kilómetros de nuevas ciclovías durante la administración de Brugada, siendo una de las obras más importantes la construcción de la ciclovía Gran Tenochtitlán de 34 kilómetros sobre Calzada de Tlalpan, desde el Centro Histórico hasta el Estadio Azteca, de cara al Mundial de Futbol que comenzará el 11 de junio con el partido inaugural.

También se ampliará la cobertura del sistema de bicicletas compartidas Ecobici que este 2026 sumará 15,000 bicicletas adicionales a las 9,300 que ya operan.

La deuda en seguridad vial

Sin embargo la ciudad también tiene pendientes en movilidad, como la armonización de la legislación local con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, para lo cual si bien se han realizado foros en el Congreso de la Ciudad de México, es una deuda que la capital arrastra desde hace tres años al igual que otras entidades.

Esto toma especial relevancia cuando las muertes por hechos de tránsito han tendido a incrementarse: pasaron de 286 fallecimientos en 2019 a tener su pico más alto con 381 muertes en 2022, para después bajar a 326 víctimas mortales de hechos de tránsito en 2025, al comparar el periodo de enero a septiembre de cada año, a partir del último Reporte Trimestral de Hechos de Tránsito publicado por la Secretaría de Movilidad (Semovi)

Un problema similar se registra en la cantidad de lesiones por hechos de tránsito en la Ciudad de México que han ido en incremento, comenzando con 15,436 casos en 2019 para alcanzar su mayor registro con 26,703 casos en 2022 y disminuir a 23,769 casos en 2025.

Ciudad de México movilidad

