Lo que le espera a CDMX en 2026 en movilidad: rescate de líneas del Metro y nuevas rutas de Cablebús

Rehabilitación de la Línea 3 y la Línea A del Metro

Con 5,000 millones de pesos etiquetados, en 2026 se proyecta iniciar la intervención de la Línea 3 del Metro que cruza la ciudad de Indios Verdes a Universidad y es la segunda más utilizada del sistema, con alrededor de 472,000 viajes diarios.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha señalado que ya se cuenta con un plan maestro para esta intervención, pero su presentación aún está pendiente. Sin embargo indicó que en la primera mitad del año no habrá suspensión del servicio, pues la primera etapa será de labores de planeación y diagnóstico.

“No va a haber obras que impliquen suspender el servicio del Metro la primera parte del año”, señaló en una conferencia de prensa el 18 de noviembre.

La primera intervención de una magnitud similar se realizó en la Línea 1 del Metro, la más antigua del sistema con 56 años en algunos tramos, que de inicio a fin llevó tres años y cuatro meses de obras con la reapertura escalonada de ciertas estaciones para abrir el último tramo en noviembre de este 2025, cuando originalmente se anunció que la renovación estaría completa en marzo de 2023.

Una segunda rehabilitación es la de la Línea A de Pantitlán a La Paz, la cual conecta a la Ciudad de México con el Estado de México al oriente. Esta se realizará con recursos federales.

Pese a no ser de las líneas más antiguas (fue inaugurada en 1991), se ha visto afectada por los hundimientos en la zona al correr sobre la Calzada Ignacio Zaragoza.

Un pendiente más del Metro es la ampliación de la Línea 12, para conectar Mixcoac con Observatorio, la cual se espera terminar hasta 2027 de acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), sin embargo, es una obra que se ha arrastrado ya por 10 años, durante las administraciones de Miguel Ángel Mancera, Claudia Sheinbaum y ahora con Clara Brugada en la ciudad.