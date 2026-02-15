Publicidad

CDMX

A menos de 24 horas, reactivan fase 1 de contingencia ambiental en la Zona Metropolitana

A menos de 24 horas de haber suspendido la contingencia ambiental, la Comisión Ambiental de la Megalópolis volvió a activar la Fase 1 por los niveles de concentración de ozono.
dom 15 febrero 2026 06:34 PM
Las autoridades proyectan entre cinco y 11 contingencias para la temporada seca-caliente de este 2026.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis volvió a activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México a menos de 24 horas después de haberla levantado.

De acuerdo con el organismo, a las 17:00 horas de este domingo se registraron concentraciones máximas de ozono de 158 y 157 puntos por billón en las estaciones Ajusco Medio y Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), ubicadas en las Alcaldías de Tlalpan y Coyoacán, en la Ciudad de México.

Apenas el jueves 12 de febrero, el organismo había declarado la fase 1, misma que estuvo activa hasta este sábado a las 20:00 horas.

"Aunque es de menor intensidad, la persistencia de una masa de aire seca y estable, ha provocado cielo despejado y viento débil, además de temperaturas máximas de hasta 28 Celsius. La combinación de estos elementos provocó condiciones favorables para la formación y acumulación del ozono", infirmó la CAMe en un comunicado.

Como parte de las recomendaciones a la población, el organismo recomienda a las personas evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y las 19:00 horas, en especial infancias, mujeres embarazadas y personas con efermedades respiratorias y cardiovasculares.

Asimismo, recomendó suspender las actividades y eventos al aire libre realizados en ese mismo horario.

Otras recomendaciones

Como parte de las medidas para lograr la reducción de emisiones, también recomendó: facilitar y continuar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea para reducir viajes; evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.

A las personas que utilizan su automóvil solicitó recargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas, así como evitar exceso de recarga.

Las medidas incluyen también a los automovilistas, con la suspensión de la circulación para vehículos de uso particular con holograma de verificación 2; vehículos de uso particular con holograma de verificación 1 y cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9. 3.

Tampoco podrán circular los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado

Las restricciones también aplican para la industria federal y local. Además de suspender actividades de mantenimiento pidió a industrias que generen precurciones de ozono reducir en 40% sus emisiones.

En el caso de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo, esta operará a no más del 75% de su capacidad, mientras que se reducirá en 30% el uso de combustóleo en la Central Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, ubicada en el mismo municipio.

El pasado 29 de enero, durante el seminario "Perspectivas científicas de la temporada de ozono 2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)", el organismo informó que para la temporada seca-caliente de 2026 se estima que habrá entre cinco y 11 contingencias por ozono.

