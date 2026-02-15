A menos de 24 horas, reactivan fase 1 de contingencia ambiental en la Zona Metropolitana

Apenas el jueves 12 de febrero, el organismo había declarado la fase 1, misma que estuvo activa hasta este sábado a las 20:00 horas.

"Aunque es de menor intensidad, la persistencia de una masa de aire seca y estable, ha provocado cielo despejado y viento débil, además de temperaturas máximas de hasta 28 Celsius. La combinación de estos elementos provocó condiciones favorables para la formación y acumulación del ozono", infirmó la CAMe en un comunicado.

Como parte de las recomendaciones a la población, el organismo recomienda a las personas evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y las 19:00 horas, en especial infancias, mujeres embarazadas y personas con efermedades respiratorias y cardiovasculares.

Asimismo, recomendó suspender las actividades y eventos al aire libre realizados en ese mismo horario.

Otras recomendaciones

Como parte de las medidas para lograr la reducción de emisiones, también recomendó: facilitar y continuar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea para reducir viajes; evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.

A las personas que utilizan su automóvil solicitó recargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas, así como evitar exceso de recarga.

Las medidas incluyen también a los automovilistas, con la suspensión de la circulación para vehículos de uso particular con holograma de verificación 2; vehículos de uso particular con holograma de verificación 1 y cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9. 3.

Tampoco podrán circular los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado