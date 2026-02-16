Publicidad

CDMX

Doble Hoy No Circula, 16 de febrero 2026: qué carros no circulan hoy por contingencia en CDMX y Edomex

La contingencia ambiental activada el domingo obliga a aplicar el Doble Hoy No Circula este lunes 16. Revisa qué autos tienen restricción, los horarios y las multas.
lun 16 febrero 2026 07:17 AM
Hoy No Circula
El programa Hoy No Circula restringe la circulación de vehículos en el Valle de México. (LIVINUS/Getty Images)

Si tienes planeado manejar este lunes 16 de febrero en la Ciudad de México o en la zona conurbada del Estado de México, conviene revisar antes el calendario vehicular. La contingencia ambiental está activa desde la tarde del domingo y, por lo tanto, se aplica el Doble Hoy No Circula.

Un descuido puede traducirse en multas de hasta 3,519 pesos, además del riesgo de que tu vehículo sea remitido al corralón.

La restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas, y cumplirla no solo protege tu bolsillo: también ayuda a evitar retrasos, sanciones y contratiempos en medio del tráfico.

¿Qué autos no pueden circular este lunes?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME), estos vehículos tienen prohibido circular debido a la contingencia ambiental activa este lunes:

-Autos con holograma 2.

-Vehículos con holograma 1 cuya terminación de placa sea 1, 3, 5, 6, 7 o 9.

-Autos con holograma 0 y 00, engomado amarillo y terminación de placa 5 o 6.

Si tu automóvil se encuentra dentro de alguno de estos supuestos, lo más recomendable es dejarlo en casa y optar por alternativas como transporte público, bicicleta, motocicleta eléctrica o servicios de viaje compartido, para evitar multas y contratiempos.

Otros vehículos que no circulan

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

¿Hay Doble Hoy No Circula?

Sí, la contingencia se activó la tarde del domingo, por lo que este lunes 16 de febrero se mantiene la Fase 1 y aplica el Doble Hoy No Circula.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México que forman parte de la zona metropolitana:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, hay que prestar especial atención si circulas en Toluca y Santiago Tianguistenco, donde el Hoy No Circula aplica de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2. En estas ciudades, las multas comenzaron a cobrarse desde el 1 de enero de 2026.

-

No respetar la restricción puede salir caro. Con el valor de la UMA vigente en 2026, las sanciones económicas quedan así:

Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

Además, tu vehículo podría ser remolcado al corralón, aumentando aún más el costo del descuido.

Consejos para evitar contratiempos

Antes de arrancar, toma en cuenta estas recomendaciones:

-Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula

-Revisa el reporte más reciente de calidad del aire

-Planea tus trayectos con anticipación

-Verifica engomado, holograma y terminación de placa

Cumplir con el Hoy No Circula no solo evita multas y corralón, sino que también ayuda a reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en el Valle de México. Una revisión rápida puede ahorrarte dinero, tiempo y un buen dolor de cabeza.

