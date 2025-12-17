Esto pretende recaudar la CDMX en 2026, año mundialista

Para el próximo año el gobierno capitalino espera ingresos por un total de 313,385 millones de pesos, cifra que representa un incremento del 7.5% respecto a lo proyectado para este 2025.

Uno de los mayores aumentos en ingresos que se espera en el año mundialista está ligado con la llegada de turistas, pues en el impuesto sobre servicios de hospedaje se proyecta un incremento del 15.1% para 2026, es decir, 1,079 millones de pesos más.

Le sigue el impuesto sobre nóminas, donde el gobierno capitalino espera recaudar 10.8% más el próximo año, lo que equivale a 4,964.6 millones de pesos.

Sobre el impuesto predial que deben pagar quienes sean propietarios de terrenos, casas, departamentos, locales y edificios se proyecta un incremento del 9.6% sobre la recaudación en la capital, con 2,464.3 millones de pesos más.

En el impuesto a espectáculos públicos como conciertos, obras de teatro, eventos deportivos como el propio Mundial de Fútbol, ferias y exposiciones –los cuales también tienen el potencial de atraer a turistas– se espera un aumento del 9.4% en la recaudación durante 2026, con 68.8 millones de pesos más que este 2025.

De acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas capitalina, el 51.3% de los ingresos que registra la Ciudad de México son ingresos propios, lo que le otorga un mayor grado de autonomía y se coloca como la entidad federativa con mayor capacidad recaudatoria del país. Esto le generó una calificación crediticia AAA por agencias internacionales como Moody’s, HR Ratings y Fitch.