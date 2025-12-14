La CDMX va por capacitación y derechos para personas trabajadoras de cuidados

Sin darse cuenta también se convirtió en trabajadora de cuidados: estuvo con una familiar donde sus tareas serían cocinar y limpiar, pero terminó a cargo del cuidado de una niña de 3 años y un niño de 7 años.

“Todo lo piden como favores. Entré para trabajo del hogar y después comenzaron con ‘¿los podrías cuidar?’, ‘¿sí te los podría dejar un ratito?’ No me pagaban como debería de ser porque los empleadores piensan que tú los adoptas (a los niños) como si fueran tus hijos”, comparte a Expansión Política.

En 2017, tras retirarse durante un tiempo del trabajo de cuidados, tuvo que hacerse cargo del cuidado de la abuela de su esposo, una mujer de 75 años que murió dos años después por complicaciones de salud.

“Yo tenía que cuidarla porque su hija trabaja, entonces era darle sus alimentos, checar que estuviera bien de su presión porque padecía también del corazón, luego cuando estuvo en el hospital aprendí cómo limpiarla para evitar que le salieran llagas. Sin saberlo comencé a ejercer ese oficio de cuidadora del adulto mayor”, recuerda Catalina.

Ella es una de las 20 trabajadoras de cuidados que lograron certificarse en el estándar EC0669 de Cuidado Básico de la Persona Adulta Mayor en Domicilio, gracias a un programa piloto lanzado por el asociación civil Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), en un esfuerzo por mejorar la formación y las condiciones de trabajo de las trabajadoras de cuidados.

“El cambio que queremos es que las trabajadoras del hogar que ya realizan trabajos de cuidados eso se reconozca y se remunere de forma decente”, sostiene Silvia Soler, directora interina del ILSB.