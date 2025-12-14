Publicidad

CDMX

La CDMX va por capacitación y derechos para personas trabajadoras de cuidados

La Ley del Sistema de Cuidados de la capital mexicana busca reconocer la necesidad de profesionalización y acceso a derechos de las personas cuidadoras.
dom 14 diciembre 2025 11:59 PM
De cuidar “por ayuda” a cobrar con derechos: lo que cambiaría con la Ley del Sistema de Cuidados
El proyecto de Ley del Sistema de Cuidados plantea que el Gobierno CDMX ofrezca opciones de capacitación y profesionalización para personas trabajadoras de cuidados, así como acercarlas al acceso a sus derechos laborales como seguridad social y salarios dignos. (Fotos: iStock)

Catalina Baje inició a trabajar con apenas 7 años de edad, cuando comenzó a lavar ropa y realizar el aseo de sus vecinas a cambio de un poco de dinero, luego de que sus padres murieran y ella junto a su hermana quedaran al cuidado de su abuela paterna.

“Era muy pequeña, te daban lo que podían y también a lo que tú sabías hacer, no era mucho el dinero pero por mi necesidad yo lo acepté”, comparte. A los 12 años entró de lleno como trabajadora del hogar, oficio que ha ejercido de forma intermitente a lo largo de su vida.

Sin darse cuenta también se convirtió en trabajadora de cuidados: estuvo con una familiar donde sus tareas serían cocinar y limpiar, pero terminó a cargo del cuidado de una niña de 3 años y un niño de 7 años.

“Todo lo piden como favores. Entré para trabajo del hogar y después comenzaron con ‘¿los podrías cuidar?’, ‘¿sí te los podría dejar un ratito?’ No me pagaban como debería de ser porque los empleadores piensan que tú los adoptas (a los niños) como si fueran tus hijos”, comparte a Expansión Política.

En 2017, tras retirarse durante un tiempo del trabajo de cuidados, tuvo que hacerse cargo del cuidado de la abuela de su esposo, una mujer de 75 años que murió dos años después por complicaciones de salud.

“Yo tenía que cuidarla porque su hija trabaja, entonces era darle sus alimentos, checar que estuviera bien de su presión porque padecía también del corazón, luego cuando estuvo en el hospital aprendí cómo limpiarla para evitar que le salieran llagas. Sin saberlo comencé a ejercer ese oficio de cuidadora del adulto mayor”, recuerda Catalina.

Ella es una de las 20 trabajadoras de cuidados que lograron certificarse en el estándar EC0669 de Cuidado Básico de la Persona Adulta Mayor en Domicilio, gracias a un programa piloto lanzado por el asociación civil Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), en un esfuerzo por mejorar la formación y las condiciones de trabajo de las trabajadoras de cuidados.

“El cambio que queremos es que las trabajadoras del hogar que ya realizan trabajos de cuidados eso se reconozca y se remunere de forma decente”, sostiene Silvia Soler, directora interina del ILSB.

La CDMX a la vanguardia en la profesionalización

En la Ciudad de México, la jefa de Gobierno Clara Brugada presentó una iniciativa para reconocer no solo los derechos de las personas que requieren cuidados, también de quienes se dedican a ello tanto de forma remunerada como no remunerada, tareas que históricamente han sido asignadas a las mujeres.

La Ley del Sistema de Cuidados está proyectada para abrirse a consulta pública en enero del 2026.

La iniciativa de ley presentada por Brugada propone:

-El Gobierno capitalino fomentará el acceso a empleo formal, salarios dignos, seguridad social y prestaciones para las personas cuidadoras remuneradas.
-Se ofrecerán esquemas de capacitación y profesionalización para las personas cuidadoras remuneradas y no remuneradas por parte del Gobierno de la ciudad.
-El Gobierno de la ciudad establecerá un mecanismo de certificación gratuito de personas cuidadoras remuneradas.
-Las alcaldías y el Gobierno CDMX conformarán un padrón de personas cuidadoras remuneradas y no remuneradas, para crear planes y programas para su vinculación laboral y económica.

La construcción de la esta ley será la base para reconocer a las personas trabajadoras de cuidados y facilitar que accedan a los derechos laborales que les corresponden por ley, destaca la diputada local Cecilia Vadillo, de Morena.

“Desde el gobierno debemos garantizarles mejores condiciones laborales y garantizarles que puedan capacitarse para que ellas puedan ir dando mejores servicios, pero que también tengan mayores certezas de su trabajo y lo que vale", señala.

Un aspecto fundamental es que el Gobierno de la CDMX deberá ofrecer opciones de certificación y capacitación a las personas cuidadoras, lo cual tendrá un doble beneficio: mejorará la calidad del servicio que ofrecen para las personas que requieren cuidados y a las trabajadoras les permitirá dar mayor valor a su labor.

“Algo que se está proponiendo es que estos centros de cuidados, donde el Gobierno de la ciudad va a ofrecer servicios de cuidados puedan también capacitar a las personas trabajadoras dedicadas a los cuidados”, comparte la presidenta de la comisión de Igualdad de Género en el Congreso de la ciudad.

Avances limitados

Los derechos de quienes se dedican al trabajo del hogar han avanzado en el papel, pero en la realidad el alcance ha sido limitado, señala la directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir.

Si bien México ratificó el convenio 189 para que se garanticen los derechos de las personas trabajadoras del hogar y desde noviembre de 2022 es obligatorio en la Ley Federal del Trabajo que sus empleadores las inscriban al seguro social, pero apenas el 3% han sido incorporadas.

“¿Cuál es la realidad que vemos? Después de ratificar ese convenio solo el 3% de las trabajadoras fueron inscritas en el Seguro Social, por lo cual solo el 3% tiene acceso a las prestaciones de salud, Afore”, explica Soler.

Explica que –como en el caso de Catalina– es común que las trabajadoras laboren solo bajo contratos de palabra, lo cual favorece la falta de regulación en horarios, salarios y tareas a realizar.

“Identificamos que de forma discrecional, sin aumentar el salario, sin aumentar las garantías o protecciones que se necesitan al realizar trabajos de cuidado de personas de forma directa, realizaban mucho de estos trabajos de cuidados”, afirma Soler.

Un problema frecuente es que sean empleadas para cumplir con labores del hogar (como lavar, planchar, cocinar), pero con el tiempo se les agregan actividades no pactadas de cuidados, sin que antes exista una consulta o diálogo con su empleador, de acuerdo con las experiencias de trabajadoras de Guerrero, Chiapas y Ciudad de México recolectadas por el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir.

Se encontró que ninguna de las trabajadoras del hogar participantes había recibido algún tipo de capacitación formal para desarrollar trabajos de cuidados, pese a serles asignado el cuidado de niños, niñas o personas de la tercera edad.

“Incluso, algunas de ellas al momento de la contratación, no contaban con experiencia previa del tipo de cuidados solicitados”, apunta el estudio del ILSB.

Esta ausencia de capacitación conlleva diversos problemas identificados en la investigación, al verse comprometidos tanto el bienestar de las trabajadoras como el de las personas que requieren cuidados:

  • Riesgos médicos y de salud para las personas cuidadas
  • Riesgos laborales y legales para las trabajadoras
  • Accidentes o lesiones físicas también para las trabajadoras
  • Baja calidad en los cuidados que proporcionan
  • Falta de atención oportuna ante accidentes
  • Estrés en el desarrollo del trabajo

Catalina afirma que tras recibir capacitación durante cuatro semanas para especializarse en el cuidado de personas de la tercera edad entre sus aprendizajes está el saber colocar inyecciones, cómo medir la presión arterial con un baumanómetro y a aplicar primeros auxilios, pero sobre todo aprendió a confiar en sí misma y valorar su trabajo.

“Tener un documento que te avale te abre muchas puertas, muchos horizontes. (…) Si yo a mis 51 años voy a una fábrica a pedir trabajo me van a decir que no porque es de 35 (años) para abajo, pero si con una certificación busco trabajo como cuidadora me siento segura de que me lo van a dar”, asegura.

