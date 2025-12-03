CDMX tendrá 16 centros especializados en atención a personas con discapacidad

Damián González afirmó que cada uno de los espacios contará con accesos adecuados para la movilidad de las personas con discapacidad, así como personal especializado en la atención según el tipo de discapacidad.

“Tenemos que asegurarnos como Secretaría que haya medios de transporte accesibles, que las calles estén bien señalizadas para personas con distintas discapacidades, que sean accesibles, que puedan llegar caminando, que puedan llegar en transporte, que estando dentro de la Utopía les sea fácil ubicar el espacio donde van a estar teniendo sus terapias de rehabilitación.

“También vamos a tener el personal especializado y vamos a tener equipos capacitados para el trato digno de las personas con esta condición, asegurando que sea de calidad y que se brinde el apoyo suficiente o el cuidado de acuerdo a como corresponde”, afirmó en un evento por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad realizado en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

En México viven alrededor de 8.8 millones de personas de 5 años y más con alguna discapacidad; en la Ciudad de México el 8.3% de la población de 5 años en adelante tiene un tipo de discapacidad de acuerdo con datos del INEGI, refirió la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman.

¿Qué tipo de atención se dará en cada alcaldía?

Estos serán los centros para la atención especializada para personas con discapacidad por alcaldía en la capital.

Álvaro Obregón: espacio de atención especializada para personas con autismo.

Azcapotzalco: centro especializado en rehabilitación para deportistas.

Benito Juárez: centro de prevención y rehabilitación física general.

Coyoacán: Centro de Rehabilitación para Personas con Parkinson.

Cuajimalpa: centro de rehabilitación física e intelectual para infancias y adolescencias.

Cuauhtémoc: Centro de Rehabilitación Neurológica para personas con discapacidad motriz por daño cerebral.

Gustavo A. Madero: Centro de Atención para la Discapacidad Nutricional, Psicosocial e Intelectual, a través de terapia con caballos (equinoterapia).

Iztacalco: espacio de rehabilitación y habilitación para personas con discapacidad intelectual, en especial niños y adolescentes menores de 18 años.

Iztapalapa: centro de habilitación y rehabilitación para discapacidades múltiples.

Magdalena Contreras: atención especializada en personas con síndrome de Down.

Miguel Hidalgo: escuela de formación para el cuidado y el apoyo de personas con discapacidad.

Milpa Alta: atención especializada para personas con discapacidad auditiva.

Tláhuac: espacio de rehabilitación para personas con limitaciones de lenguaje.

Tlalpan: centro especializado en rehabilitación geriátrica, sobre todo para personas con demencias.

Venustiano Carranza: centro especializado en personas ciegas y con discapacidad visual.

Xochimilco: centro especializado en infancias con discapacidad.