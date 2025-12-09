El abandono de perros en el atrio de la Basílica de Guadalupe es un fenómeno que se repite año con año, por lo que Mundo Patitas, organización protectora de animales, llama a la ciudadanía a sumarse como brigadista o voluntariado para atender a los caninos que acompañan a los peregrinos y que son abandonados.
Así puedes sumarte para apoyar a perritos peregrinos el 12 de diciembre
Norma Huerta, directora de Mundo Patitas, explicó que los canes acompañan a las personas que se dirigen a la CDMX desde distintos lugares, algunas veces se rezagan en el camino, y los que alcanzan a llegar al atrio, se desorientan o se espantan por la pirotecnia.
“Cuando los peregrinos se regresan en Metro o en camiones, es donde ya no hay cabida para que estos pequeños puedan regresar con ellos. Hay otros también pues que intencionalmente son llevados para abandonarlos y los hacen pasar como perros peregrino”, comparte a Expansión en entrevista telefónica.
La activista compartió que el tipo de atención que se dará a los animales es darles comida y agua. Si están heridos se les atenderá, pero no se los podrán llevar al refugio por temas de logística. Tienen pocos lugares disponibles para rescatarlos y luego, darlos en adopción. En años anteriores detectaron que algunas personas que acudían a la Basílica se llevaban a los perritos que los seguían. Además, el año pasado, también participó el gobierno de la CDMX con la Agencia de Atención Animal, Agatan.
Mundo Patitas apoya económicamente a aquellas personas que tienen que tomar algún transporte para llevarse al animal; "si da tiempo y el peregrino no se regresa el mismo día 12, lo esterilizamos", explica Huerta.
¿Cómo sumarse como brigadista de perros peregrinos?
A las personas que deseen participar se les invita a mandar un mensaje por WhatsApp al número: 55-22-19-51-51
Se recomienda vestir con una playera cómoda, negra de preferencia, y unos jeans. Gorra, lunch una correa de perro y agua para beber, tanto personal como para los canes. También pueden llevar alimentos húmedos (sobres) y platos desechables.
La cita es el viernes 12 de diciembre, a las 10:00 horas, en las escalinatas del atrio de la Basílica de Guadalupe. Se darán volantes informativos a la población con el objetivo de concientizar sobre el cuidado de los animales. Habrá botargas de perritos y apoyo a la población que perdió a su mascota en los alrededores.
"Vamos a fotografiar a todos los perritos que veamos para ayudar a aquellas personas que diga: ´¡Oye! ¿No viste este perro? No lo encuentro, se me escapó, saltó de la azotea por la pirotecnia, se rompió el collar porque se espantó y salió corriendo´. Vamos a enfocarnos en esos aspectos este año", finalizó Norma Huerta.