CDMX

Así puedes sumarte para apoyar a perritos peregrinos el 12 de diciembre

La organización Mundo Patitas llama a la ciudadanía a participar como brigadista o voluntario para atender a los perritos en las inmediaciones de la Nueva Basílica de Guadalupe.
mar 09 diciembre 2025 02:38 PM
Un perro en el atrio de la Basílica de Guadalupe el 12 de diciembre de 2024. (Foto: Quetzalli Nicté-Ha/Reuters)

El abandono de perros en el atrio de la Basílica de Guadalupe es un fenómeno que se repite año con año, por lo que Mundo Patitas, organización protectora de animales, llama a la ciudadanía a sumarse como brigadista o voluntariado para atender a los caninos que acompañan a los peregrinos y que son abandonados.

Norma Huerta, directora de Mundo Patitas, explicó que los canes acompañan a las personas que se dirigen a la CDMX desde distintos lugares, algunas veces se rezagan en el camino, y los que alcanzan a llegar al atrio, se desorientan o se espantan por la pirotecnia.

“Cuando los peregrinos se regresan en Metro o en camiones, es donde ya no hay cabida para que estos pequeños puedan regresar con ellos. Hay otros también pues que intencionalmente son llevados para abandonarlos y los hacen pasar como perros peregrino”, comparte a Expansión en entrevista telefónica.

La activista compartió que el tipo de atención que se dará a los animales es darles comida y agua. Si están heridos se les atenderá, pero no se los podrán llevar al refugio por temas de logística. Tienen pocos lugares disponibles para rescatarlos y luego, darlos en adopción. En años anteriores detectaron que algunas personas que acudían a la Basílica se llevaban a los perritos que los seguían. Además, el año pasado, también participó el gobierno de la CDMX con la Agencia de Atención Animal, Agatan.

Mundo Patitas apoya económicamente a aquellas personas que tienen que tomar algún transporte para llevarse al animal; "si da tiempo y el peregrino no se regresa el mismo día 12, lo esterilizamos", explica Huerta.

Un perro es llevado por su dueño en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe el día de la fiesta, ya que muchos perros fueron abandonados por peregrinos que concluyeron su viaje en la CDMX, el 12 de diciembre de 2024. (Foto: Quetzalli Nicte-Ha / Reuters )

¿Cómo sumarse como brigadista de perros peregrinos?

A las personas que deseen participar se les invita a mandar un mensaje por WhatsApp al número: 55-22-19-51-51

Se recomienda vestir con una playera cómoda, negra de preferencia, y unos jeans. Gorra, lunch una correa de perro y agua para beber, tanto personal como para los canes. También pueden llevar alimentos húmedos (sobres) y platos desechables.

La cita es el viernes 12 de diciembre, a las 10:00 horas, en las escalinatas del atrio de la Basílica de Guadalupe. Se darán volantes informativos a la población con el objetivo de concientizar sobre el cuidado de los animales. Habrá botargas de perritos y apoyo a la población que perdió a su mascota en los alrededores.

"Vamos a fotografiar a todos los perritos que veamos para ayudar a aquellas personas que diga: ´¡Oye! ¿No viste este perro? No lo encuentro, se me escapó, saltó de la azotea por la pirotecnia, se rompió el collar porque se espantó y salió corriendo´. Vamos a enfocarnos en esos aspectos este año", finalizó Norma Huerta.

