CDMX celebrará el ‘Día de los seres sintientes’ en honor a Frida

La diputada Luisa Ledesma, de Movimiento Ciudadano, argumentó que en la Constitución de la ciudad ya se reconoce a los animales como seres sintientes, es decir, que son capaces de sentir alegría, tristeza, miedo, dolor o bienestar.

“La declaración de Cambridge sobre la conciencia confirmó que mamíferos, aves e incluso los animales más pequeños poseen la capacidad de experimentar emociones y conciencia.

“Reconocer a los animales como seres sintientes implica dejar atrás la visión que los reduce solo a objetos y asumir la responsabilidad ética de protegerlos, valorando que comparten nuestra existencia con sensibilizad, afecto y fidelidad”, sostuvo la legisladora.

Este reconocimiento constitucional mandata a toda persona a dar un trato digno a los animales y a garantizar su bienestar.

En la Ciudad de México más del 61% de los hogares tienen mascotas y en ocho de cada 10 son consideradas parte de la familia, apuntó Ledesma.

Se eligió el 12 de abril por ser el día en que nació Frida, la perra rescatista de raza labrador especializada en la recuperación de víctimas en estructuras colapsadas que formaba parte de la Secretaría de Marina y ante los sismos de 2017 trabajó en el rescate de personas en la Ciudad de México y Oaxaca.

“Frida nos enseñó que los animales también pueden ser héroes, que también salvan vidas, que pueden conectar con nosotros en los momentos más oscuros y darnos luz”, afirmó la diputada de MC.