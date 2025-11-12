La CDMX alista consulta sobre prioridades y necesidades del Sistema de Cuidados

Los cuidados a consulta de todos los sectores
Para dictaminar las propuestas de ley en materia de cuidados, las comisiones de Igualdad de Género e Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos deberán realizar foros de discusión y una consulta pública.
La diputada morenista Cecilia Vadillo explicó en entrevista para Expansión Política que el pasado 29 de octubre –fecha en que se conmemora el día internacional de los cuidados– se instaló el “ Órgano Técnico para el Proceso de Consulta para un Sistema de Ciudadanos de la Ciudad de México ”, que está conformado por dependencias locales, federales y organizaciones de la sociedad civil
Este órgano se encargará de preparar los materiales gráficos, audiovisuales, en lenguas indígenas y en sistema braile para que la población esté enterada del significado e importancia del Sistema de Cuidados y participe en una preconsulta y posterior consulta para conocer las necesidades de cada persona o comunidad.
“La preconsulta no es sobre la ley en sí misma, va enfocada en los cuidados, es preguntar ¿tú cómo te cuidas?, ¿cómo cuidan de tí?, ¿qué necesitas?, ¿si sabías que existían los cuidados?”, apuntó.
Una ley sin errores procedimentales
El Congreso de la Ciudad de México acordó realizar una consulta amplia con todos los sectores sociales, académicos, políticos y dependencias gubernamentales sobre la Ley de Cuidados para que no existan vacíos legales o motivos por los cuales se impugne ante órganos judiciales.
El diputado Royfid Torres, coordinador del Grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, recordó que el legislativo capitalino recientemente fue notificado de la acción de inconstitucionalidad 109/2021 interpuesta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la que impugnó los artículos de la constitución local denominados “Educación Inclusiva y Especial “ y “Educación Indígena” por falta de una consulta previa.
En este contexto, el legislador consideró que, ante esta y otras acciones de inconstitucionalidad por errores procedimentales, será necesario incluir todas las visiones posibles y no impedir el avance de la ley.
“Estamos cubriendo cada una de las fases y que las diferentes sentencias nos han obligado a cubrir. Por eso es un proceso tan grande y un proceso tan inédito”, indicó.
La diputada Cecilia Vadillo consideró crucial el procedimiento de preconsulta y consulta para enriquecer la propuesta legislativa con la visión de todos los sectores involucrados
“Queremos hacer este proceso muy inclusivo, donde se escuche a todos los grupos parlamentarios, a todas las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo que cumpla los estándares internacionales en materia de consulta y apegada a derecho”, añadió.
En conferencia de prensa, la legisladora anunció que el 24 de noviembre es la fecha tentativa para el inicio de la preconsulta pública sobre el Sistema de Cuidados, que se desarrollará de manera territorial. También anunció el lanzamiento de un sitio web accesible para personas con discapacidad visual o auditiva, además de contar con traducciones a diversas lenguas indígenas para garantizar la participación de toda la población.