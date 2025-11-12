La CDMX alista consulta sobre prioridades y necesidades del Sistema de Cuidados

Rumbo a la Ley del Sistema Público de Cuidados

El pasado mes de agosto, la jefa de gobierno, Clara Brugada, presentó la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México, la cual busca reformar el artículo nueve de la constitución capitalina denominado “Ciudad Solidaria” para reconocer el cuidado y el autocuidado como un derecho humano.

La ley contempla erradicar la división sexual de los trabajos, ya que advierte que este concepto propicia la desigualdad de género. Incluye el concepto “3R” que significa: Reconocer, Redistribuir y Reducir los trabajos de cuidado e implica liberar a mujeres de una sobrecarga histórica en las labores de cuidado

“Criar, alimentar, limpiar, acompañar, sanar, son tareas esenciales para la supervivencia y el bienestar colectivo, pero históricamente han sido invisibilizadas, desvalorizadas y realizadas sin remuneración”, dijo Brugada

Además, la Ley contempla que distintos niveles de gobierno, sociedad civil y la iniciativa privada contribuyan a responsabilizarse en el destino de recursos económicos y materiales para la construcción progresiva de la infraestructura y el correcto funcionamiento del Sistema Público de Cuidados.

De acuerdo con la mandataria local, la labor de cuidados está históricamente ligada a las mujeres y esto las limita en oportunidades laborales, económicas y en la participación social y política de sus comunidades.

El 12 de octubre, durante su primer informe de gobierno, Clara Brugada presentó ante el Congreso capitalino su iniciativa sobre el Sistema Público de Cuidados, la cual fue turnada, para su análisis y discusión, a las comisiones de Igualdad de Género –encabezada por la diputada Cecilia Vadillo, de Morena– y de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos –presidida por Víctor Varela, del Partido Verde.

La propuesta enviada por la titular del ejecutivo capitalino se suma a las presentadas por el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano y del Partido Acción Nacional.

El gobierno de la Ciudad de México estima que hacia 2030 serán destinados 12,000 millones de pesos para la creación del sistema público de cuidados, la construcción de 300 centros de desarrollo infantil, la construcción de 200 casas de día para adultos mayores e igual número de comedores comunitarios, lavanderías, cocinas, así como su equipamiento y la garantía de su funcionamiento durante todos los años