CDMX

Peregrinos rompen récord: 12.8 millones han llegado a la Basílica; autoridades reportan saldo blanco

La cifra de asistentes supera a la registrada todos los años previos. Se espera que en el transcurso del fin semana continuén arribando más visitantes hasta alcanzar alrededor de 13.5 millones.
sáb 13 diciembre 2025 05:39 PM
Millones de peregrinos visitan la Basílica por el Día de la Virgen de Guadalupe
Los fieles asisten a una procesión a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México, el 11 de diciembre de 2025.
 (Foto: Alfredo Estrella/AFP)

La llegada de peregrinos a la Basílica para celebrar el Día de la Virgen de Guadalupe ya rompió todos los récords: hasta las siete de la noche del 12 de diciembre habían arribado al templo 12.8 millones de creyentes.

En 2024, 12.5 millones de personas visitaron esta iglesia y ese había sido el año con el número de fieles más elevado. “Se rompió la cifra récord de todos los años en la Basílica de Guadalupe”, declaró el edil de la alcaldía Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano.

El saldo

La conglomeración abarrotó las calles de la alcaldía alrededor de la Basílica, ubicada al noreste de la Ciudad de México. Según el alcalde, no se reportaron afectaciones graves, solo algunos incidentes que ya se resolvieron.

Detalló que se otorgaron 3,995 atenciones médicas al interior del recinto y otras 2,607 en los espacios externos. Solo en dos casos se necesitó el traslado a hospitales: el de una mujer embarazada y una persona con deshidratación grave.

Durante la noche de este viernes se reportaron 78 extravíos. Sin embargo, el alcalde afirmó que todas las personas ya fueron ubicadas y no se mantiene ninguna búsqueda activa.

“Todos ya regresaron con sus grupos, con sus familiares. La verdad es que (hay) saldo blanco totalmente”, aseguró en entrevista con Milenio.

La cantidad masiva de personas dejó tras su paso un mar de basura. El alcalde estimó que en las calles cercanas a la Basílica quedaron unas 1,500 toneladas de residuos sólidos. Trabajadores de la alcaldía y de la Secretaría de Obras de la Ciudad de México llevan a cabo labores de limpieza.

Lozano dijo que, además, se dispuso de 220 mil litros de agua en los diferentes puntos; 30 perros peregrinos fueron trasladados a clínicas veterinarias para su atención. La próxima semana se buscará a sus dueños y, si no son encontrados, serán dados en adopción. También mencionó que 15 personas fueron detenidas por “uso indebido de la vía pública”.

“Ya lo hemos dicho, los franeleros no tenían cabida en este operativo”, declaró.

Extienden operativo

Por la cantidad de personas tan grande, el Operativo Basílica 2025 se extendió hasta el domingo. En otros años concluye en la noche del mismo 12 de diciembre, pero ahora se decidió mantenerlo todo el fin de semana por el flujo constante de peregrinos.

“El hecho de que cayera el cumpleaños de la Virgen de Guadalupe en Viernes, pues hablaba de que iban a venir de muchas partes de la República, todo el fin de semana”.

Lozano destacó que la cifra de asistentes se calculó con la ayuda de “nuevas tecnologías”. Instalaron contadores de rostros faciales en las cámaras de la Calzada de Guadalupe.

