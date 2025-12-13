Peregrinos rompen récord: 12.8 millones han llegado a la Basílica; autoridades reportan saldo blanco

El saldo

La conglomeración abarrotó las calles de la alcaldía alrededor de la Basílica, ubicada al noreste de la Ciudad de México. Según el alcalde, no se reportaron afectaciones graves, solo algunos incidentes que ya se resolvieron.

Detalló que se otorgaron 3,995 atenciones médicas al interior del recinto y otras 2,607 en los espacios externos. Solo en dos casos se necesitó el traslado a hospitales: el de una mujer embarazada y una persona con deshidratación grave.

Durante la noche de este viernes se reportaron 78 extravíos. Sin embargo, el alcalde afirmó que todas las personas ya fueron ubicadas y no se mantiene ninguna búsqueda activa.

“Todos ya regresaron con sus grupos, con sus familiares. La verdad es que (hay) saldo blanco totalmente”, aseguró en entrevista con Milenio.

La cantidad masiva de personas dejó tras su paso un mar de basura. El alcalde estimó que en las calles cercanas a la Basílica quedaron unas 1,500 toneladas de residuos sólidos. Trabajadores de la alcaldía y de la Secretaría de Obras de la Ciudad de México llevan a cabo labores de limpieza.

Lozano dijo que, además, se dispuso de 220 mil litros de agua en los diferentes puntos; 30 perros peregrinos fueron trasladados a clínicas veterinarias para su atención. La próxima semana se buscará a sus dueños y, si no son encontrados, serán dados en adopción. También mencionó que 15 personas fueron detenidas por “uso indebido de la vía pública”.

“Ya lo hemos dicho, los franeleros no tenían cabida en este operativo”, declaró.

✨🚮 Operación limpieza máxima de calles 🚮✨



Tras la llegada de millones de peregrinos, redoblamos los trabajos de limpieza y barrido para que nuestras colonias recuperen la tranquilidad y el bienestar de siempre.



Estamos al servicio de las y los maderenses🫡 pic.twitter.com/tvJ5DGbbVA — Alcaldía Gustavo A. Madero (@TuAlcaldiaGAM) December 13, 2025

Extienden operativo

Por la cantidad de personas tan grande, el Operativo Basílica 2025 se extendió hasta el domingo. En otros años concluye en la noche del mismo 12 de diciembre, pero ahora se decidió mantenerlo todo el fin de semana por el flujo constante de peregrinos.

“El hecho de que cayera el cumpleaños de la Virgen de Guadalupe en Viernes, pues hablaba de que iban a venir de muchas partes de la República, todo el fin de semana”.

Lozano destacó que la cifra de asistentes se calculó con la ayuda de “nuevas tecnologías”. Instalaron contadores de rostros faciales en las cámaras de la Calzada de Guadalupe.