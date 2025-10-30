Rescatan a 80 menores de la Casa de las Mercedes; investigan presuntos abusos

“Actuamos de inmediato para proteger a las niñas. El gobierno de la ciudad no va a permitir que en ningún espacio de atención infantil se cometan abusos, mucho menos en lugares creados para protegerlas”, dijo Brugada.

De acuerdo con la fiscal Berta Alcalde, en marzo pasado una adolescente fue trasladada irregularmente por la directora del albergue, Ángela "N", al domicilio de su madre, Claudia "N", donde presuntamente fue agredida sexualmente por un hombre identificado como Aquiles N, quien ya fue detenido por el delito de violación agravada.

La víctima denunció haber sido amenazada para no hablar del ataque, pero logró enviar una carta al DIF, que dio origen a una denuncia formal y a una investigación más amplia.

“Reconocemos la valentía de la víctima y la actuación comprometida del personal del DIF, cuya intervención permitió proteger a otras adolescentes bajo resguardo de la misma institución”, señaló la fiscal.

Tras obtener la orden judicial, el 29 de octubre se ejecutó el rescate de 80 menores -47 en la sede Schulz y 33 en Berriozábal- con el acompañamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Las adolescentes ya fueron trasladadas a instalaciones del DIF, donde reciben atención médica, psicológica y jurídica durante las 24 horas, en tanto que las investigaciones continúan en torno al traslado irregular de menores para realizar labores domésticas a domicilios particulares, así como por la posible responsabilidad de personal administrativo de la institución.

La jefa de Gobierno reiteró así que el presunto agresor Aquiles "N" será procesado y que su administración garantizará que no haya impunidad.

“Quien se atreva a tocar a una niña en esta ciudad será sancionado con todo el peso de la ley”, afirmó.

Brugada añadió que el gobierno trabaja en coordinación con la Junta de Asistencia Privada para asegurar que las menores permanezcan en espacios seguros y en condiciones adecuadas. También anunció que se fortalecerá la vigilancia en todas las instituciones privadas dedicadas al cuidado infantil.

“Esto se actuó con responsabilidad, sin tintes políticos. Lo más importante fue y seguirá siendo proteger a las niñas. Ellas están a salvo”, dijo.