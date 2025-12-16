Publicidad

CDMX

Hoy No Circula 16 de diciembre 2025: qué autos descansan en CDMX y Edomex este martes

El programa busca equilibrar la movilidad con la protección de la salud y el medio ambiente, fomentando hábitos responsables de transporte.
mar 16 diciembre 2025 03:03 AM
Hoy No Circula
El Hoy No Circula aplica en toda la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México. (LUIS CORTES/REUTERS)

Si planeas salir a la calle este martes 16 de diciembre de 2025, debes tomar en cuenta que el programa Hoy No Circula está activo en toda la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

La restricción opera de 5:00 a 22:00 horas y su objetivo es reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en la región. Recuerda que conducir en un día restringido puede derivar en multas importantes.

Autos que no pueden circular este martes

Según el calendario oficial , los vehículos que deben suspender su circulación son aquellos con:

-Terminación de placa 7 u 8

-Engomado rosa

-Holograma 1 o 2

Hoy No Circula Martes
Este martes no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 y holograma 1 o 2. (Came)

Vehículos que sí pueden circular

Quedan exentos del programa:

-Autos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos e híbridos

-Unidades con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rosa ni terminen en 7 u 8

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. Este martes no se activa el Doble Hoy No Circula, ya que esta medida extraordinaria solo entra en vigor durante contingencias ambientales. La restricción que aplica corresponde únicamente al calendario regular.

¿Dónde aplica el programa?

El Hoy No Circula es obligatorio en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, desde el 1 de julio de 2025, la medida también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado, para vehículos con hologramas 1 y 2. En estos municipios, las multas comenzarán a imponerse hasta el 1 de enero de 2026.

Multas por incumplimiento

Conducir en horario restringido puede costar entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 2,262 a 3,394 pesos, dependiendo de la autoridad que aplique la sanción.

Recomendaciones para automovilistas

Para evitar sanciones y contribuir al cuidado del medio ambiente, se recomienda:

-Consultar el calendario oficial antes de salir

-Revisar diariamente los reportes de calidad del aire

-Mantenerse atento ante posibles contingencias ambientales

Seguir estas indicaciones no solo te ayuda a planear mejor tus traslados, sino que también contribuye a mejorar la calidad del aire en el Valle de México y a proteger la salud de quienes viven en la región.

