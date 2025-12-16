Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

CDMX celebrará el Año Nuevo con la fiesta electrónica “más grande del mundo”

Durante la época navideña, la capital del país realizará 600 actividades artísticas, invitará a 76 grupos musicales y montará el Túnel de Luz Monumental “más grande de México”.
mar 16 diciembre 2025 01:50 PM
Actividades navideñas en la Ciudad de México para diciembre de 2025
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, presentó el Festival Luces de Invierno 2025. (Foto: Gobierno de CDMX)

Para celebrar las fiestas decembrinas, el gobierno de la Ciudad de México presentó el Festival Luces de Invierno 2025, un programa con 600 actividades artísticas a realizarse del 19 de diciembre al 4 de enero.

Durante esta temporada, la capital mexicana estima recibir 1.8 millones de turistas y visitantes, que dejarían una derrama económica de 17,247 millones de pesos.

Publicidad

A la par de los festejos, en el Centro Histórico se harán trabajos de iluminación a lo largo de 40 kilómetros, adelantó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

“Vamos a iluminar todas sus calles, es decir, no vamos a tener un Centro Histórico dividido en dos: del Zócalo hacia Lázaro Cárdenas, donde hay iluminación, y del Zócalo al oriente todo oscuro. No”, declaró.

Para saber más

día seres sintientes animales cdmx.jpg
CDMX

CDMX celebrará el ‘Día de los seres sintientes’ en honor a Frida

Las actividades navideñas

El Zócalo se convertirá en un enorme escenario. Será iluminado con millones de luces led, con tres enormes árboles navideños y 14 esculturas lumínicas. Albergará un Nacimiento Monumental y a 120 expositores de artesanías. Ahí también se montará un Túnel de Luz de 150 metros.

“Es el Túnel de Luz más grande de México. Aumenta un poco de tamaño. El año pasado lo tuvimos y fue todo un éxito. Todas las selfies de México se las sacaron ahí”, declaró Ana Francis López, secretaria de Cultura local.

Setenta y seis grupos musicales de diversos géneros (tropical, norteña, rock, son, ska, sonidero) ofrecerán conciertos en estos 16 días de festejos. Entre ellos destacan el coro sinfónico del Centro Cultural Ollin Yoliztli y Las Víctimas del Doctor Cerebro, una banda de rock mexicano originaria de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Evento por Año Nuevo 2026

Como es costumbre, la Ciudad de México tendrá un show musical para despedir el año. Este 2025 cerrará de manera distinta: no será un solo grupo musical el invitado, sino varios exponentes de la música electrónica tanto nacionales como internacionales.

Brugada dijo que será la “fiesta de música electrónica más grande del mundo”. La cita es el 31 de diciembre sobre la Avenida Paseo de la Reforma, al pie del Ángel de la Independencia.

Además, el 21 y 28 de diciembre, a las 15:30 horas, se llevarán a cabo recorridos dramatizados en el cruce de las calles de Madero y Palma, en el Centro Histórico.

Festejos en alcaldías

De manera paralela se desarrollarán otros eventos en 15 plazas públicas del resto de alcaldías, donde habrá pastorelas, posadas comunitarias y esculturas lumínicas.

Así como 224 muestras navideñas escolares, que serán los primeros conciertos de los niños del programa “Do Re Mi Fa Sol por Mi Escuela”.

Publicidad

Estas actividades, subrayó Brugada, se programaron para descentralizar la cultura y que los eventos no se limiten al centro de la capital.

“Tenemos una ciudad grande y hay que atender también a las periferias. Hoy, queremos que la Ciudad de México pueda combatir esas desigualdades”, declaró. “Queremos que la cultura llegue a todos los barrios”.

Con todas estas actividades, la secretaria de Turismo local, Alejandra Fraustro, espera cerrar el año con 60.5 millones de visitantes, 5% más que en 2024. Esto dejaría una derrama económica anual de 157,000 millones de pesos. Es decir, 17% más respecto al año pasado.

“Esto significa trabajo para cientos de miles de personas. Más de 770,000 personas trabajan en este sector que es tan generoso”, aseguró.

Reportó una ocupación hotelera actual de 65% por las fiestas, con 890,000 reservaciones de turistas. Mientras que el programa Colibrí Viajero, que apoya a familias de bajos recursos para que hagan turismo y actividades de esparcimiento, benefició a 650 personas, 44% más que en 2024.

Publicidad

Tags

Gobierno de la CDMX

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad