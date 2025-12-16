A la par de los festejos, en el Centro Histórico se harán trabajos de iluminación a lo largo de 40 kilómetros, adelantó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

“Vamos a iluminar todas sus calles, es decir, no vamos a tener un Centro Histórico dividido en dos: del Zócalo hacia Lázaro Cárdenas, donde hay iluminación, y del Zócalo al oriente todo oscuro. No”, declaró.

Las actividades navideñas

El Zócalo se convertirá en un enorme escenario. Será iluminado con millones de luces led, con tres enormes árboles navideños y 14 esculturas lumínicas. Albergará un Nacimiento Monumental y a 120 expositores de artesanías. Ahí también se montará un Túnel de Luz de 150 metros.

“Es el Túnel de Luz más grande de México. Aumenta un poco de tamaño. El año pasado lo tuvimos y fue todo un éxito. Todas las selfies de México se las sacaron ahí”, declaró Ana Francis López, secretaria de Cultura local.

Setenta y seis grupos musicales de diversos géneros (tropical, norteña, rock, son, ska, sonidero) ofrecerán conciertos en estos 16 días de festejos. Entre ellos destacan el coro sinfónico del Centro Cultural Ollin Yoliztli y Las Víctimas del Doctor Cerebro, una banda de rock mexicano originaria de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Evento por Año Nuevo 2026

Como es costumbre, la Ciudad de México tendrá un show musical para despedir el año. Este 2025 cerrará de manera distinta: no será un solo grupo musical el invitado, sino varios exponentes de la música electrónica tanto nacionales como internacionales.

Brugada dijo que será la “fiesta de música electrónica más grande del mundo”. La cita es el 31 de diciembre sobre la Avenida Paseo de la Reforma, al pie del Ángel de la Independencia.

Además, el 21 y 28 de diciembre, a las 15:30 horas, se llevarán a cabo recorridos dramatizados en el cruce de las calles de Madero y Palma, en el Centro Histórico.

Festejos en alcaldías

De manera paralela se desarrollarán otros eventos en 15 plazas públicas del resto de alcaldías, donde habrá pastorelas, posadas comunitarias y esculturas lumínicas.

Así como 224 muestras navideñas escolares, que serán los primeros conciertos de los niños del programa “Do Re Mi Fa Sol por Mi Escuela”.