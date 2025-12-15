Tras riña entre diputados, Morena y aliados aprueban Paquete Económico 2026 para CDMX

El Presupuesto 2026

En un comunicado, autoridades de la Ciudad de México dijeron que se trata del ''Presupuesto de la Inversión'', al proponer un incremento de 31.2% en la Inversión Pública respecto a lo aprobado en 2025, con un monto de 57,911 millones de pesos.

También destacaron que se trata de un presupuesto responsable, prudente y austero que combate las desigualdades, lo que se refleja en una asignación de 23,501 millones de pesos en Subsidios y Programas Sociales.

Señalaron que es un presupuesto localista con un incremento de 7.5% en el presupuesto de las alcaldías, lo que resulta en 57,601 millones de pesos, el mayor monto del que se tenga registro, distribuido de manera proporcional e igualitaria.

El Presupuesto 2026 incluye 18,600 millones de pesos para Obras, lo que significa 5,100 millones de pesos adicionales respecto a lo aprobado en 2025 y un incremento de 37.8%.

En movilidad, habrá con 43,749 millones de pesos y un incremento de 13% respecto a lo aprobado en 2025.

Se destinan 19,000 millones de pesos a la Secretaría del Agua, lo que representa 4,000 millones de pesos adicionales respecto a lo aprobado en 2025 y un incremento de 26.7%, para el fortalecimiento del sistema de drenaje y alcantarillado, así como para la rehabilitación y modernización de la infraestructura hídrica.

También hay aumentos en los presupuestos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia y el Poder Judicial de la Ciudad de México de 4.9%, 7.0% y 6.7%, respectivamente.

De acuerdo con autoridades, el Presupuesto 2026 es un presupuesto sustentable, con un incremento de 20.4% a la Secretaría del Medio Ambiente, incluyendo recursos para Bienestar Animal por 69 millones de pesos, provenientes del Impuesto Ecológico.

La violencia en el Congreso CDMX

Este lunes diputadas de Morena y PAN intercambiaron agresiones cuando la legisladora Daniela Álvarez, de Acción Nacional, intentó tomar la tribuna durante la discusión de la desaparición del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (Info CDMX), el cual será sustituido por el Instituto de Transparencia para el Pueblo.

Diputadas de Morena intentaron impedirlo y se dio una confrontación directa con la diputada Yuriri Ayala, del partido guinda, quien intercambió golpes y jalones de cabello con Álvarez, quien se encuentra lesionada de los tendones de un pie; de inmediato otras legisladoras y mujeres que se encontraban en el sitio se sumaron a la confrontación, mientras el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma del PVEM, intentó detener las agresiones.

Pese a que tanto diputadas del PAN como de Morena lanzaron golpes, la diputada Xóchitl Bravo, coordinadora de Morena, responsabilizó a Acción Nacional de los actos de violencia y acusó que buscaban asegurar espacios en el nuevo Instituto de Transparencia para el Pueblo, mientras afirmó que la diputada morenista Ayala buscaba “cuidar la Mesa”.

“Hago un llamado respetuoso, pero enérgico, al Partido Acción Nacional y al PRI que no pueden, bajo ninguna circunstancia, tomar como rehén a este Congreso de la Ciudad de México. Que hagan su trabajo, que debatan con elementos y con argumentos, que no se dejen guiar por las indicaciones que les dan y que (no) hagan uso de la violencia.

“Que se asuma la responsabilidad de quien inició el día de hoy esto y que fue el Partido Acción Nacional desde la tribuna”, dijo Bravo.

Daniela Álvarez, diputada del PAN, sostuvo que el conflicto surgió porque Morena pretendía cambiar el dictamen sobre la creación del Instituto de Transparencia para el Pueblo para que este fuera encabezado por una sola persona, nombrada por la titular de la Contraloría General.

“Morena incumplió su palabra a la ciudadanía y respondió con violencia. Pretenden imponer una supercontralora o un supercontralor: eso es darle el tiro de gracia a la transparencia en esta ciudad”, dijo.

Para el Presupuesto de Egresos 2026 se presentaron 65 reservas de modificación, las cuales fueron desechadas una por una por las y los diputados de Morena, PT, PVEM y aliados, frente a la ausencia de las y los legisladores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

El Presupuesto para la ciudad fue aprobado en lo general con 45 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Mientras la Ley de Ingresos recibió luz verde con 43 votos a favor y el Código Fiscal con 45 votos a favor.