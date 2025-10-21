Ocho aspirantes compiten por dirigir la Comisión de Derechos Humanos CDMX

Carlos López López es especialista en políticas públicas con enfoque de derechos humanos, igualdad y diversidad; se desempeñó como subdirector de Igualdad y Diversidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad de México y como delegado nacional de la Red Gay Latino.

Al presentar su plan para la Comisión de Derechos Humanos capitalina, afirmó que entre sus principales objetivos estará fortalecer la presencia en territorio para fomentar una apropiación local y cotidiana de los derechos humanos, en especial en las periferias sociales y geográficas de la ciudad.

“(Promoveremos) una cultura de denuncia que transforme la percepción sobre el papel de las instituciones”, dijo López López.

María Dolores González Saravia Calderón es licenciada en Economía por la UNAM y cuenta con 40 años de experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos. Dirige la asociación civil Eutopía y Estrategia, además se desempeñó en dos periodos como directora de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).

Propuso que de ser nombrada como ombudsperson de la Ciudad de México buscará fortalecer la atención a quejas, procesos de restitución de derechos y procurar un enfoque de defensa social de derechos humanos y de construcción de paz que articule a los actores sociales e instituciones necesarios.

Nancy Pérez García es maestra en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Dr. José María Luis Mora y trabaja como secretaria ejecutiva en la propia Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Para dirigir el organismo, propuso impulsar que se transforme en una Comisión con más presencia territorial y proactiva, con el fin de llevar la defensa de los derechos humanos a las periferias y desplegar un mayor número de defensorías móviles.

“Una comisión que asuma su papel de defensora de las causas e intereses comunes de la población que habita transita en esta ciudad, pero sobre todo de aquellas comunidades que se encuentran en exclusión como un acto de justicia social de todos los otros grupos”, afirmó Pérez García.