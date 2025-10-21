La CDMX refuerza la seguridad en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez

De acuerdo con la dependencia, más de 2,000 elementos de distintas corporaciones, apoyados por casi 300 patrullas y un helicóptero del agrupamiento Cóndor, estarán a cargo de las labores de vigilancia antes, durante y después del evento.

También fueron desplegados agentes de tránsito para agilizar la circulación vehicular y brindar apoyo con el traslado de los equipos de las escuderías y del personal operativo del evento deportivo.

Asimismo, elementos de la Policía Auxiliar y de la Policía Bancaria e Industrial reforzaron la vigilancia en la Línea 9 del Metro, que conecta directamente con el Autódromo.

Vigilancia previa

Desde este 20 de octubre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desplegó centenares de uniformados y patrullas en vialidades cercanas al Autódromo Hermanos Rodríguez.

En un recorrido realizado por Expansión por vialidades colindantes al centro deportivo, se pudo constatar el incremento significativo de la presencia policial.

Un ejemplo es el Circuito Interior, en su tramo Boulevard Puerto Aéreo y Río Churubusco, donde los uniformados fueron ubicados en ambos sentidos de los carriles laterales, desde la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional hasta el Eje 3 Sur, prácticamente en cada esquina, además de patrullas estacionadas en puntos estratégicos en el cruce con Eje 1 Norte, Viaducto y Ferrocarril de Río Frío.

En un paso peatonal subterráneo de Circuito Interior, a la altura del Viaducto Río de la Piedad, se desplegaron elementos del sector Balbuena, tanto a pie como a bordo de cuatrimotos, para encargarse de la vigilancia en ambos accesos del túnel.

Sobre Fray Servando Teresa de Mier, una de las vialidades que conecta el centro de la Ciudad de México con la zona del Aeropuerto y el Autódromo, también se observó un aumento de la presencia de agentes de tránsito, quienes serán destinados a agilizar la circulación en puntos de alto congestionamiento vial, como a la altura del Mercado de Sonora, Eje 2 Oriente, Congreso de la Unión, Galindo y Villa, así como en la incorporación al Blvd. Puerto Aéreo.

En el caso del Viaducto Miguel Alemán y Río de la Piedad, se colocaron elementos sectoriales en distintos puntos de las laterales de la vialidad en ambos sentidos, puentes peatonales, así como patrullas de tránsito en todas las incorporaciones de carriles laterales y centrales.

La policía capitalina informó que no descarta incrementar la vigilancia en puntos estratégicos conforme se acerque la fecha del evento de automovilismo.